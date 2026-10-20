Lanzaron en la Ciudad de Buenos Aires el Centro Virtual de Deportes de Alto Rendimiento

Presentaron el Centro Virtual de Deportes de Alto Rendimiento

Guardar

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó el Centro Virtual de Deportes de Alto Rendimiento, una plataforma de formación especializada que se propone acercar conocimientos científicos, herramientas tecnológicas y recursos de gestión a entrenadores, deportistas, dirigentes y otros actores del sistema deportivo argentino. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Educación porteño y la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UdelaCiudad), cuenta con el respaldo de la Secretaría de Deportes y la participación de la Agencia de Habilidades para el Futuro.

El centro organizará sus contenidos en cuatro ejes temáticos: ciencias aplicadas al deporte, gestión deportiva, tecnología aplicada al deporte y deporte paralímpico e inclusión deportiva. Cada curso tendrá una duración de 40 horas, distribuidas en ocho semanas bajo un formato completamente virtual que combina instancias sincrónicas y asincrónicas. La oferta está pensada para docentes de disciplinas deportivas, deportistas federados, integrantes de clubes y federaciones, y profesionales vinculados al entrenamiento y la preparación física.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa apunta a quienes, tras una trayectoria competitiva de alto nivel, buscan continuar ligados al deporte desde otros roles. La enseñanza, el análisis de datos, la coordinación técnica o la administración de organizaciones deportivas aparecen como alternativas concretas para capitalizar la experiencia acumulada en la alta competencia. En ese sentido, el Centro Virtual se presenta como un instrumento de formación continua que acompaña las distintas etapas de una carrera deportiva y facilita la adquisición de nuevas competencias profesionales.

El acto de lanzamiento se realizó este jueves y contó con la presencia de la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel; el director general de la Agencia de Habilidades para el Futuro, Gustavo Álvarez, y la rectora de la UdelaCiudad, Gabriela Azar. Durante la presentación, la funcionaria destacó el carácter pionero del proyecto a nivel nacional.

PUBLICIDAD

“La Ciudad de Buenos Aires será líder en formación deportiva con el primer Centro Virtual de Deporte de Alto Rendimiento del país. Estamos muy orgullosos de este gran paso que nos permite acercar conocimientos científicos, herramientas tecnológicas y recursos de gestión para que nuestros talentos lleguen al alto rendimiento con la mejor formación”, expresó Miguel.

Las clases comenzarán este jueves

Las clases comenzarán el 22 de octubre. Además de la oferta inicial, el proyecto contempla una ampliación para 2027 con contenidos vinculados a inteligencia artificial aplicada al deporte, biomecánica, nutrición deportiva, prevención de lesiones, videoanálisis, scouting y gestión de clubes, entre otras especialidades. Esta proyección refleja la intención de consolidar un catálogo formativo que evolucione junto con las demandas del sector.

PUBLICIDAD

Álvarez subrayó la relevancia de conectar los aprendizajes con los desafíos reales que enfrenta el ámbito deportivo. “Queremos que quienes forman parte del deporte tengan más herramientas para seguir creciendo, mejorar su trabajo y abrir nuevas oportunidades profesionales”, señaló el director general de la Agencia.

Y agregó: “Hoy, la ciencia, la tecnología y el análisis de datos son cada vez más importantes para el desarrollo deportivo. Desde la Agencia de Habilidades para el Futuro trabajamos para acercar esa formación y conectar los aprendizajes con los desafíos reales del sector, incluyendo a quienes quieren seguir vinculados al deporte más allá de la competencia”.

PUBLICIDAD

El centro organizará sus contenidos en cuatro ejes temáticos: ciencias aplicadas al deporte, gestión deportiva, tecnología aplicada al deporte y deporte paralímpico e inclusión deportiva

Como parte de las actividades de lanzamiento, en la sede de la UdelaCiudad se llevó a cabo el conversatorio “¿Qué necesitamos saber para tomar mejores decisiones en el deporte?”, un espacio de intercambio que reunió a seis referentes con trayectorias diversas en la ciencia, la tecnología, la formación y el alto rendimiento. Carolina Corradi, especialista en biomecánica, Big Data y estadística aplicada al deporte, ofició como moderadora del encuentro. También participaron Marcelo Cardey, referente del Laboratorio de Fisiología del Deporte del CeNARD; y Matías Castaño, especialista en Big Data deportivo y análisis de datos orientado al rendimiento.

El panel se completó con tres deportistas de élite que aportaron su perspectiva desde la experiencia competitiva. Daniela Sruoga, ex integrante de Las Leonas y medallista olímpica en Londres 2012; Enrique Plantey, representante argentino en cuatro Juegos Paralímpicos de Invierno y ganador de dos diplomas paralímpicos en Beijing 2022; y María del Pilar Pereyra, nadadora olímpica en Atlanta 1996 y Sídney 2000, con experiencia en la coordinación técnico-operativa de la natación argentina. La participación de perfiles tan variados permitió poner en común miradas complementarias sobre los desafíos actuales del sector y las herramientas necesarias para seguir desarrollándolo.

PUBLICIDAD

Con esta propuesta, la Ciudad de Buenos Aires busca ampliar las oportunidades de formación continua y acercar saberes especializados a quienes entrenan, compiten, enseñan y gestionan el deporte. El formato virtual permite que la oferta trascienda los límites geográficos porteños y llegue a interesados de distintos puntos del país. Las inscripciones se encuentran abiertas a través del sitio centrovirtualdar.bue.edu.