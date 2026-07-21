Buenos Aires es la mejor ciudad de América Latina para estudiar, según un ranking global

El ranking QS de las mejores ciudades para estudiar considera seis dimensiones: la calidad de las universidades, el atractivo de la ciudad, el interés de los empleadores por sus graduados, los costos, la población estudiantil y la valoración de los propios estudiantes. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Buenos Aires se ubicó como la mejor ciudad de América Latina para estudiar y quedó en el puesto 35 a nivel global, según el ranking QS Best Student Cities 2027, que evalúa 150 destinos universitarios de todo el mundo.

La capital argentina cayó tres posiciones con respecto a la edición anterior, cuando había ocupado el puesto 32. Pese al retroceso, se mantuvo por encima de las demás ciudades latinoamericanas: detrás aparecen Santiago (puesto 55), Ciudad de México (77), San Pablo (100), Monterrey (107), Bogotá (110) y Lima (148).

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El ranking, elaborado por la consultora internacional Quacquarelli Symonds (QS), considera seis dimensiones: la calidad de las universidades, el atractivo de la ciudad, el interés de los empleadores por sus graduados, los costos, la composición de la población estudiantil y la valoración de los propios estudiantes.

Para ingresar en la clasificación, las ciudades deben tener más de 250.000 habitantes y contar con al menos dos instituciones incluidas en el ranking universitario QS. En la edición 2027 fueron rankeadas 61 ciudades europeas, 52 de Asia, 18 de América del Norte, 12 de Medio Oriente y África, y 7 de América Latina.

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En el ranking global, Seúl volvió a ocupar el primer puesto, seguida por Tokio y Londres. Melbourne quedó cuarta, mientras que Munich y Sidney compartieron la quinta posición. El top 10 se completa con cuatro destinos europeos: París, Berlín, Viena y Zurich.

“Buenos Aires es la ciudad estudiantil más destacada de América Latina y mantiene una amplia diferencia sobre su competidora regional más cercana”, afirmó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS. Sin embargo, advirtió que el modelo basado en el acceso abierto y los bajos costos enfrenta actualmente mayores presiones.

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La fortaleza de las universidades

El principal punto fuerte de Buenos Aires fue su sistema universitario. En esa categoría, la ciudad ocupó el puesto 15 a nivel mundial, dos lugares por encima del resultado del año pasado. Fue, además, la única ciudad latinoamericana entre las primeras 20 del mundo en este indicador, por delante de Melbourne, Sidney, Singapur y Zurich.

Diez instituciones porteñas aparecen en el ranking mundial de universidades de QS. Entre ellas se destaca la Universidad de Buenos Aires, que este año se mantuvo en el puesto 84 y fue la única universidad latinoamericana dentro del top 100 global. Además de la UBA, están la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y otras ocho universidades privadas: la Católica Argentina (UCA), Austral, Palermo (UP), San Andrés (UdeSA), Torcuato Di Tella (UTDT), Argentina de la Empresa (UADE), Belgrano (UB) y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

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Buenos Aires también quedó en el puesto 37 en el indicador que mide el interés de los empleadores por contratar graduados de las universidades de cada ciudad. Sin embargo, allí registró uno de sus mayores retrocesos: cayó 9 posiciones con respecto a la edición anterior.

La capital argentina se ubicó, a su vez, en el puesto 46 en la valoración de los estudiantes (medida a partir de una encuesta internacional a alumnos), en el 52 por la diversidad de su población universitaria y en el 77 en la categoría que mide el atractivo general de la ciudad, que contempla factores como la seguridad, el ambiente, el sistema de salud, el tránsito y la oferta cultural.

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La cuestión económica

La categoría con peor desempeño fue la accesibilidad económica. Buenos Aires quedó en el puesto 87, ocho lugares por debajo de la medición anterior. La dimensión combina los aranceles universitarios con el índice de costo de vida de Numbeo y el índice Big Mac de The Economist, que mide el poder adquisitivo. QS estimó que los estudiantes internacionales pagan en promedio unos 6.400 dólares anuales en las instituciones porteñas incluidas en el ranking –un valor influido por el peso de las universidades privadas dentro del grupo evaluado–.

La organización señaló que los costos pueden convertirse en un desafío para un sistema que históricamente atrajo estudiantes de otros países de América Latina por “la reputación académica, el ingreso abierto, la oferta educativa en español y carreras de grado históricamente gratuitas”. Según datos de 2023, los estudiantes extranjeros representan el 3,8% de la matrícula de educación superior en Argentina.

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El informe también menciona el cambio normativo de mayo de 2025 que habilitó –por un decreto del Poder Ejecutivo– a las universidades públicas a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no tengan ciudadanía argentina ni residencia permanente. De todos modos, la decisión de aplicar esos cobros depende de cada institución y, según fuentes universitarias, el grupo de estudiantes alcanzados por la medida es mínimo.

“Introducir aranceles para estudiantes no residentes sin una estrategia coordinada de becas, visados y promoción del país como destino educativo podría erosionar precisamente la ventaja que ha atraído estudiantes regionales a Buenos Aires, en un momento en que el ranking ya identifica la accesibilidad económica como la categoría más débil de la ciudad”, señala el comunicado de QS.

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Con 10 universidades en el ranking QS, la principal fortaleza de Buenos Aires en esta medición es la calidad de su sistema universitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación y futuro

Desde QS también advirtieron por el debilitamiento de la investigación en las universidades argentinas, un punto que ya habían resaltado al difundir su ranking universitario. “Argentina posee una de las tradiciones académicas y científicas más sólidas de América Latina, pero las reducciones sostenidas del financiamiento, la caída de los salarios académicos y la salida de investigadores están debilitando tanto su capacidad para atraer talento como sus posibilidades de cumplir con los compromisos internacionales”, señala el comunicado.

Y agrega que “la misma contradicción atraviesa la agenda de investigación: Argentina aspira a desarrollar una ciencia conectada internacionalmente, capaz de respaldar industrias de alto valor agregado, mientras que el ajuste erosiona las universidades, los laboratorios y el capital humano necesarios para producirla”.

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El comunicado de QS también destaca que Argentina “tiene el mercado laboral más orientado hacia el futuro a nivel regional”, según los hallazgos del QS World Future Skills Index 2027, un relevamiento que mide qué tan bien preparado está un mercado laboral para la transformación impulsada por la inteligencia artificial. Allí Argentina obtuvo 83,2 puntos, frente a un promedio regional de 46,6.

El índice identifica a Argentina como una de las economías en las que la demanda empresarial de competencias en inteligencia artificial avanza más rápido que la preparación de la fuerza laboral: eso significa que los empleadores están reaccionando ante una escasez de capacidades antes de que los trabajadores hayan podido adaptarse, según explica el comunicado.

Sowter planteó: “Argentina tiene el mercado laboral más preparado para el futuro de la región según nuestro indicador ‘Futuro del trabajo’, y cuenta con la única universidad latinoamericana dentro de las primeras 100 del mundo. La tarea consiste en proteger aquello que hizo atractivo al sistema y, al mismo tiempo, construir la infraestructura de captación, becas e investigación que la propia estrategia del país requiere”.