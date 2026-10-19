Mariano Narodowski, exministro de Educación: “Los chicos no aprenden y nadie quiere cambiar una goma”

El exministro propuso reformar la carrera docente para reconocer la capacitación y el desempeño en lugar de retribuir únicamente la antigüedad

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El exministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Mariano Narodowski cuestionó la falta de decisión para transformar el sistema educativo y advirtió sobre la resistencia a impulsar reformas estructurales. En diálogo con Infobae al Regreso, criticó las dificultades de aprendizaje y planteó cambios en la organización de las escuelas y el reconocimiento profesional de los docentes.

El debate coincide con los datos de un reciente informe de Argentinos por la Educación: el 97% de los adolescentes de 15 años asiste a la escuela, pero apenas 19 de cada 100 llega a esa edad sin haber repetido y con los conocimientos básicos esperados en Lengua y Matemática.

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Narodowski profundizó sus críticas después de participar de una reunión con referentes académicos y personas vinculadas a la toma de decisiones. Tras el encuentro, publicó en X un mensaje en el que cuestionó la falta de voluntad para impulsar transformaciones: “Estuve recién en una reunión grosa de gente que se autopercibe grosa tratando temas regrosos para salir del colapso de la educación. Conclusión: salvo un par, nadie quiere cambiar una goma”.

El exfuncionario apuntó contra distintos sectores con influencia en la agenda pública. “Hay un desinterés evidente de la élite argentina, no solamente política, sino económica, la CGT, la CTA, los intelectuales, las grandes religiones, los medios en general también”, afirmó.

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Un informe de Argentinos por la Educación reveló que solo 19 de cada 100 estudiantes de 15 años terminan a tiempo con saberes básicos en Lengua y Matemática (EFE/Adan González)

También cuestionó el repliegue de las familias de clase media, que históricamente impulsaron los reclamos por una mejor escuela pública. “La sociedad argentina de clase media que usualmente empuja por mejor educación decidió que salva a su chico mandándolo a la escuela privada”, sostuvo.

Narodowski: “Los chicos no aprenden”

Para el exministro, el principal problema es que la expansión de la escolarización no se tradujo en aprendizajes suficientes. Si bien reconoció los avances en inclusión y reducción del abandono, advirtió que la permanencia en las aulas no garantiza la adquisición de conocimientos básicos.

“Tenemos un sistema educativo que es inclusivo, está muy bien. Teníamos antes mucho más abandono escolar que el que tenemos ahora, pero los chicos no aprenden”, señaló. Entre las dificultades, mencionó los problemas para desarrollar habilidades de lectura y escritura y resolver operaciones matemáticas elementales.

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Narodowski también cuestionó el desempeño argentino frente a otros países y sostuvo que el rezago alcanza incluso a los estudiantes de mayores ingresos. Al explicar por qué utiliza el término “colapso”, lo diferenció de una crisis transitoria. “La crisis pasa, se resuelve y se mejora. El colapso es el auto en la arena, que cuanto más acelerás, más te hundís”, resumió.

El presupuesto y los sindicatos docentes

Narodowski reconoció que el financiamiento es importante, especialmente en las escuelas que atienden a poblaciones vulnerables, pero rechazó que la falta de recursos explique por sí sola el deterioro educativo. Recordó que entre 2007 y 2017 hubo períodos de mayor inversión sin una mejora equivalente en los aprendizajes.

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Mariano Narodowski denunció la falta de voluntad de los sectores políticos, económicos y sindicales para impulsar transformaciones en el sistema educativo (Infobae en Vivo)

“Supuestamente era 6% del PBI para educación. Eso se cumplió poco y hay, de hecho, una deuda de 30 mil millones de dólares al 2023, que es lo que la Argentina tendría que haber invertido en educación y no lo hizo”, afirmó.

Para el especialista, la discusión debe contemplar tanto el nivel de inversión como el destino de los recursos. “El problema es que fue mayor el presupuesto en el momento más agudo del declive, con lo cual es evidente que no se trata de un tema solamente de presupuesto, sino de cómo se aplica ese presupuesto”, explicó.

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También rechazó que los sindicatos docentes sean considerados los principales responsables de la falta de reformas. “Yo creo que es una coartada de la política”, sostuvo. Como argumento, mencionó los casos de Brasil y Colombia, donde, según señaló, se avanzó con cambios pese a la influencia de las organizaciones gremiales. Además, destacó el sistema brasileño de pruebas estandarizadas y difusión de resultados escolares.

Las reformas que propone para las escuelas

Narodowski puso el foco en la capacidad de conducción de las instituciones educativas. “Hoy el principal problema es garantizar que en las escuelas los docentes enseñen y los directores dirijan”, afirmó.

A su juicio, la acumulación de regulaciones y protocolos limita la autonomía de los directivos y dificulta la tarea docente. “Hay todo un proceso de desconfianza de los funcionarios hacia los docentes que protocolizan todo. Entonces no se puede hacer absolutamente nada si no está regulado y protocolizado”, señaló.

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El aumento de la inclusión y la reducción del abandono escolar no garantizaron el aprendizaje de habilidades elementales en las aulas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a ese escenario, propuso dar mayor capacidad de decisión a las escuelas, acompañada de responsabilidades concretas sobre los resultados. “Escuelas más empoderadas, con más apoyo y sobre todo más responsabilidad y compromiso con los resultados”, planteó.

Otro de los cambios que considera necesarios se relaciona con la carrera docente. Narodowski cuestionó que la antigüedad tenga un peso predominante en el reconocimiento profesional y propuso incorporar criterios vinculados con la formación, el compromiso y el desempeño.

“Como la única recompensa es la antigüedad, no hay otra forma. Lo cual es lamentable, porque la antigüedad lo que premia es el paso del tiempo”, sostuvo. En ese sentido, mencionó experiencias de Brasil, Chile y Colombia, donde, según explicó, se incorporaron otras variables para reconocer el trabajo docente.

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También advirtió sobre las dificultades de los directivos para ejercer su autoridad frente a los reclamos de las familias. Según describió, cuando una escuela rechaza un pedido, los padres suelen acudir a instancias superiores que pueden revertir la decisión. En materia de convivencia, cuestionó que la eliminación de las amonestaciones no haya sido acompañada por herramientas alternativas: “La verdad, no se lo reemplazó por nada”.

A esos problemas sumó las ausencias docentes, la rotación de personal y las dificultades de infraestructura, factores que, según su diagnóstico, afectan la continuidad de las clases.

El exministro propuso reformar la carrera docente para reconocer la capacitación y el desempeño en lugar de retribuir únicamente la antigüedad (Infobae en Vivo)

“Hay cosas que ahora se pueden discutir”

Pese a sus críticas, Narodowski consideró que existen funcionarios y provincias dispuestos a impulsar transformaciones. También señaló que algunas propuestas que antes generaban resistencia comenzaron a ganar espacio en el debate público.

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“El presidente abrió la tranquera y hay cosas que ahora se pueden discutir que antes no se podían discutir”, afirmó.

Como ejemplo, retomó la discusión sobre los incentivos y la evaluación docente. “Yo decía lo mismo hace diez años y todo el mundo me decía neoliberal, derecha, mercantilización de la educación. Ahora se dice y escuchan”, concluyó.

Para Narodowski, revertir el deterioro educativo requiere fortalecer la conducción de las escuelas, revisar los criterios de evaluación y modificar los mecanismos de reconocimiento profesional. El desafío es que la asistencia escolar se traduzca en aprendizajes efectivos y que las reformas dejen de quedar en el terreno de los diagnósticos.

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