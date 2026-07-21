Teresa Patronelli: “Todas las escuelas de jornada extendida mejoraron tanto en matemática como en lengua”

Con más de 12 años de trayectoria en el diseño e implementación de políticas vinculadas a la educación, Teresa Patronelli actualmente se desempeña como Directora General de Escuela Abierta a la Comunidad, desde donde impulsa iniciativas enfocadas en la lectura, la equidad, las familias y la participación comunitaria.

Patronelli, de formación abogada, lidera un área que se focaliza en “diseñar, implementar y evaluar los lineamientos pedagógicos que prioricen el acceso igualitario a la educación y la cultura”; además de “brindar apoyo y orientación a las unidades educativas en el ámbito psicosocioeducativo” y en el trabajo en cooperadoras y la inclusión familiar en la educación; entre otros temas que hacen a una escuela abierta a la comunidad.

PUBLICIDAD

Esta semana, Patronelli participó en un nuevo episodio del podcast de Ticmas.

Teresa Patronelli, Directora General de Comunidad Abierta en la Ciudad de Buenos Aires

Ansiedad y educación

El dato de que el 70% de los adolescentes que van al secundario han manifestado en algún momento tener síntomas de ansiedad o soledad o incluso depresión, fue uno de los impulsos que llevó a esta gestión de educación en la Ciudad a tomar decisiones estratégicas.

PUBLICIDAD

“En las escuelas este dato se puede ver con falta de concentración, algunos sentimientos que se manifiestan con angustia en los chicos. Por supuesto, también afecta el desempeño académico y en los aprendizajes. Por estas cuestiones y por otras más es que incluimos bienestar socioemocional como un eje prioritario y estratégico dentro del Plan Buenos Aires Aprende, que es nuestro plan de gobierno en el Ministerio de Educación”, explicó Patronelli.

Y agregó que este planteo fue innovador de esta gestión ya que no se había contemplado con anterioridad considerar la importancia del bienestar socioemocional de los chicos y su impacto a la hora de aprender.

PUBLICIDAD

Bienestar y educación

“El bienestar socioemocional se trabaja en 360º. Trabaja directamente con acciones para los estudiantes, pero también con acciones para los docentes que son quienes están a cargo de los chicos todos los días y son quienes primero detectan qué intervenir o prevenir en el aula”, destacó Patronelli.

Y agregó el rol clave de las familias “porque creemos que la alianza es con ellas, con quienes tenemos que estar en la misma línea de arranque y tener las mismas herramientas para poder actuar y acompañar a los chicos y fortalecerlos sobre todas las cosas”.

PUBLICIDAD

En este acompañamiento, Patronelli destacó que “la jornada extendida es una de las doce políticas prioritarias del plan Buenos Aires Aprende, y tiene como objetivo principal extender el tiempo escolar en aquellas escuelas que son de jornada simple".

Explicó: “La jornada se asimila a una jornada doble hasta tres veces por semana y lo que se busca en ese tiempo es que sean espacios educativos fundamentalmente focalizados en que en todas las escuelas haya más lengua y matemática porque ese es nuestro objetivo principal, que los chicos aprendan y esos son los aprendizajes que denominamos fundacionales”.

PUBLICIDAD

Además destacó que “hay un montón de otros contenidos en esos espacios educativos que tienen que ver con actividades recreativas, lúdicas: tienen ajedrez, ciencia, investigación, educación en movimiento, también tienen talleres de bienestar socioemocional porque no es solamente más tiempo en la escuela, es tiempo con sentido pedagógico y con foco en lo socioemocional y de esa forma es que se puede ver un impacto o un resultado en los logros. En las últimas evaluaciones que tuvimos en la ciudad todas las escuelas de jornada extendida mejoraron tanto en matemática como en lengua".

Teresa Patronelli en el podcast de Ticmas

Encontrar un equilibrio

Además de saberes fundacionales, desde la Dirección General de Escuela Abierta se trabaja con quince programas que, como detalló Patronelli “están por fuera de la currícula obligatoria y que lo que buscan es potenciar las trayectorias escolares, generar oportunidades, generar condiciones de equidad, sobre todo son propuestas que buscan despertar vocaciones y generar como experiencias de aprendizaje independientemente del contenido obligatorio de la educación formal".

PUBLICIDAD

“Además son espacios y programas muy valiosos porque son espacios donde no hay pantalla. Así que además generan un gran sentido de pertenencia y construcción de comunidad en las escuelas”, celebró.

Y agregó: “Las escuelas están abiertas para los chicos de otra forma, incluso los días sábados o en los recesos escolares donde los chicos acceden a la escuela como una sede donde van a aprender. Los sábados hay muchas escuelas abiertas donde los chicos acceden a una orquesta a llevar ahí adelante su formación musical de un instrumento o a un coro o a un club de jóvenes o a un centro de actividades infantiles".

PUBLICIDAD

El desafío socioemocional

“Ni la escuela puede sola ni la familia puede sola. La realidad es que hay que hacer alianza y todos los chicos y jóvenes necesitan esa comunidad para que fortalezcan las necesidades que tienen vinculadas al bienestar socioemocional. Yo diría que la responsabilidad es compartida como la educación en sí misma”, reflexionó Patronelli.

Y destacó: “Por supuesto que los chicos están muchas horas en la escuela y es donde muchas veces se detectan cuestiones o se generan herramientas, pero después hay un tema de que están en sus casas y es donde también tiene que actuar la familia. Por eso creemos que la información y las herramientas que tienen que tener las familias hoy son muy importantes para poder llevar adelante esta responsabilidad. De hecho, por eso creamos Escuela en Familia, que es una política pública del Ministerio de Educación que busca generar información y herramientas para familias, acompañarlas en los desafíos que tienen en cuanto al acompañamiento de los aprendizajes de sus hijos o a la crianza y los desafíos que surgen en torno a la crianza”.

PUBLICIDAD

“No hay un manual para ser buen padre o buena madre, sino que sí hay información valiosa que seguramente impacta en buenas prácticas o prácticas eficaces de crianza y eso sí o sí tiene mejores resultados, no solamente en el bienestar socioemocional, sino también en el clima escolar, en el desempeño”, resaltó la Directora General de Escuela Abierta a la Comunidad.

Escuela en Familia

A la hora de analizar cómo lograr desde la gestión el compromiso de las familias con la escuela, Patronelli destacó: “Lo que puedo garantizar es que todas las actividades que hacemos son dirigidas para padres y madres, pero vienen madres. El 90% de las personas que participan o los adultos responsables de niños y jóvenes que participan son mujeres.”

“Todavía la mujer se hace más cargo de tareas vinculadas a la familia y a la crianza”, indicó y remarcó cómo los “los chicos valoran mucho el acompañamiento familiar, el involucramiento familiar. Por eso nosotros queremos potenciar el rol de la familia. La familia tiene que estar activa.”

“Nosotros necesitamos de la familia presente, la familia activa, la familia que puede aportar, que acompaña, queremos generar una escucha. No que solamente dejen a sus hijos y los retiren y esa sea la participación”, señaló. Y agregó: “En la Ciudad de Buenos Aires tenemos a las cooperadoras escolares como organización formal en las escuelas públicas. Y a muchas madres, cuando les pregunto por qué son parte de la cooperadora, me dicen para estar más cerca de mi hijo. Y me cuentan que los hijos están muy orgullosos cuando las ven ahí activas en la cooperadora, generando una alianza con la directora, acompañando proyectos de la escuela, generando condiciones.”

“Hay varios indicadores de logro de objetivos. El primero es en los programas socioeducativos que no son obligatorios, el presentismo. Entonces, que las orquestas de la ciudad estén compuestas por 2.000 chicos y es un logro. Lo mismo, vacaciones en la escuela. Ahora se inscribieron para este invierno más de 12.000 chicos. Año a año va superándose el número de inscriptos y evidentemente es algo que los chicos disfrutan y las familias valoran”, destacó.

Construir una nueva escuela

“Nosotros encuestamos a las familias continuamente para relevar sus necesidades. Hace muy poquito, en abril, en una encuesta participaron aproximadamente 9.000 familias. Una de las preguntas fue cuáles son las preocupaciones que podés comentarnos sobre tus hijos. Las familias de nivel inicial nos comentaron que sus principales preocupaciones eran, por ejemplo, los hábitos saludables, más vinculados a lo que es la alimentación y la autonomía de los chicos. También les preocupaba mucho lo que es la comunicación y el lenguaje”, compartió.

Y señaló: “En primaria, 6 de 10 familias dijeron que lo que más les preocupaba es el bullying. Después de eso seguían las pantallas. Y en secundaria, la falta de motivación. Las pantallas aparecen en todos los niveles”.

“Esta información la usamos para generar propuestas para familias. Después lo que tiene que ver con las propuestas directas a estudiantes las toman cada nivel educativo y generan las propuestas adecuadas para que suceda con los docentes en la escuela”, resaltó.

“Los programas educativos son una gran muestra de cómo es la escuela que queremos. La escuela abre de una forma más relajada, la escuela encuentra a los chicos de una forma distinta”, planteó Patronelli. Y además de celebrar la motivación que encuentra en los chicos, “si vos vas a recorrer una colonia, vas a ver que la escuela está decorada, tiene espacios más flexibles, se usan los pasillos, se usan los patios como espacios de aprendizaje, hay mucho espacio de taller, convive la música con el arte, con el deporte, con alguna actividad más formal, se ven contenidos transversales, los grupos tienen multiedad”.