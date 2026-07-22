Pobreza infantil y brecha digital: la iniciativa que apunta a mejorar la formación y la inserción laboral en Concordia

La ONG Volando Alto y la Fundación Impacto Finegans impulsan en Concordia un programa de formación e inserción laboral para jóvenes de entornos vulnerables

La ONG Volando Alto y la Fundación Impacto Finegans trabajan en Concordia para transformar el acceso a la educación y el empleo. La ciudad fue identificada por la Encuesta Permanente de Hogares como la que tiene el porcentaje más alto de pobreza infantil en Argentina. El programa, implementado localmente, apunta a jóvenes de entornos desfavorecidos, quienes enfrentan múltiples obstáculos para terminar la escuela y acceder al mercado laboral.

Florencia Martínez, fundadora de Volando Alto, explicó en Infobae en Vivo que su organización busca romper el círculo de exclusión social que genera la pobreza. “La educación es la herramienta de transformación social por excelencia”, afirmó Martínez.

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Las actividades realizadas por la fundación incluyen apoyo escolar, formación en competencias digitales y la posibilidad de ingresar a empleos formales dentro de la empresa tecnológica Finegans.

Martínez detalló que la falta de oportunidades educativas afecta a quienes viven en condiciones precarias, dificultando no solo terminar la escuela sino también continuar estudios superiores o incorporarse al mercado laboral, por la ausencia de competencias básicas y el acceso limitado a tecnología.

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Concordia registra uno de los cuadros más severos de pobreza infantil del país, con un 75% de los chicos bajo la línea de pobreza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación en Concordia es crítica. Martínez indicó que “uno de cada dos chicos que llega a tercer grado no entiende lo que lee. Las pruebas PISA del año 2022 revelan que siete de cada diez chicos no alcanzan los niveles básicos en matemática”. Agregó que Volando Alto acompaña a más de 300 jóvenes en la ciudad, donde el 75% de los chicos vive bajo la línea de pobreza.

Brecha digital y acceso desigual a la tecnología

La brecha digital en Concordia persiste y se agrava con el avance de la inteligencia artificial y la demanda de competencias tecnológicas. en este sentido Martínez subrayó que muchos beneficiarios del programa no cuentan con acceso a internet ni dispositivos electrónicos.

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“No podemos hablar de que tengan internet, no podemos hablar de que tengan dispositivos electrónicos y todo eso repercute en que incluso puedan terminar la escuela”, señaló al describir el entorno donde actúa la ONG.

La ausencia de recursos tecnológicos limita el desarrollo de habilidades digitales, necesarias para continuar la educación y acceder a empleos en sectores en crecimiento. Martínez sostuvo que, sin una base educativa sólida, la introducción de tecnología resulta insuficiente para generar cambios reales: “Si un chico no comprende lo que lee, le podemos poner el mejor dispositivo electrónico que nunca va a saber usarlo”.

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Volando Alto y la Fundación Impacto Finegans trabajan en alianza para enfrentar estas barreras. El trabajo colaborativo permite ofrecer programas integrales que incluyen apoyo académico, formación en habilidades sociales y digitales, y la creación de puentes hacia el empleo formal.

Alianza entre la ONG y la empresa tecnológica

Martina Renzi, coordinadora de Programas Educativos de la Fundación Impacto Finegans, explicó en Infobae en Vivo el modelo de colaboración con Volando Alto. Finegans, empresa argentina de tecnología y software de gestión, canaliza su compromiso social a través de la fundación, que impulsa programas para ampliar oportunidades mediante la educación, la tecnología y el arte.

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La brecha digital en Concordia limita el acceso a internet, dispositivos electrónicos y competencias tecnológicas necesarias para terminar la escuela y buscar empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renzi detalló que el programa “Más Oportunidades” se desarrolla en alianza con organizaciones locales como Volando Alto. “Trabajamos en conjunto desde la Fundación Volando Alto y desde Impacto Finegans, también participamos dictando clases y acompañando a los beneficiarios”, indicó Renzi.

El voluntariado corporativo de Finegans se integra al proceso, y la empresa ofrece a los jóvenes la posibilidad de continuar su formación y acceder a empleos formales.

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El objetivo es que la formación no se limite al ámbito educativo, sino que tenga continuidad en el mercado laboral. “Pensamos oportunidades de continuidad del programa, que no sea únicamente la formación, sino que eso después también pueda tener una continuidad”, señaló Renzi.

Testimonios de los beneficiarios: de la formación a la inserción laboral

Por su parte, Abril y Jonathan, beneficiarios del programa en Concordia, dieron cuenta del impacto de la iniciativa. Ambos accedieron a formación y, tras finalizar el proceso, lograron ingresar a trabajar en Finegans.

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“Fue una oportunidad porque aprendimos demasiadas cosas y pudimos ponerlas en práctica también por lo que estábamos estudiando”, explicó Abril al streaming. Actualmente, ella se desempeña en el área de facility de la empresa.

En tanto Jonathan, quien trabaja en soporte técnico, destacó el acompañamiento recibido: “No pensaba tener tanto acompañamiento y poder entrar a una empresa como Finegans. Con el proyecto de Volando Alto, que me dio un buen acompañamiento, pude lograrlo. Me dieron muchas herramientas para que el día de hoy yo pueda estar en Finegans”.

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Ambos beneficiarios proyectan su futuro con expectativas de crecimiento. “Seguir creciendo, seguir aprendiendo, poder ir acompañando lo que estoy estudiando con lo que voy aprendiendo en la empresa”, afirmó Abril sobre sus planes. Jonathan coincidió: “Seguir aprendiendo y poder avanzar”.

Volando Alto acompaña a más de 300 jóvenes con apoyo escolar, habilidades sociales y formación en competencias digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol del Estado y la importancia del acompañamiento personalizado

Martínez sostuvo que la existencia de Volando Alto responde a una falla del Estado. “Lo que falla es quedarnos en los números y estadísticas. Cuando uno trasciende esos números y se encuentra con las historias personales, como la de Abril y Jonathan, ve que hay muchísimas ganas por salir adelante. El lugar de nacimiento o la situación de vida te condiciona, pero no te determina”, expresó.

La fundadora resaltó la importancia de acompañar a los jóvenes más allá de los datos. “No hay uno que no quiera salir adelante, no hay uno que no quiera vivir mejor, no hay uno que te diga: ‘No quiero terminar la escuela secundaria’”, enfatiza.

Programas educativos y desafíos de futuro

Por su parte, Renzi explicó que la fundación impulsa otros programas de formación y bootcamps, gratuitos y rentados, enfocados en carreras tecnológicas. Más de 180 estudiantes han pasado por estos programas y más de 60 se incorporaron a la empresa.

Renzi destacó la necesidad de sumar más empresas al modelo de alianza con ONG, para ampliar el acceso al primer empleo y consolidar el impacto de la formación en la vida de los jóvenes.

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