Quién fue Enrique Ernesto Febbraro, el argentino que inventó el Día del Amigo

Ernesto Febbraro

“Difícil de clasificar”, así muchos eligen llamar a Enrique Ernesto Febbraro, nacido en Buenos Aires en 1924. Profesor, filósofo, odontólogo, psicólogo, músico y locutor de radio que fue declarado ciudadano ilustre por su vida profesional y comunitaria en Lomas de Zamora, al sur del conurbano bonaerense.

Además de ser socio fundador de distintas sedes del Rotary Club, Febbraro fue uno de los que quedó impactado cuando el 20 de julio de 1969 vio la transmisión en vivo del alunizaje del Apolo 11.

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Según relató él mismo tiempo después, interpretó aquel hito como algo que iba más allá de lo científico sino que hablaba de una verdadera unidad de cómo la humanidad podía alcanzar nuevas metas. De esa convicción surgió una frase que se convertiría en el lema de la celebración: “un pueblo de amigos es una nación imbatible”.

Para Febbraro, el alunizaje fue hito que iba más allá de lo científico: hablaba de una verdadera unidad de cómo la humanidad podía alcanzar nuevas metas

Una campaña epistolar

Antes de que la misión Apolo 11 regresara a la Tierra, Febbraro redactó una carta explicando su propuesta, la tradujo a varios idiomas y encargó alrededor de mil copias, que envió a sedes del Rotary Club y a instituciones de cerca de cien países.

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La respuesta superó sus expectativas ya que recibió entre 700 y 800 adhesiones desde el exterior que lo impulsaron a llevar la idea de una fecha para el “Día del amigo” en el plano institucional.

Febbraro recorrió entidades gubernamentales, religiosas y civiles para conseguir apoyo formal a su iniciativa. En 1972 registró la propiedad intelectual de la celebración y cedió esos derechos al Rotary Club de Lomas de Zamora, con el objetivo de facilitar su difusión sin fines de lucro.

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Una comunicación oficial de la Provincia de Buenos Aires celebrando el Día del Amigo

El reconocimiento oficial

La consolidación institucional del Día del Amigo llegó en distintas etapas. En 1979, la Ciudad de Buenos Aires oficializó la fecha mediante un decreto que retomó el lema propuesto por Febbraro. Años más tarde, el 29 de noviembre de 1983, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires firmó el decreto 1826, que en su artículo primero declaró a la ciudad de Lomas de Zamora “capital provincial de la amistad”, en reconocimiento a que allí se había originado la propuesta “motivo de aceptación y regocijo popular”.

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Con el correr de las décadas, la celebración excedió las fronteras argentinas y también se festeja en Uruguay, Brasil, Chile y España, entre otros. Si bien, en 2011 la Organización de las Naciones Unidas estableció el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad, la propuesta de Febbraro sigue ganando los corazones de amigos de todas las edades.

Enrique Febbraro envió 1000 cartas a diferentes países en 1969

Por su trabajo en torno a los valores de la amistad y la paz, Febbraro fue postulado en dos oportunidades al Premio Nobel de la Paz. Falleció el 4 de noviembre de 2008, a los 84 años, dejando un legado de alegría y de encuentro para recordar una vez más que lo que nos hace humanos es compartir experiencias con amigos.

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