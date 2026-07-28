Melisa Massinelli, de Fundación Reciduca: “La educación es algo que vos sembrás y en algún momento florece”

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“¿Qué hace falta para que más jóvenes puedan terminar la escuela y construir un proyecto de vida con mayores oportunidades?”. Con esa pregunta, Patricio Zunini abrió un nuevo episodio del podcast de Ticmas. Esta vez, la invitada fue Melisa Massinelli, directora educativa de Fundación Reciduca.

La organización acompaña a estudiantes que cursan los últimos años de la escuela secundaria. A través de un programa de formación que se desarrolla fuera del horario escolar, les brinda herramientas para que puedan proyectar su futuro. Su trabajo está dirigido especialmente a adolescentes en contextos de vulnerabilidad social y económica, y busca promover también un compromiso responsable con la comunidad y el medio ambiente.

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En sus veintidós años de trayectoria, más de siete mil jóvenes del conurbano bonaerense pasaron por los programas educativos de Fundación Reciduca. Casi el 90% de los participantes consiguió su primer empleo gracias al acompañamiento recibido.

Crear perspectiva de futuro

“Fundación Reciduca se enfoca en trabajar con chicos y chicas en los últimos años de nivel secundario para que logren desarrollar una vida con proyectos a través de distintos espacios. Después, cuando terminan la secundaria, los seguimos acompañando para que puedan insertarse laboral y académicamente a través de diferentes opciones”, explicó Massinelli.

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Y destacó que se trata de tener una mirada que va más allá de la escuela. “Si bien nuestro principal objetivo es que se titulen, porque entendemos que si no lo hacen tienen menos oportunidades para elegir, cuando finalizan esto pueden empezar a proyectarse de distintas maneras”, señaló.

“Pueden elegir seguir estudios superiores, pueden elegir un curso, pueden elegir inclusive ser emprendedores. Le damos mucha importancia a la inserción laboral. Hay organizaciones y empresas que nos alcanzan búsquedas laborales puntuales y esas son las que nosotros les ofrecemos a la comunidad de egresados”, detalló.

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A través de un sistema de becas, que se encuentra enlazado con el compromiso de asistencia a los programas, Fundación Reciduca logra crear una conciencia del valor del acompañamiento.

“Si empezás a dejar de venir, la beca se descuenta. El acompañamiento es a lo largo del año. Los que siguen y lo sostienen es muy valorable porque lo hacen a contraturno. Es un espacio de tres horas todas las semanas”, destacó Massinelli.

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Melisa Massinelli en el podcast de Ticmas

Alianzas con escuelas, diálogo con estudiantes

“Lo más importante es que las escuelas estén de acuerdo en que nosotros estemos porque, sin el acuerdo del equipo de conducción, nada tendría sentido. Nosotros llegamos a las escuelas, presentamos el programa, les contamos qué hace Reciduca y las escuelas se comprometen también en acompañarnos”, explicó.

Y agregó: “Los chicos son acompañados con tutorías grupales y personales. El tutor o la tutora es la persona más importante de Fundación Reciduca porque es quien está el día a día con los chicos”.

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“Una vez que acordamos con la escuela presentamos el programa a los chicosy a las familias. Esto es súper importante”, subrayó. Luego de las postulaciones queda conformado un grupo de entre veinte y veinticinco estudiantes de los dos últimos años del colegio secundario.

Desarrollo personal

Massinelli explicó que el programa se inicia con todas las clases planificadas y comienza con un espacio de desarrollo personal para “volver a valorarnos, a entender cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros modelos mentales, nuestras creencias". Eso, dijo, se trabaja desde un perfil lúdico. “En general es donde los chicos más se enganchan. Les divierte”.

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“Después”, continuó, “ya en la segunda parte del año vamos más puntualmente a lo que son capacitaciones y prácticas educativas que, para las escuelas orientadas de la Provincia de Buenos Aires, no son obligatorias. La posibilidad de acercarte a una oportunidad laboral, aunque sea por un tiempo corto, te abre posibilidades para elegir qué hacer después de la escuela secundaria”, resaltó.

Patricio Zunini y Melisa Massinelli en el podcast de Ticmas

Educación financiera y orientación vocacional

Otros de los puntos destacados de acompañamiento de Reciduca son la educación financiera y la orientación vocacional. Con respecto a lo financiero, Massinelli explicó que trabajan los conceptos de inversión y ahorro. “A los chicos les permite no cometer errores a futuro. Pueden entender que cuando se invierto sí o sí se arriesga algo y uno puedo estar o no de acuerdo con ese riesgo”.

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“Saber administrar el dinero va a permitir que te plantees un objetivo a largo plazo, a medio o a corto. ¿Para qué estoy ahorrando? ¿Qué es esto de invertir? ¿Todas las inversiones son iguales? ¿Qué instrumentos de inversión me permite el mercado? Los chicos cobran una beca y se les abre una caja de ahorro en un banco. Desde que estás bancarizado, podés empezar a tener estas posibilidades”, resaltó.

A partir de los 16 años, un estudiante puede tener una caja de ahorro. “Estoes importante porque el dinero va a ellos y se destina a lo que ellos deciden. Es un compromiso con ellos mismos que tiene que ver con la autonomía progresiva”, dijo.

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Con respecto a la orientación vocacional, Massinelli dijo que “es muy valiosa porque a través de algunas técnicas, prácticas y encuentros pueden entender qué les gusta. Lo bueno es preguntarte y no vivir en piloto automático. Parece que, cuando uno elige qué hacer después del colegio secundario es para toda la vida, y todos los que tenemos más de 30 o 40 sabemos que no es así: uno va cambiando y los intereses también. Esto también lo trabajamos: la flexibilidad, comprender que quizás hoy quiero algo y mañana puedo querer otra cosa. Pero para quererla también la tengo que planificar y organizar”.

Formación de tutores

Massinelli planteó que hay diferencias entre formar docentes y tutores porque son diferentes profesionales. “Los tutores de Reciduca son todos profesionales, pero hay una enorme diversidad: hay trabajadores sociales, abogados, una escribana, una licenciada en seguridad e higiene, psicopedagogas, psicólogas”.

Massinelli señaló que “los espacios más pedagógicos los lleva adelante una coordinadora pedagógica. El espacio de desarrollo personal lo lleva adelante una counselor que está a cargo de todos esos contenidos. Los proyectos de sustentabilidad también tienen una responsable que, en su momento fue una ingeniera agrónoma, y las capacitaciones y prácticas lo lleva adelante una abogada. Tenemos también una red muy importante de voluntarios que aportan ese contenido".

Transformar una vida a partir de la educación

Massinelli reflexionó que se trata de tener una mirada de educar para ampliar oportunidades: “Uno no puede elegir lo que no conoce. Nuestra obligación es mostrar diferentes posibilidades. Después, las pueden elegir o no, pero por lo menos que las conozcan”.

Para cerrar la entrevista, Zunini le pidió a la directora educativa de Fundación Reciduca una historia de transformación. Massinelli no pensó mucho; tenía la historia en la punta de la lengua.

“El año pasado se anotó un estudiante que tenía preso al papá y al hermano mayor. Se anotó porque la directora le súper insistió. Él no quería y al principio era muy reticente con los compañeros. Estaba muy complicado con las materias. Hasta que en un momento, después de varios encuentros, le dijo a la tutora: ‘Yo ahora creo que no voy a terminar preso. Ahora creo que quiero estudiar algo’. Esa es la idea: brindar más oportunidades. La educación es algo que vos sembrás y en algún momento florece. En este caso fue bastante pronto. Él se dio cuenta que era una persona valiosa y que era una persona independiente de su familia. Se dio cuenta de que él podía construir su propia historia”.