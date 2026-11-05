Educación

Expertos debatieron en Buenos Aires el vínculo entre pluralismo educativo y democracia

La consulta regional latinoamericana reunió a especialistas para aportar a los Principios Rectores del Pluralismo Educativo, con foco en la libertad de enseñanza, las familias y el acceso a opciones diversas

Expertos internacionales destacan en Buenos Aires el papel del pluralismo educativo en el fortalecimiento de la democracia
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La Consulta Regional Latinoamericana sobre los Principios Rectores del Pluralismo Educativo reunió en Buenos Aires a especialistas y representantes del sector para aportar al diseño de un marco internacional sobre libertad educativa. El encuentro se realizó el 3 de noviembre y formó parte de una ronda de diálogos regionales prevista hasta 2027.

La convocatoria fue impulsada por la Organización Internacional para el Derecho a la Educación y la Libertad de Enseñanza (OIDEL) y el Institute for Education Policy de la Johns Hopkins University. Durante la jornada se analizaron las condiciones necesarias para que las familias puedan acceder a propuestas educativas diversas y para que los sistemas reconozcan distintos enfoques pedagógicos.

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Los participantes asociaron la diversidad educativa con sociedades democráticas

El debate situó al pluralismo educativo como un componente vinculado a la vida democrática. Los asistentes plantearon que la existencia de diferentes proyectos de enseñanza puede favorecer la convivencia entre convicciones, perspectivas culturales y formas de participación de la sociedad civil.

La discusión abordó la libertad de enseñanza como un derecho que requiere mecanismos de protección y opciones reales para las familias. En ese sentido, se señaló que la variedad institucional resulta insuficiente si los hogares no cuentan con condiciones efectivas para elegir entre las alternativas disponibles.

Expertos internacionales destacan en Buenos Aires el papel del pluralismo educativo en el fortalecimiento de la democracia

Las familias y el Estado concentraron el debate sobre las responsabilidades educativas

Uno de los ejes centrales de la consulta fue la relación entre las responsabilidades de las familias y las obligaciones estatales. Los participantes revisaron este asunto a partir del principio de subsidiariedad y del interés superior del niño.

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La posición expuesta durante el encuentro sostiene que los padres disponen de un conocimiento directo de las necesidades, circunstancias y trayectorias de sus hijos. A partir de ese planteamiento, se propuso reconocer la responsabilidad primaria de las familias en la educación, dentro de un sistema en el que el Estado conserve su función de garantía del derecho a la educación.

Estas consideraciones podrían derivar en una revisión del tercer Principio Rector, con el objetivo de precisar el alcance de las tareas que corresponden a cada actor del sistema educativo.

La formación docente apareció como una condición para ampliar las opciones

La consulta también examinó la preparación de los docentes. Los expertos indicaron que un esquema plural no depende únicamente de que existan establecimientos de distinta orientación, sino de que la formación profesional admita enfoques pedagógicos y concepciones educativas diversos.

El debate sobre la capacitación de maestros y profesores se incorporó así a la discusión sobre el acceso. La premisa planteada es que las alternativas educativas deben contar con personal formado de acuerdo con sus proyectos y con herramientas para responder a las necesidades de los estudiantes.

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El documento incorporará aportes sobre financiamiento y aprendizaje permanente

Entre los asuntos que pasarán a la siguiente fase de revisión figuran el reconocimiento del aprendizaje a lo largo de la vida, las responsabilidades de familias y Estados, y los criterios para garantizar la accesibilidad de las distintas propuestas educativas.

También se debatieron formulaciones relacionadas con los sistemas de financiación. Las observaciones recogidas en Buenos Aires serán consideradas en la revisión de los Principios Rectores y en la elaboración de comentarios generales sobre sus fundamentos jurídicos y filosóficos.

La consulta forma parte de una iniciativa internacional que ya celebró encuentros en Ginebra y París. OIDEL y el Institute for Education Policy de la Johns Hopkins University prevén nuevas instancias regionales durante 2027 para continuar el proceso de elaboración del documento.

El proyecto busca desarrollar un marco de referencia internacional que contribuya al reconocimiento del pluralismo educativo, la protección de las libertades educativas y la articulación de las responsabilidades de los distintos actores implicados en la educación.

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