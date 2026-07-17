Martín Nistal sobre las mejoras en las pruebas Aprender: “Deberíamos tener un consenso sobre los métodos de alfabetización que funcionan mejor”

Hace unos días se conocieron los resultados de las pruebas Aprender 2025. Hubo mejoras tanto en lengua como en matemática. Pero, ¿cómo se entienden esas mejoras? ¿Qué significan en términos concretos? ¿Y cómo pueden sostenerse a futuro?. Martín Nistal es el actual Director del Observatorio de la Organización Argentinos por la Educación y de formación en Economía especializado en evaluaciones de impacto y con un amplia trayectoria en políticas educativas y Ticmas lo convocó para intentar responder estos interrogantes. .

Aprender a leer los datos

“Se publicaron hace poco los resultados de las pruebas Aprender 2025 que se tomaron a chicos de sexto grado de la primaria, a todos los chicos del país. En general hubo un alto porcentaje de participación, lo cual es una buena noticia.”, comenzó explicando Nistal.

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Y si bien Neuquén no contó con las respuestas necesarias para entender qué ocurre en la provincia, Nistal destacó que en el caso de lengua hubo una mejora de “más de 10 puntos porcentuales y en matemática de 3,5 puntos porcentuales”.

Y resaltó que “todas las provincias crecieron en términos de proporción de estudiantes que alcanzan los niveles satisfactorios y avanzados en lectura”. En matemática, todas, excepto Misiones, “aumentaron la proporción de chicos que alcanzan los niveles satisfactorios y avanzados”. Esto significa que, si se compara 2023 contra 2025, hubo una mejora en términos generales.

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Las pruebas Aprender tienen cuatro categorías: por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado. Pero, dijo Nistal, “hay un consenso bastante establecido de que lo mínimo que debería alcanzar un chico son los satisfactorios o avanzados. Y que por debajo de eso es que no se alcanzan los niveles acordes.”

Martín Nistal, director del Observatorio de Argentinos por la Educación, en el podcast de Ticmas

Por qué la evaluación en los resultados

“La caída en 2023 fue muy importante. Cuando uno ve la serie completa que comienza en 2016, en Lengua, se alcanza el nivel más alto ahora, no con demasiadas creces, pero sí es el número más alto, estamos hablando arriba del 70%, que alcanza los niveles satisfactorios y avanzados”, indicó el especialista.

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Y reflexionó: “Siempre que salen las pruebas de Aprender decimos por qué pasa lo que pasa, como si las pruebas de Aprender pudiesen responder eso. Las pruebas son como un termómetro. Cuando uno se toma la fiebre, el termómetro no le dice que es porque anoche salió desabrigado, sino que le da la temperatura. Después podemos hacer, teorizar, hacer hipótesis sobre el por qué esos resultados. Pero rápidamente queremos saltar a apropiar eso a alguna política, a alguna cosa.”

“Argentinos por Educación, junto a otras organizaciones, desde el 2023 viene empujando fuerte por la alfabetización inicial”, destacó y señaló cómo se llevó el tema a la agenda pública y política. Y agregó: “Argentinos por Educación lanzó esta campaña y en ese momento todos los precandidatos al presidente, que eran siete en ese momento, entre ellos el presidente electo se comprometieron a poner el tema de la alfabetización inicial como una prioridad. Entonces eso ya es un hito importante en la historia reciente argentina, en términos de política educativa”.

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Sin embargo, Nistal planteó que “nos quedamos en la discusión nacional y la educación es muy fuerte provincialmente. De hecho, los que administran las escuelas son las provincias”.

Matices

Si bien Nistal celebró las mejoras porcentuales en los resultados, subrayó que queda mucho camino por recorrer: “En lectura se ha avanzado, pero si uno ve la serie histórica, no estamos muy despegados de lo que era el pico anterior, que si mal no recuerdo es 2018.”

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“Hay mucho trabajo por hacer. Muchas provincias están haciendo un montón de cosas, el gobierno nacional también, pero quedan muchas cosas por hacer a nivel de consensos y a nivel de implementación. A esta altura deberíamos tener un consenso claro de los métodos de alfabetización que funcionan mejor que otros. Y eso está bien marcarlo. La evidencia a esta altura es contundente.”, indicó.

Y agregó: “Hemos hecho desde Argentinos por Educación una hoja de ruta de qué tiene que tener la alfabetización inicial para consolidarse como política. Y una cosa importante es que tiene que haber una bajada fuerte de los gobiernos, del gobernador o del presidente o de los ministros más cercanos. Si eso no es una política de Estado propiamente hecha, entonces no va a suceder.”

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Formación docente

También focalizó: “La formación continua de los docentes tiene que estar abocada a este tipo de cosas. Los docentes son los primeros en denunciar cuando no tienen herramientas para enseñar o no pueden lograr que el chico aprenda.”

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Y enfatizó: “El docente es el primero que está ahí, es el primero que se entera, antes que nosotros nos escandalicemos por las pruebas Aprender, por los resultados; los docentes ya se enteraban hace rato, ya se vienen quejando y ya se frustraron. Y nosotros todavía estamos discutiendo los pormenores de la prueba. Y nadie quiere más que un chico aprenda que un docente.”

“Pasó muchas veces y sigue pasando en algunos casos, que la formación continua son cursos que no le sirven. El docente necesita tener los incentivos alineados. Necesita tener una formación efectiva, útil, que pueda llevar al aula y que además le sirva para su carrera, que le dé puntaje para poder seguir creciendo”, aseguró y resaltó la importancia del financiamiento enfocado en este aprendizaje continuo.

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Martín Nistal, director del Observatorio de Argentinos por la Educación, en el podcast de Ticmas

El tiempo en la escuela

También “empezamos a ver otros problemas que son aledaños, muy cercanos, que es que los chicos tienen que estar en la escuela. Las escuelas tienen que estar abiertas y los docentes tienen que estar dando clases. Y por eso hemos lanzado una campaña de ‘Argentina a la escuela’ donde básicamente hay que volver a hablar del tiempo escolar.”

“No va a haber aprendizaje si un chico falta en promedio 30 días al año. No hay método de alfabetización, no hay financiamiento, no hay nada que apalanque y corrija ese nivel de falta de aprendizaje”, insistió el Director del Observatorio de Argentinos por la Educación.

Y agregó: “Es un problema de los estudiantes, de las familias y de la política. Hay que volver a comprometer a la escuela, hay que empoderar a los docentes para que eso suceda. Y el reclamo de las familias muchas veces termina siendo pero las escuelas a veces no están abiertas, o me cambia el docente de los chicos muchas veces al año. Y eso también es parte del problema.”

Los desafíos del ausentismo y la información

“Los problemas de ausentismo de los docentes se tienen que solucionar y se tienen que reducir a niveles más normales. Me encantaría decir un número, pero lamentablemente parte del problema es que no los tenemos. Y eso se tiene que reducir, se tiene que volver algo más habitual de que un chico no pueda tener muchos docentes durante el año”, resaltó.

Nistal además insistió con el problema “del ausentismo de los estudiantes, que es que tienen que ir a clase. Tienen que ir a clase de forma continua. Uruguay, Chile, les pasó lo mismo post pandemia. La diferencia es que reaccionaron hace dos, tres años. Y todo gracias a que tienen sistemas de información que les permite hacer eso.”

“Argentina está muy atrasada. Algunas provincias tienen sistemas de información y los pueden usar. Otras tienen sistemas de información pero no lo saben usar. Otros directamente no tienen nada. Y les preguntás cuánto falta un chico en tu provincia y te tiene que dar una respuesta larga porque no te puede dar el número. Entonces esas cosas también son parte del problema”, señaló.

Los otros datos que aprendemos

Nistal destacó cómo desde Argentinos por la Educación sacan el mayor provecho de la información que ofrecen pruebas como Aprender que si bien “es un autorreporte lleno de sesgos y con un montón de problemas, termina siendo mucho mejor que nada. Entonces nos termina guiando bastante. Y eso te permite sacar un montón de conclusiones o cosas descriptivas al menos que te permiten entender un poco el sistema educativo.”

Y explicó: “Las pruebas Aprender te dan el nivel socioeconómico de los estudiantes, que en realidad es un indicador construido a base de la respuesta de los estudiantes sobre algunas dimensiones relevantes. Como por ejemplo, la educación de los padres, de la madre, si el techo de cómo es, o el piso de su casa cómo es, o si recibe asignación universal por hijo, o si nada recibe. Un montón de indicadores, y eso se construye un indicador sintético”.

“A esta altura, creo que vamos más de 160 informes que hemos hecho explotando principalmente estos datos, las pruebas PISA, las pruebas ERSE, los relevamientos anuales, que son otros relevamientos que hace la Secretaría de Educación Nacional”, aseguró y destacó los diversos cruces que permiten ver las evoluciones en los diversos niveles socioeconómicos y en cada provincia.

Otro de los temas destacados de la charla fue cómo Argentina logró incluir cada vez a más chicos y chicas en el sistema educativo, lo cual muchas veces modifica los comparativos con otros países de la región aunque “Argentina está desfasado respecto a lo que se espera de un país como Argentina” y no se trata de transformar la escuela en una “guardería” ya que “esos chicos tienen que aprender”.