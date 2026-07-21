Por primera vez se evaluará a nivel internacional la alfabetización en IA: Mendoza se ha anticipado y trabaja en esa competencia

Desde hace más de dos décadas, PISA mide la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos de lectura, matemática y ciencias a situaciones de la vida real en más de 90 países. (Credito: EFE)

PISA, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, mide desde hace más de dos décadas la capacidad de estudiantes de 15 años para aplicar sus conocimientos de lectura, matemática y ciencias a situaciones de la vida real, en más de 90 países.

Desde 2012, cada ciclo suma además un “dominio innovador” que evalúa una competencia transversal. En ediciones anteriores fueron la resolución colaborativa de problemas, la competencia global, el pensamiento creativo y el aprendizaje en el mundo digital.

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Para el ciclo 2029, cuyo eje central volverá a ser la comprensión lectora, ese dominio innovador será, por primera vez, la Alfabetización en Medios e Inteligencia Artificial. ¿Están las escuelas secundarias preparadas para formar estudiantes capaces de pensar críticamente en un mundo mediado por sistemas de inteligencia artificial? En Argentina, la provincia de Mendoza ya cuenta con evidencia propia que la posiciona en sintonía con ese horizonte.

Tadeo García Zalazar, ministro de Educación de la provincia de Mendoza

El impacto de la IA en la educación

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) encargó al Consejo Australiano para la Investigación Educativa (ACER) el desarrollo de este nuevo módulo para la prueba, que se aplicará a adolescentes de nivel secundario y cuyos resultados se conocerán recién a fines de 2031.

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La organización compartió el primer borrador del marco conceptual que sustenta la evaluación, titulado “Navegando un mundo digital en evolución” donde define la alfabetización en medios e IA como el conjunto de competencias necesarias para interactuar con contenidos y plataformas digitales de manera efectiva, ética y responsable.

El consenso internacional revela que los estudiantes usan a diario medios y sistemas de inteligencia artificial para buscar información, aprender y colaborar, pero esa exposición cotidiana no garantiza que sepan evaluar la calidad de lo que consumen ni que comprendan cómo funcionan los algoritmos que se lo presentan.

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Resultados de PISA 2022 en pensamiento creativo

MAIL: Alfabetización en Medios e Inteligencia Artificial

Según el marco publicado por la OCDE, la nueva prueba buscará medir cinco competencias clave que hacen al aprendizaje a partir de la utilización de la inteligencia artificial.

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La primera competencia se centra en la capacidad de analizar y evaluar información; es decir determinar la credibilidad, calidad, propósito y veracidad de contenidos digitales y generados por IA. En segundo lugar se posiciona el comprender cómo funcionan los sistemas de IA y el rol humano en los procesos. La tercera competencia está vinculada al desarrollo de una ética en la creación de contenidos con IA. Este es un punto clave a la hora de vincularlo con el ciberbullying, acoso y violencia de género entre los más jóvenes. La cuarta competencia es la que busca relevar las capacidades de trabajo colaborativo y de comunicación responsable en el uso de la IA. Y la quinta apunta a la capacidad de actuar y reflexionar de manera ética.

Estas cinco competencias continúan una línea de trabajo previa de la OCDE, que en 2025 ya había avanzado en un marco de alfabetización en IA (AILit Framework) junto a la Unión Europea, con apoyo de Code.org, concebido explícitamente como uno de los insumos que alimentan el diseño de PISA 2029 MAIL.

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El caso Mendoza: competencias que ya se enseñan y se miden

Mientras la prueba internacional todavía está en fase de diseño, la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza implementa y evalúa competencias alineadas con ese nuevo paradigma, a través de su programa Mendoza Aumentada.

La propuesta despliega varias líneas de acción que corresponden de manera directa con cada una de las cinco competencias que medirá la OCDE. Para el análisis y evaluación crítica de información, la provincia utiliza FlexFlix, un espacio donde los estudiantes analizan fuentes, identifican sesgos, contrastan versiones y argumentan sus decisiones, en el marco de la metodología propia PACC, en sus pasos “Aprende” y “Conversa”.

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La formación específica en inteligencia artificial se canaliza a través de cursos, desafíos y proyectos que explican el funcionamiento de estos sistemas, sus usos y sus límites, combinando un operador de IA con contenidos propios de Mendoza Aumentada.

El tercer eje, la creación ética y responsable de contenido, se trabaja en el paso “Crea” de la metodología PACC donde los estudiantes toman decisiones, estructuran ideas y producen sus propias creaciones utilizando la IA como herramienta de apoyo, no como reemplazo del pensamiento propio.

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La colaboración y comunicación efectiva se aborda en los pasos “Conversa” y “Comparte”, con espacios de diálogo tanto con inteligencia artificial como entre pares, orientados a contrastar ideas y comunicar resultados en entornos digitales. Por último, la reflexión ética sobre el uso de tecnología, por su parte, atraviesa de manera transversal todos los cursos, con actividades sobre privacidad, huella digital, respeto, seguridad y las consecuencias del uso de estas herramientas.

Si bien PISA recién medirá oficialmente la alfabetización en medios e inteligencia artificial en 2029, y sus resultados no estarán disponibles hasta 2031, Mendoza trabaja en el desarrollo de estas competencias de manera estratégica anticipándose a las nuevas necesidades educativas del presente y futuro cercano.

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