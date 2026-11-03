Educación

Anabella Serignese: “Que la escuela sea un lugar donde los chicos quieren estar porque se los respeta y se los ayuda a soñar”

En el podcast de TICMAS, la referente de la Fundación Estudiar es Mejor contó cómo una campaña solidaria busca sumar donantes para ampliar escuelas en contextos vulnerables y explicó qué condiciones permiten acompañar a los chicos durante su formación

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Quien se suma a la campaña de la Fundación Estudiar es Mejor recibe dos pulseras: una para llevar en su muñeca; la otra, para regalar. Esa segunda pulsera tiene la tarea de acercar a alguien más a un proyecto educativo que necesita crecer. La propuesta nació de una inquietud que Anabella Serignese, referente de la organización, reconoce en muchas personas: quieren apoyar la educación, pero les cuesta encontrar cómo hacerlo.

La fundación acompaña a los colegios María de Guadalupe de Las Tunas y María de Guadalupe de Garín, y al colegio Tesla, en el barrio Cabín 9 de Rosario. En el nuevo episodio del podcast de TICMAS, una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento, Serignese explicó que el objetivo es sostener el desarrollo de esas instituciones y extender su modelo a otras comunidades.

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Detrás de la campaña aparecen preguntas sobre el trabajo de las escuelas: qué significa ofrecer educación de calidad, cómo se acompaña a un estudiante hasta que puede elegir una carrera o conseguir un empleo y de qué manera pueden colaborar las organizaciones que intervienen en distintas etapas de su vida.

Ticmas - Anabella Serignese
Anabella Serignese en el podcast de Ticmas

Una donación de 15.000 pesos permite recibir las dos pulseras. La fundación eligió ese mecanismo para que cada participante pudiera acercar la iniciativa a sus conocidos. “La magia de la campaña es esa segunda pulsera”, explicó Serignese. El regalo lleva consigo una invitación a continuar la cadena. La meta es llegar a un millón de donantes. Alcanzar esa cifra permitiría construir diez escuelas nuevas. La campaña busca reunir muchas contribuciones y facilitar la participación mediante la venta por internet, los envíos a todo el país y la incorporación de puntos de venta en comercios.

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Cada pulsera, además, tiene un chip que permite consultar desde el celular los fondos recaudados y la cantidad de personas que se sumaron. También muestra las adhesiones que llegaron a través de cada participante y las que generaron sus amigos. Así, quien dona puede seguir el crecimiento de la campaña y conocer hasta dónde llegó su invitación.

Una escuela para soñar

El colegio Tesla necesita crecer: “Tiene siete veces más demanda de la que puede absorber”, dijo Serignese. La fundación consiguió un terreno lindero para ampliar el edificio; el paso siguiente es reunir los recursos para construir las aulas. La escuela, ubicada en un barrio atravesado por situaciones de violencia y vulnerabilidad, provocó en los chicos las ganas de ir a estudiar, y las expectativas de las familias aumentó la demanda de vacantes. Ese es uno de los eslabones que la fundación busca afianzar con la comunidad.

La calidad educativa, señaló Serignese incluye la infraestructura, las propuestas pedagógicas, el bienestar y la autonomía. Un edificio cuidado ofrece condiciones para enseñar y aprender; también influye en lo que una comunidad considera posible para sus hijos. Es un espacio que adquiere sentido por los vínculos que se construyen dentro. La aspiración de la fundación es que la escuela sea un lugar seguro: “Que la escuela sea ese lugar donde ellos quieren estar porque saben que ahí se los respeta y se los ayuda a soñar”, dijo Serignese.

Ticmas - Anabella Serignese
Serignese señaló que el 87% de los egresados del colegio María de Guadalupe continúa una carrera universitaria o consigue un trabajo

Como ejemplo, señaló que el 87% de los egresados del colegio María de Guadalupe continúa una carrera universitaria o consigue un trabajo. Ese resultado es gracias a un recorrido sostenido, en el que estudiantes y familias encuentran apoyo para tomar decisiones sobre el futuro. La campaña de las pulseras busca sumar personas a ese esfuerzo.

La entrevista completa con Anabella Serignese está disponible en el podcast de TICMAS.

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