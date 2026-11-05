De las escuelas técnicas a la minería: cómo se preparan las empresas de San Miguel para crecer

Alan Bisagno (Systelec), Carlos Olmedo (Dunlop), Florencia Maudet (concejal de San Miguel), Rosario Palacio, de Ticmas, y Thiago Sendón (Systelec)

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Conseguir personal capacitado es una dificultad que las empresas de San Miguel buscan resolver —en parte— a través de la educación técnica. En Sistelec, varios estudiantes que comenzaron como pasantes ya se han incorporado como empleados; en Dunlop, donde el trabajo con caucho requiere conocimientos específicos, también recurren a la formación dentro de la empresa. Las dos experiencias surgieron en una conversación que Florencia Maudet, concejal de San Miguel; Carlos Olmedo, gerente comercial de Dunlop; y Alan Bisagno, gerente técnico-comercial, y Thiago Sendón, comercial, ambos de Systelec, mantuvieron con TICMAS. Los cuatro hablaron sobre las posibilidades de ampliar su participación como proveedoras de la minería, el petróleo y el gas. Desde la fabricación de mangueras y cintas transportadoras hasta las instalaciones eléctricas, las industrias del distrito participan de proyectos que les plantean nuevas exigencias de diseño, producción y capacitación.

La conversación abordó también el trabajo entre el municipio, las escuelas y el sector productivo para acercar esas oportunidades a los vecinos del conurbano. La búsqueda de personal, las certificaciones y la formación de estudiantes dentro de las empresas permitieron conocer cómo se organiza esa vinculación y qué dificultades encuentran quienes necesitan incorporar trabajadores.

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Florencia Maudet (concejal de San Miguel)

—¿Qué oportunidades encuentran para las pymes de San Miguel en los nuevos desarrollos del RIGI?

—Florencia Maudet: Básicamente, hay una necesidad de las pymes locales, sobre todo de las metalúrgicas, de insertarse en estos nuevos desarrollos del RIGI. Es muy importante conocer, entrar en el sistema, para que las pymes de San Miguel puedan insertarse en ese universo.

—¿Cómo se trabaja desde el Gobierno para acercar a las empresas a esos proyectos?

—Florencia Maudet: En la convocatoria de la Ronda de Negocios de Rosario, que se realizó la semana pasada, contactamos a unas quince empresas, de las cuales seis se anotaron. Algunas fueron con reuniones comerciales y otras para hacer contactos. Mi expectativa es que a las empresas les pique el bichito para trabajar internamente con capacitaciones y certificaciones que les permitan insertarse en estos proyectos. Desde el municipio, la pregunta es qué podemos hacer para que las pymes del conurbano se inserten en los Andes.

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—Dunlop trabaja tanto con mineras y como con compañías de petróleo y gas. ¿Cómo comenzaron en ese negocio?

—Carlos Olmedo: Hasta el 94 pertenecíamos al grupo Pirelli, que estaba ligado por excelencia a todo lo que es caucho. A partir de ese año pasamos a ser de capitales argentinos y continuamos con todos los productos. Somos muy fuertes en mangueras, cintas transportadoras, correas y algunos productos especiales. Tenemos una fuerte dedicación al petróleo, el gas y la minería. Estamos totalmente convencidos de que cada vez hace más falta gente capacitada para diseñar y proyectar los nuevos productos que la industria requiere.

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Carlos Olmedo (Dunlop)

—¿Qué proyectos tiene Sistelec en estas industrias? ¿Cómo buscan ampliar su participación?

—Alan Bisagno: Actualmente estamos en Rincón de Aranda haciendo la instalación eléctrica de un shelter modular, con tableros de potencia y celdas de media tensión que alimentan los transformadores. También estamos trabajando para Río Tinto en la producción de un shelter para el campamento que se va a instalar ahí. Es una obra muy grande. Somos proveedores de la zona y buscamos fortalecer los vínculos con los demás emprendimientos, para que nos conozcan. Tenemos equipos, estamos capacitados y queremos fortalecer esos vínculos.

—Thiago Sendón: Queremos ser parte de la nueva ola. Va a haber mucho trabajo para todo el país.

—Desde el Concejo, ¿qué necesitan para que el crecimiento del petróleo, el gas y la minería sea aprovechado por San Miguel?

—Florencia Maudet: Lo fundamental es conocer exactamente la demanda del sector minero y del petróleo para que, después, el municipio pueda capacitar tanto a sus pymes como a los vecinos.

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—¿El municipio tiene programas de formación?

—Florencia Maudet: Sí, por supuesto. De hecho, acabamos de hacer un relevamiento de recursos humanos y talento. Estamos analizando las necesidades específicas de la industria de San Miguel, pero queremos sumarle todo el desarrollo minero.

Alan Bisagno (Systelec)

—¿Cómo encuentran mano de obra calificada y profesionales en San Miguel?

—Alan Bisagno: Es una pregunta complicada. Nos cuesta bastante conseguir gente capacitada, que ya suele tener trabajo. Desde hace tres años, o un poco más, apostamos a los colegios técnicos. Tenemos programas de pasantías e incorporamos chicos de escuelas técnicas. Ya tenemos seis que son empleados de la empresa. Estamos apuntando al semillero de los colegios. Empezó como algo pequeño y ahora es algo muy fuerte, que nos está dando buenos resultados. Después hay una bolsa de trabajo con la que San Miguel nos estuvo ayudando: hacemos el pedido y ellos nos buscan personal y nos lo acercan. Trabajamos en conjunto.

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—Carlos Olmedo: En nuestro caso es un poco más complejo, porque no hay mucha gente que conozca de caucho y de su elaboración. Si bien es una actividad bastante artesanal, también tiene su tecnología aplicada, entonces se hace un poco difícil. ¿Cómo lo resolvimos? Con pasantías. Incorporamos pasantes, los vamos capacitando y, una vez que están formados, se incorporan. Es la forma que por el momento encontramos como solución.

—¿Cómo responde el municipio para que haya más personal capacitado?

—Florencia Maudet: Primero, hay que articular con el sector productivo local, conocerlo en detalle. Después, articular con las escuelas y con aliados que no son del Estado. Pueden ser universidades o empresas específicas que dan determinadas capacitaciones. Hace poco hicimos uno de robótica con una empresa. Tratamos de buscar alternativas para aportar al sector industrial y generar este tipo de acciones, para que las empresas puedan tener más trabajo y así generar más empleo.

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—¿Cuánto valoran la participación en la Rueda de Negocios de Rosario?

—Carlos Olmedo: Que te conozcan, que sepan exactamente qué certificaciones tenés, qué trabajos podés hacer y qué tecnología tenés aplicada es fundamental para cualquier empresa.

—Alan Bisagno: Se ven muchas empresas con ganas. Es bueno que se vea que existe tecnología en la Argentina. Tuve la oportunidad de ir a otros países y, si bien algunos están mejor y otros no, nosotros no estamos para nada mal en conocimiento. Es una fortaleza. Hay muchas empresas argentinas que pueden hacer los trabajos que la industria necesita y es bueno que lo sepan.

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—Florencia Maudet: Me quedo con la importancia del rol del Estado para unir a todas las partes.