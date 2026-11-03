TICMAS se sumó a la Tecweek Ed Buenos Aires para repensar el Aprendizaje Basado en Proyectos desde la práctica y la experiencia

Laura Marinucci, de TICMAS

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“¿Cuántas veces nos preguntamos cómo lograr que nuestros estudiantes se involucren más con lo que aprenden y encuentren sentido a lo que hacemos en el aula?”, con esta pregunta que parte desde la propia experiencia abrió el taller Laura Marinucci de TICMAS, la empresa Edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento- que integra tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna para que entidades educativas y empresas formen a estudiantes y colaboradores en cada etapa de sus vidas.

Marinucci es Licenciada en Biología con orientación en Ecología y Especialista en Educación en Ciencias Naturales y además es, desde hace años, formadora de formadores. Una experiencia que quedó en evidencia ante la mirada atenta, a sala llena, de los docentes que se sumaron al workshop “Aprendizaje basado en proyectos: claves para diseñar proyectos significativos” en la Usina del Arte; el escenario que albergó a la tercera edición de la Tecweek Ed Buenos Aires.

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“El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) nos ofrece una oportunidad para pensar la enseñanza desde otro lugar: partir de problemas reales, conectar los contenidos curriculares con la vida cotidiana y convertir a los estudiantes en protagonistas de su aprendizaje”, celebró Marinucci quien además de presentar una estrategia didáctica también compartió un ejemplo práctico, con los participantes del taller, sobre el proyecto interdisciplinario que realizaron estudiantes de primer año del secundario para trabajar la desigualdad en la accesibilidad, calidad y disponibilidad de agua potable.

Un gran número de participantes se sumaron al workshop “Aprendizaje basado en proyectos: claves para diseñar proyectos significativos”, coordinado por Laura Marinucci, de TICMAS, en la Tecweek Ed Buenos Aires, en la Usina del Arte

ABP para todos

“Hoy les propongo que exploremos esta metodología de una manera diferente”, resaltó Marinucci y explicó: “En lugar de comenzar por la teoría, vamos a partir de un proyecto concreto, Agua para mí, agua para todos, y, a través de su recorrido, iremos descubriendo las claves para diseñar experiencias de aprendizaje significativas.”

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Marinucci detalló que el ABP es una estrategia didáctica que organiza la enseñanza a partir de un desafío, una pregunta o un problema relevante, vinculado tanto con los contenidos curriculares como con el contexto de la comunidad escolar. Se trata de darle un lugar protagónico a los estudiantes y los docentes son claves como guías a lo largo de todo el proceso de exploración, descubrimiento, realización y comunicación.

Marinucci detalló cómo se trabaja desde la interdisciplina para que a partir de una “pregunta guía”, los estudiantes puedan llegar a un producto final que, además de evidenciar lo aprendido, aporte algo a su comunidad. El recorrido se estructura en cuatro fases en revisión constante y está atravesado por dos elementos transversales que forman parte de las experiencias educativas de TICMAS; por un lado, la colaboración, entendida como una habilidad clave para la educación actual, y por el otro, la reflexión permanente que permite a los estudiantes reconocer sus propias estrategias de aprendizaje.

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A partir de un hito de lanzamiento que genere curiosidad, se crea un hilo conductor “que estimule habilidades cognitivas de orden superior”. También Marinucci explicó que “desde el inicio se organizan los equipos con roles definidos, se planifican tiempos y responsables, y se comparten con los estudiantes los criterios de evaluación. Durante la etapa de investigación, el docente diseña una ruta de trabajo flexible, facilita fuentes confiables y promueve el pensamiento crítico. Los estudiantes, por su parte, deciden qué y cómo indagar y registran hallazgos y dudas en una bitácora personal y en un cuaderno de equipo.”

Además de pensar en productos intermedios como guiones, borradores y esquemas, y/o productos finales tangibles (maquetas, afiches, objetos) o intangibles (explicaciones y relatos) que se articulan con el “círculo de la crítica” (valoro, me pregunto, sugiero), el ABP ofrece la oportunidad de llevar lo aprendido a dialogar con la comunidad ya sea a través de una feria, una campaña, un festival o un acto.

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De esta manera, la evaluación es continua, procesual y formativa, y se apoya en instrumentos diversos como rúbricas, listas de cotejo, bitácoras, presentaciones orales y coevaluación entre pares. Marinucci además destacó el valor de la inteligencia artificial como herramienta aliada “para inspirar, diseñar, personalizar, crear, evaluar y reflexionar dentro del ABP” sin quitar el protagonismo a estudiantes y las decisiones pedagógicas del docente.

La Tecweek ED es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

“Lo que viene, empieza acá”

Del 20 al 30 de octubre tuvo lugar la Tecweek Buenos Aires con su encuentro especialmente pensado para la educación, el viernes en la Usina del Arte donde se planteó una jornada gratuita y abierta para docentes de todos los niveles y modalidades, directivos y supervisores que buscan “imaginar la escuela que viene con la inteligencia artificial como eje central.”

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“La Tecweek ED es la edición educativa de Tecweek: Semana de las Tecnologías Emergentes y Creativas, una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que reúne algunos de los eventos más destacados de la industria tecnológica y creativa”, destacan desde la organización.

A partir de “experiencias lúdicas, conversaciones, propuestas para experimentar y espacios de intercambio”, la Usina del Arte se transformó en un espacio de debate y reflexión sobre la propia práctica donde la tecnología estaba presente en cada rincón, desde pantallas para seguir todo lo que pasaba en las salas, robots en los pasillos y la curiosidad como motor para crear nuevas experiencias de aprendizajes.

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TICMAS se sumó a la propuesta de la Tecweek Ed para compartir cómo funciona su módulo curricular que “integra todas las funciones necesarias para diseñar experiencias de aprendizaje completas, gestionar la interacción con los estudiantes, monitorear su progreso y adaptar las propuestas didácticas a las necesidades individuales. Por su diseño pedagógico y tecnológico, se convierte en una solución escalable para instituciones que buscan innovar y asegurar continuidad en modelos presenciales, virtuales o híbridos.”