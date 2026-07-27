Educación
GoogleAgregar Infobae en Google

Vacaciones de invierno: cómo convertir el tiempo libre de los chicos en una oportunidad de aprendizaje

Durante una entrevista en Infobae al Mediodía, María Victoria Alfieri explicó por qué el juego, la curiosidad y la exploración favorecen el desarrollo de habilidades como la creatividad, la autonomía, la empatía y la tolerancia a la frustración, y cuál es el rol de los adultos en ese proceso

María Victoria Alfieri advirtió que las pantallas ocupan un lugar central en la rutina, pero planteó que la clave es ofrecer experiencias que despierten interés
Guardar

Las vacaciones de invierno modifican la rutina de millones de familias. Con más tiempo libre y menos obligaciones escolares, muchos chicos pasan buena parte del día frente al celular, la tablet o los videojuegos, mientras madres y padres buscan alternativas para mantenerlos entretenidos. Sin embargo, para la licenciada en Ciencias de la Educación María Victoria Alfieri, ese período puede convertirse en mucho más que un simple descanso: es una oportunidad para fortalecer habilidades fundamentales a través del juego, la curiosidad y la exploración.

Durante una entrevista en Infobae al Mediodía, la referente de la pedagogía Reggio Emilia en América Latina analizó cómo las experiencias cotidianas pueden transformarse en espacios de aprendizaje y explicó por qué el acompañamiento de los adultos resulta determinante para que ese proceso ocurra.

PUBLICIDAD

Niños jugando
Las vacaciones de invierno pueden convertirse en una oportunidad de aprendizaje para los chicos a través del juego, la curiosidad y la exploración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales desafíos, reconoció, es el lugar que hoy ocupan las pantallas en la vida cotidiana. “Competir con las pantallas es muy difícil”, admitió. Pero enseguida aclaró que el objetivo no pasa por demonizar la tecnología, sino por ofrecer experiencias que despierten el interés de los chicos y les permitan descubrir otras formas de jugar, crear y relacionarse con el mundo.

En esa línea, sostuvo que el juego no debe entenderse como un simple entretenimiento ni como una recompensa después de cumplir con otras obligaciones. “El juego es vida. Eso tiene una riqueza y una potencia increíble”, afirmó, al explicar que es precisamente a través de esas experiencias donde los niños desarrollan capacidades que luego trasladan a distintos ámbitos de su vida, como la creatividad, la autonomía, la empatía, la resolución de conflictos y la tolerancia a la frustración.

PUBLICIDAD

Para Alfieri, el papel de los adultos no consiste en organizar permanentemente cada actividad, sino en crear las condiciones para que el aprendizaje ocurra de manera natural. “La presencia que el adulto le pone a esa situación es el quid de la cuestión”, señaló, al destacar que acompañar, escuchar y participar del juego resulta mucho más valioso que controlar cada movimiento.

(Infobae en Vivo)
Alfieri sostuvo que los aprendizajes más significativos surgen de experiencias con emoción, curiosidad, descubrimiento y entusiasmo (Infobae en Vivo)

Ese acompañamiento también implica comprender que los aprendizajes más significativos nacen de experiencias que involucran emociones. “Si no hay emoción, si no hay pasión, lo demás es memorístico”, sostuvo. En otras palabras, aquello que deja huella suele estar vinculado con la curiosidad, el descubrimiento y el entusiasmo, mucho más que con la repetición de contenidos.

Uno de los conceptos que atravesó toda la conversación fue el valor del aburrimiento, una sensación que muchas familias intentan resolver de inmediato recurriendo a una pantalla. Para la especialista, esa respuesta automática muchas veces impide que aparezcan la imaginación y la creatividad.

Recordó entonces una enseñanza de una de sus maestras: “En el aburrimiento se rumoreaba. Entonces uno comenzaba a imaginar”. Ese tiempo aparentemente vacío, explicó, puede convertirse en el punto de partida para inventar juegos, crear historias o encontrar nuevas formas de explorar el entorno. “La invención es lo que te permite el juego, por eso es un lugar potente para la creación”, resumió.

El debate sobre los videojuegos, según Alfieri, no depende de lo digital en sí, sino del tiempo que ocupa en la rutina cotidiana de los chicos
El debate sobre los videojuegos, según Alfieri, no depende de lo digital en sí, sino del tiempo que ocupa en la rutina cotidiana de los chicos

La entrevista también abordó el debate sobre los videojuegos, un tema que suele generar preocupación entre las familias. Lejos de plantear una oposición entre lo digital y lo presencial, Alfieri sostuvo que el problema no radica en el juego en sí, sino en el tiempo que ocupa dentro de la rutina cotidiana. “El juego es juego y no hay palabra que lo pueda definir, porque el juego es vida. El problema es el tiempo que se dedica a ese juego”, explicó.

Por eso, propuso que los adultos conozcan aquello que juegan sus hijos, conversen con ellos y, cuando sea posible, participen de esas experiencias. “¿Lo juegan los adultos con los hijos? ¿Lo juegan los chicos entre los chicos? ¿Qué conciencia tienen sobre ese juego? Si vos lo podés discutir, si lo podés contar, ahí es donde pueden aparecer realmente las situaciones más enriquecidas”, reflexionó.

La misma lógica se aplica al momento de establecer límites. Para la especialista, sostener una decisión frente a la insistencia de un hijo requiere firmeza, pero también constituye una forma de acompañar su desarrollo. “Vos vas a mediar esa situación con tu presencia y con tu voz”, explicó, convencida de que ese sostén fortalece la capacidad de los chicos para tomar decisiones y afrontar frustraciones en el futuro.

Niños jugando
El juego durante las vacaciones de invierno favorece el desarrollo de la creatividad, la autonomía, la empatía y la tolerancia a la frustración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el cierre de la entrevista, Alfieri reivindicó la diversidad de experiencias de juego y rechazó la idea de que exista una única manera de aprender. Consideró tan valioso jugar solo como hacerlo con amigos, hermanos o adultos, ya que cada situación favorece habilidades diferentes. Mientras el juego individual estimula la imaginación y la autonomía, el compartido enseña a negociar, esperar, resolver desacuerdos y construir acuerdos. “El jugar solos o con otros te permite negociar, te permite tener frustraciones, te permite llegar a arreglos”, explicó.

Como síntesis de esa mirada, recuperó una frase del pedagogo italiano Loris Malaguzzi que resume la filosofía de la pedagogía Reggio Emilia: “Nada sin alegría”. Porque, concluyó, los aprendizajes más profundos no surgen únicamente dentro del aula, sino también en aquellos momentos cotidianos en los que jugar, explorar y descubrir se convierten, casi sin darse cuenta, en una forma de aprender.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

juego infantilvacaciones de inviernohabilidades blandasaprendizaje en casaMaría Victoria AlfieriInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cerebro de los zurdos: el mito de la creatividad y el aprendizaje

Durante siglos se planteó que era necesario reeducar a quienes escribían con la zurda, luego pasó a ser sinónimo de creatividad, pero lo cierto es que sí existen diferencias a la hora de aprender

El cerebro de los zurdos: el mito de la creatividad y el aprendizaje

Las cinco habilidades clave más buscadas en el mundo laboral del presente y del futuro cercano

El mercado del trabajo atraviesa una nueva reconfiguración producto del impacto de la inteligencia artificial y el nuevo paradigma del aprendizaje a lo largo de la vida. Diversos organismos internacionales coinciden en cuáles son las habilidades más requeridas más allá de los saberes

Las cinco habilidades clave más buscadas en el mundo laboral del presente y del futuro cercano

Icfes Saber 11: ¿Cuál es un buen puntaje para ingresar a la universidad? Todo lo que debes saber tras las pruebas del 26 de julio

En el segundo semestre de 2026, las pruebas se realizaron en 1.770 puntos de aplicación de 570 municipios. Los resultados se publicarán el 25 de septiembre

Icfes Saber 11: ¿Cuál es un buen puntaje para ingresar a la universidad? Todo lo que debes saber tras las pruebas del 26 de julio

¿Se puede enseñar el placer de leer? Cómo formar lectores en casa durante las vacaciones

Durante el receso escolar, el vínculo de los chicos con los libros queda en manos de las familias. Madres y padres pueden fomentar el gusto por la lectura: compartir historias, leer en voz alta aunque los chicos ya sepan hacerlo, tener libros al alcance y respetar sus elecciones son algunas claves

¿Se puede enseñar el placer de leer? Cómo formar lectores en casa durante las vacaciones

Pablo Mainer y el impacto del bullying: “El proyecto de convivencia escolar tiene que ser igual de importante que el proyecto pedagógico”

El fundador de la ONG “Hablemos de Bullying”, Pablo Mainer estuvo en el podcast de la solución educativa integral Ticmas para conversar sobre el bienestar digital, la convivencia escolar y el rol de los adultos

Pablo Mainer y el impacto del bullying: “El proyecto de convivencia escolar tiene que ser igual de importante que el proyecto pedagógico”

DEPORTES

El conflicto que rodea a Neymar y puso en duda su continuidad en Santos: sus “actitudes egoístas” y las dudas por su “liderazgo”

El conflicto que rodea a Neymar y puso en duda su continuidad en Santos: sus “actitudes egoístas” y las dudas por su “liderazgo”

Crece el escándalo en la selección de Italia: las dos renuncias clave que se confirmaron luego del rechazo a Pirlo como técnico

LeBron James firmó contrato con su nuevo equipo en la NBA a los 41 años: los detalles del millonario acuerdo

La revolucionaria regla que pondrán en práctica para terminar con las demoras de los arqueros en el fútbol

El golazo que le convirtieron a la selección argentina que fue elegido como el mejor del Mundial 2026: “No me lo podía creer”

TELESHOW

Mauro Icardi escala su enfrentamiento con Wanda Nara con un posteo provocador

Mauro Icardi escala su enfrentamiento con Wanda Nara con un posteo provocador

Tensión y reproches en la noche de nominados en Gran Hermano: Mariela y Cola marcaron el clima de la casa

Lali Esposito opinó sobre el polémico gesto de Rosalía antes de su visita a la Argentina: “Yo prefiero creerle”

Soledad Pastorutti le pone voz a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con “Late el Sur”

El sentido mensaje de Vicky Xipolitakis junto a su hijo Salvador por el Día de los Abuelos: “Son fundamentales”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador anuncia tres nuevos eventos internacionales de surf para el segundo semestre de 2026

El Salvador anuncia tres nuevos eventos internacionales de surf para el segundo semestre de 2026

Alza en los combustibles mantiene presión sobre el bolsillo de los hondureños

Costa Rica registró un 167% más de estudiantes con autismo en las aulas desde 2019

Centroamérica y República Dominicana sufrieron rezago por la baja productividad hasta 2025, según informe

Estados Unidos abandonó una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en protesta por críticas de Francia