El Salvador

El Salvador recibe un reconocimiento de la UNESCO por avances en la educación superior

La distinción fue anunciada por el subdirector general de Educación, Qun Chen, durante la apertura del II Congreso Internacional Modelo Educativo País en San Salvador, con participación de delegaciones de más de 45 países

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Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro, blusa blanca y camisa verde, que sostiene libros con una mano y lleva una mochila negra. Al fondo se observa un campus universitario con edificios y personas borrosas
La UNESCO reconoció a El Salvador por los avances en la modernización de la educación superior durante el II Congreso Internacional Modelo Educativo País en San Salvador.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador recibió un reconocimiento oficial del subdirector general de Educación de la UNESCO, Dr. Qun Chen, por los avances en la modernización de la educación superior, durante la inauguración del II Congreso Internacional Modelo Educativo País, que reúne representantes de más de 45 países en San Salvador. El evento, impulsado por el Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Educación Superior, marca un hito para el sistema educativo nacional al destacar el papel de las universidades salvadoreñas en la transformación académica alineada con estándares internacionales.

La intervención del Dr. Qun Chen ante la comunidad educativa internacional subrayó la importancia de la educación superior como motor para el desarrollo sostenible y la paz. “Su evento refleja un compromiso compartido con la educación superior como catalizador del desarrollo sostenible y la paz, que están en el corazón de la misión de UNESCO. Las instituciones de educación superior aportan comprensión crítica, experiencia científica y creatividad para enfrentar desafíos globales como el cambio climático y la desigualdad”, afirmó el alto funcionario a través de un video, quien además resaltó los retos que enfrenta el sector por el crecimiento acelerado de la matrícula mundial, que supera los 269 millones de estudiantes, y el aumento de la movilidad académica, con más de 7.3 millones de estudiantes cursando estudios en el extranjero.

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El II Congreso Internacional Modelo Educativo País, Educación Superior 2026, reunió a las 45 instituciones de educación superior de El Salvador, al sector privado y a expertos de Argentina y México. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El II Congreso Internacional Modelo Educativo País, Educación Superior 2026, reunió a las 45 instituciones de educación superior de El Salvador, al sector privado y a expertos de Argentina y México. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

En este contexto, El Salvador emerge como un actor relevante en la agenda educativa internacional. El II Congreso Internacional Modelo Educativo País, Educación Superior 2026, reúne a las 45 instituciones de educación superior del país, representantes del sector privado, expertos internacionales de Argentina y México, y organismos multilaterales, para intercambiar experiencias y analizar temas como la transformación digital, la inteligencia artificial, la educación dual, la acreditación de la calidad y la modernización curricular. Este encuentro se plantea como un escenario para debatir la adaptación de la educación superior a las demandas del siglo XXI.

Christian Aparicio, titular de la Dirección Nacional de Educación Superior, expresó que la cita representa el resultado de “la construcción, el trabajo, la visión, la participación, las ideas y los sueños de toda una comunidad educativa durante más de cinco años, en los que hemos venido trabajando por un nuevo modelo educativo para El Salvador. Tenemos ponentes provenientes de distintos centros de investigación y tanques de pensamiento”. Aparicio agregó que el evento “nos desafía a repensar el paradigma de la educación superior, nos significa repensar qué estamos enseñando en las aulas y qué estamos aprendiendo; cuál debe ser el papel de la academia salvadoreña”.

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Un estudiante usa una laptop que muestra el logo de "AI" y "Digital Education Council", mientras otro estudiante toma notas en una biblioteca.
La UNESCO reconoció a El Salvador por los avances en la modernización de la educación superior durante el II Congreso Internacional Modelo Educativo País en San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ministra de Educación, Karla Trigueros, resaltó la trascendencia de este espacio al afirmar: “Hoy nos reunimos para visibilizar la trayectoria y el propósito común que es construir un modelo de educación superior que responda a las necesidades de nuestro país y a las exigencias del mundo, preparando a las futuras generaciones para desenvolverse con éxito en un entorno de constante evolución”. Trigueros enfatizó que El Salvador reafirma su compromiso con la internacionalización, la cooperación académica, la ciencia abierta y la construcción de redes globales de conocimiento. “Para nosotros, representa una oportunidad valiosa para aprender de las experiencias de otras naciones en la ruta de la transformación educativa, así como para compartir el conocimiento de la transformación integral que impulsa nuestro país”, señaló la funcionaria.

El reconocimiento del Dr. Qun Chen refleja el fortalecimiento de la cooperación entre El Salvador y organismos internacionales como la UNESCO, así como la voluntad de promover iniciativas que mejoren la calidad de la educación y amplíen las oportunidades de formación. “Expandir esta oportunidad depende de reconocer las calificaciones a través de las fronteras, y me complace compartir que cerca de cien países se han sumado a la Convención Global sobre Educación Superior de la UNESCO y a una o más convenciones regionales, reafirmando su compromiso con la movilidad y la cooperación interuniversitaria”, señaló Chen.

El Ministerio de Educación de El Salvador anunció que las clases presenciales volverán en todo el país el viernes 12 de junio de 2026. (Cortesía: Mined)
El Ministerio de Educación de El Salvador anunció que las clases presenciales volverán en todo el país el viernes 12 de junio de 2026. (Cortesía: Mined)

El directivo de la UNESCO también hizo referencia a la hoja de ruta publicada recientemente por el organismo, en la que se destaca la necesidad de cooperación internacional y solidaridad para fortalecer el derecho a la educación. “Aprovechemos este momento para trabajar juntos entre países, instituciones y comunidades, y asegurar que la educación superior sea un bien común que no deje a nadie atrás. Les deseo un congreso fructífero”, concluyó.

El II Congreso Internacional Modelo Educativo País, Educación Superior 2026, continuará sus actividades con paneles, talleres y conferencias que buscan profundizar en las tendencias globales y regionales, así como en las mejores prácticas para la formación universitaria de la próxima década. La convergencia de actores nacionales e internacionales en este foro refuerza la posición de El Salvador como país comprometido con la innovación educativa y la colaboración global.

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