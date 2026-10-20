El Aprendizaje Socioemocional, el motor y la condición para un buen aprendizaje

El Aprendizaje Socioemocional es el proceso por el cual niñas y niños aprenden a identificar lo que sienten, regularlo, ponerse en el lugar del otro, construir vínculos y tomar decisiones responsables (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un niño que está enojado, angustiado o con miedo rara vez puede resolver una cuenta o comprender un texto y conectar con su docente o compañeros. Esas emociones son una barrera para el aprendizaje. Es por ello, que TICMAS una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento que integra tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna trabaja con el Aprendizaje Socioemocional (ASE) en sus propuestas a partir de la creación de una Emocionateca Conectada puesta en práctica en Colombia.

El ASE es el proceso por el cual niñas y niños aprenden a identificar lo que sienten, regularlo, ponerse en el lugar del otro, construir vínculos y tomar decisiones responsables. Se trata de un aprendizaje que se enseña, se practica y se puede evaluar a partir de las herramientas.

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“La urgencia del Aprendizaje Socioemocional responde a dos cuestiones fundamentales de nuestra época: la identidad humana frente a la automatización y la prevención en salud mental”, explica Susel Jacquet, Líder de ASE en la edtech TICMAS.

El ASE tiene un gran impacto en aprendizaje como lo demuestra la evidencia del metaanálisis publicado en 2011 en la revista Child Development (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es importante el Aprendizaje Socioemocional?

El ASE tiene un gran impacto en aprendizaje como lo demuestra la evidencia del metaanálisis publicado en 2011 en la revista Child Development, donde Joseph Durlak y su equipo analizaron 213 programas escolares de ASE con más de 270.000 estudiantes, desde el nivel inicial hasta la secundaria.

Frente a los grupos de control, quienes participaron de programas ASE mostraron no solo menos problemas de conducta y malestar emocional, sino que también sus conductas fueron más positivas. Y en lo académico, el resultado fue equivalente a una ganancia de 11 puntos percentiles en el rendimiento.

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El estudio además ofrece dos datos claves de implementación de este tipo de programas. El primero es que pueden ser llevados adelante por los propios docentes. Y el segundo dato es que los mejores resultados aparecen cuando las propuestas son secuenciadas, activas, explícitas y se implementan sin interrupciones.

Estrés, cerebro y aprendizaje

La neurociencia demuestra cómo la emoción condiciona el aprendizaje. La investigadora Amy Arnsten, de la Universidad de Yale, describió cómo el estrés debilita rápidamente la corteza prefrontal, la región que sostiene la atención, la memoria de trabajo y el razonamiento.

Al mismo tiempo, ese estrés fortalece la respuesta de la amígdala, ligada a las reacciones emocionales más automáticas. Es decir, bajo tensión el cerebro prioriza defenderse antes que aprender por lo que el bienestar emocional es una condición previa para que el aprendizaje ocurra.

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Jacquet,Líder de ASE en TICMAS, explica: “Habitamos un entorno fuertemente algoritmizado e impulsado por inteligencia artificial. En este escenario, las habilidades socioemocionales como la empatía, el autoconocimiento, la resiliencia, la autorregulación, entre otras; representan una ventaja por excelencia. Lo socioemocional es, precisamente, lo que nos mantiene singularmente humanos y lo que nos permitirá liderar, cuestionar y humanizar un entorno altamente mecanizado.”

Y agrega: “Está en juego la sostenibilidad de nuestro bienestar. A las incertidumbres del contexto actual, se le suma una enorme cantidad de energía que consumimos día a día gestionando tensiones y malentendidos cotidianos; un desgaste extra que muchas veces podríamos ahorrarnos si tuviéramos herramientas socioemocionales más desarrolladas. Por eso, el Aprendizaje Socioemocional también es prevención. Y no se trata de una idea teórica: la ciencia demostró que los niños que fortalecen estas capacidades crecen como adultos con mejor salud mental, trayectorias educativas y laborales más sólidas y una menor incidencia de problemas legales.”

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Susel Jacquet (foto: Ivonne Jacquet)

Colombia y la Emocionateca Conectada de TICMAS

En julio de 2025, Colombia sancionó dos normas que llevan el ASE al centro del sistema educativo. La Ley 2491 que obliga a incorporar el componente socioemocional en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y además establece que forme parte del currículo en una secuencia regular de ciclos lectivos.

Por otro lado, la Ley 2503 crea la Cátedra de Educación Emocional en preescolar, básica y media, en todas las instituciones del país tanto para colegios públicos como privados. A partir de esa necesidad de incorporar ASE, y en alianza con la organización colombiana La Isla de los Abrazadores, TICMAS diseñó Emocionateca Conectada.

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Se trata de una propuesta híbrida para estudiantes de 1.º a 5.º grado, de entre 6 y 11 años, que combina recursos digitales con materiales físicos. El programa se organiza en “aventuras emocionales”: 138 sesiones distribuidas por grado que cubren el ciclo lectivo, con una frecuencia sugerida de una hora semanal. Cada aventura une una cápsula digital interactiva con un elemento de la maleta analógica de La isla de los abrazadores; con muñecos de tela, libros ilustrados y un podcast.

La propuesta de la Emocionateca responde a lo que muestra la evidencia sobre el impacto de una rutina sostenida y secuenciada que permite practicar las competencias semana a semana. El rol docente está en el centro del diseño ya que cada aventura tiene su guía paso a paso y el programa incluye un curso autoasistido, para que cualquier maestro de primaria pueda implementarlo sin formación previa en psicología.

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“El camino para integrar el ASE pasa por, por un lado, por la coherencia del adulto, poder modelar antes que instruir. El rol docente frente a la IA mutó de la transmisión de información a la mediación humana. En este contexto, nadie puede acompañar un desarrollo emocional que no ha trabajado en sí mismo. No es posible enseñar comunicación asertiva, gestión de la frustración o empatía desde un enfoque meramente teórico si el adulto no las practica en su cotidianeidad. Por ello, la estrategia es comenzar siempre por el desarrollo socioemocional del propio docente. Cuando el educador fortalece sus competencias, el aula se transforma por reflejo y modelaje, no tanto por discurso.”, reflexiona Susel Jacquet, Líder de ASE en TICMAS.

Además, para medir la progresión, la propuesta educativa ofrece un marco de 64 indicadores, autoevaluaciones de los estudiantes en tres momentos del año y registros de observación docente con un enfoque no punitivo, que evita exponer a los chicos.

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Con el valor de cerrar las brechas digitales, TICMAS diseñó la Emocionateca para contemplar las condiciones reales de cada escuela por lo que las actividades digitales pueden descargarse para trabajar sin conexión, y suma consignas para que las familias continúen la experiencia en casa.

“Para abordar el ASE no se necesitan infraestructuras complejas ni ser psicólogos para llevarlo a cabo en la práctica educativa diaria. Es fundamental desmitificar esto”, subraya Susel Jacquet.

Y destaca: “La vía más rápida y sencilla para llevar esto al aula es capitalizar los emergentes cotidianos mediante microintervenciones breves. Por ejemplo: cuando un estudiante se bloquea diciendo no me sale nada, el docente no sanciona ni resuelve por él, sino que interviene ayudándolo a nombrar la emoción para que pueda gestionarla. O cuando en un trabajo grupal alguien interrumpe y eleva la voz para imponer su idea, el educador aprovecha ese instante para frenar la dinámica y abordar la conducta en el acto, transformando un roce cotidiano en una lección de comunicación y convivencia.”

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Además Jacquet reflexiona: “En un mundo acelerado por la IA, el valor del docente no está en competir con la velocidad del algoritmo, sino en ofrecer la pausa y el marco humano que permiten procesar esa velocidad con salud mental y propósito.”

La edtech TICMAS diseña soluciones de aprendizaje que traducen la evidencia en recursos concretos, implementables y medibles. Emocionateca Conectada es un ejemplo de cómo esa mirada pedagógica llega al aula para que aprender a sentir, convivir y decidir sea parte de la enseñanza de todos los días.