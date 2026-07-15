Por qué Córdoba quedó por encima del promedio nacional en Matemática en las pruebas Aprender

El 64,3% de los estudiantes de la provincia alcanzó un desempeño satisfactorio o avanzado, 9,3 puntos porcentuales más que la media nacional

Los resultados del operativo nacional Aprender 2025 ubicaron a Córdoba por encima del promedio del país en Matemática. El 64,3% de los estudiantes de la provincia alcanzó un desempeño satisfactorio o avanzado, 9,3 puntos porcentuales más que la media nacional, que fue del 55%.

La diferencia también se observa en los niveles más altos de desempeño. El 21,1% de los alumnos cordobeses se ubicó en la categoría “Avanzado”, mientras que el promedio nacional fue del 15,1%.

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La capacitación docente fue uno de los principales ejes de la estrategia aplicada por el Ministerio de Educación provincial para fortalecer los aprendizajes. A esta línea se sumaron la actualización del currículum, los programas de alfabetización y la incorporación de herramientas tecnológicas, a partir del análisis de los resultados obtenidos en evaluaciones anteriores.

“Estos indicadores no son casuales; reflejan decisiones políticas y pedagógicas orientadas a consolidar una Escuela Posible”, sostuvo el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra.

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Según el funcionario, la estrategia provincial busca garantizar propuestas de enseñanza rigurosas, acompañadas por la tecnología y la innovación. “Trabajamos con la convicción de que la justicia educativa se construye garantizando propuestas de enseñanza que abran horizontes reales para cada estudiante de nuestra provincia”, agregó.

Horacio Ferreyra, ministro de Educación de Córdoba

La importancia de los docentes

La Actualización Académica en Enseñanza de la Matemática y más de 50 propuestas desarrolladas junto con institutos superiores de formación docente, universidades y Coordinaciones Locales de Educación alcanzaron a más de 3.500 docentes acreditados. En agosto se sumará una capacitación desarrollada en alianza con Ticmas, destinada a 800 docentes de nivel primario y secundario, que estará centrada en la actualización de conocimientos matemáticos, los enfoques didácticos contemporáneos y el acompañamiento de las prácticas en el aula.

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A estas iniciativas se sumó la implementación del Currículum Córdoba y de las Progresiones de Aprendizaje para Matemática durante 2025. Los documentos buscan ordenar la enseñanza, establecer articulaciones entre contenidos y acompañar el diseño de propuestas didácticas.

Las progresiones incorporan desde las salas de 3, 4 y 5 años el desarrollo del pensamiento lógico y la alfabetización estadística. Su aplicación está acompañada por jornadas de capacitación e instancias de trabajo con las escuelas, de las que ya participaron más de 12.800 docentes en actividad.

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Otro de los componentes fue el Compromiso Alfabetizador Córdoba, que propone trabajar de manera transversal las capacidades de oralidad, lectura, escritura y resolución de situaciones problemáticas, con especial énfasis en Lengua y Literatura y Matemática.

La secretaria de Innovación, Desarrollo Curricular y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti.

M+M

Dentro de ese marco se puso en marcha el programa Maestro/a más Maestros/as, conocido como M+M, que promueve el trabajo entre pares para fortalecer los proyectos institucionales de alfabetización.

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La provincia también prevé profundizar las iniciativas vinculadas con la tecnología, la motivación de los estudiantes y el enfoque STEAM, que integra ciencias, tecnología, ingeniería, arte y Matemática.

“La mejora sostenida no ocurre por casualidad: se construye con formación docente continua, currículum vivo, datos que orientan decisiones y tecnología al servicio del aprendizaje”, afirmó la secretaria de Innovación, Desarrollo Curricular y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti.

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Para la funcionaria, los resultados de Aprender 2025 representan un punto de partida para continuar con las políticas educativas. “Nos impulsan a seguir profundizando una propuesta que pone en el centro a los estudiantes y les abre caminos reales hacia su futuro”, señaló.

La estrategia de Córdoba se apoya en la articulación entre la capacitación docente, la actualización de los contenidos y la incorporación de herramientas innovadoras. La provincia plantea estas medidas como parte de una política de mediano y largo plazo, con un horizonte de planificación fijado en 2033.

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