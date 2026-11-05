Educación socioemocional: la materia que no existe y que todas las escuelas necesitan

"Volver a la cama": pausa y conecta

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Nadie la cursó en el profesorado y no figura en ningún plan de estudios, pero todos los docentes la dan todos los días: contener a un grupo que vuelve alterado del recreo, mediar entre dos estudiantes que se pelearon, sostener al que dice “no me sale” y se bloquea. Es la materia que no existe y, sin embargo, es la que más condiciona todo lo demás.

TICMAS, la empresa Edtech que integra tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna para que entidades educativas y empresas formen a estudiantes y colaboradores en cada etapa de sus vidas desarrolló “Pausa & Conecta” una propuesta que contiene recursos para gestionar el clima escolar y la convivencia, el desarrollo socioemocional y el bienestar y cuidado del docente en primaria y secundaria.

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Sentir, vincularse, aprender

Suena el timbre y, treinta segundos después, el aula se descontrola. Hay mochilas que vuelan, un “me pegó” en el fondo, dos que siguen con el partido de fútbol del fin de semana y un nene que no quiere sentarse porque se peleó con su mejor amigo. En el frente, la docente tiene escrito el tema del día en el pizarrón y 40 minutos por delante.

Cualquiera que haya pisado una escuela conoce la escena. Es parte del paisaje y, con sus matices, se repite en todas las aulas. Lo que casi nadie reconoce es que ahí se juega buena parte del clima escolar: en cómo los chicos manejan lo que sienten, cómo se vinculan y cómo toleran lo que les cuesta.

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La respuesta habitual siempre fue improvisar y apagar incendios: cada docente resuelve como puede, con buena voluntad y sin un criterio común. Eso tiene un costo doble. Para los alumnos, que no siempre reciben recursos para ordenar lo que sienten, y para los docentes, que suman una tarea más a una agenda que de por sí es exigente.

Susel Jacquet

Pausa & Conecta

Considerando este escenario, es que TICMAS desarrolló “Pausa & Conecta”, una biblioteca de cápsulas audiovisuales para Primaria y Secundaria, con guías docentes, pensada para trabajar lo socioemocional sin frenar el ritmo de la clase.

La lógica es simple. El docente proyecta la cápsula desde la plataforma (animaciones, videos, audios, ejercicios interactivos) y abre un breve intercambio de reflexión. Son 10 minutos o menos y sirven para arrancar o cerrar cualquier clase. Si hay más tiempo, como en una tutoría, una hora libre o un proyecto institucional, la misma cápsula se extiende a 45 minutos, con un debate guiado y una dinámica vivencial.

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Hay una cápsula para cada momento de la vida escolar. “Volver a la calma” es para el grupo que llega alterado a clase. “Cada mirada cuenta” ayuda a reflexionar sobre un desacuerdo entre compañeros. “¿Para qué aprendemos?” sirve cuando arranca un tema difícil y aparece el “¿para qué me sirve esto?”. “El arte de la asertividad” permite abordar malos entendidos y mejorar la comunicación. Y hay muchas temáticas más, tanto para responder a los emergentes cotidianos como para trabajar de forma preventiva el desarrollo socioemocional de los estudiantes y aportar a un mejor clima de aprendizaje.

TICMAS acompaña al docente

No hace falta ser psicólogo ni especialista para llevarlas al aula: la guía docente aporta el marco y los pasos, así que puede conducirla un profesor de Matemática, de Educación Física o de Historia. Y como se usa desde la plataforma, está a un clic del aula.

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A los docentes nadie les enseñó a calmar a un grupo o a acompañar a un chico que se frustra, pero lo hacen todos los días. Quisimos que no tuvieran que improvisar solos. Por eso pensamos recursos que sirvan en el aula tal como es, con el tiempo que realmente hay, y no en un aula ideal. Tampoco tenemos un catálogo cerrado: queremos que los docentes nos digan qué situaciones les aparecen y qué temas necesitan abordar, para seguir diseñando recursos útiles y a la medida de lo que pasa en cada clase.

La materia que no existe seguirá, quizás, sin figurar en la grilla. Pero puede dejar de consistir en apagar incendios para convertirse en una práctica sostenida: diez minutos por vez, clase tras clase, hasta que aprender a convivir también forme parte de lo que se enseña.

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