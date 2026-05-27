Educación

Multicampus Universitario de Suba iniciará clases el 3 de agosto de 2026: conozca el proceso y los requisitos de inscripción

Las instituciones participantes ofrecerán acompañamiento y acceso prioritario a jóvenes residentes y egresados de colegios locales, en el noroccidente de Bogotá.

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Todos los estudiantes admitidos acceden a matrícula gratuita gracias a la Política de Gratuidad del Gobierno nacional - crédito Ministerio de Educación
Todos los estudiantes admitidos acceden a matrícula gratuita gracias a la Política de Gratuidad del Gobierno nacional - crédito Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación Nacional confirmó que el Multicampus Universitario de Suba iniciará clases el 3 de agosto de 2026, en cumplimiento del calendario académico acordado por las instituciones participantes. A pesar de los cuestionamientos sobre retrasos en la obra, la apertura está asegurada para este segundo semestre del año, marcando un hito en el acceso a la educación superior pública en el noroccidente de Bogotá.

El Multicampus reúne a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Técnico Central. Para facilitar el acceso de los jóvenes de la localidad, se ha diseñado una convocatoria centralizada, con inscripción gratuita y un calendario de admisiones unificado hasta el 3 de junio de 2026.

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La oferta académica incluye programas técnicos, tecnológicos y de licenciatura adaptados a los intereses y necesidades de la población de Suba y zonas aledañas. En el semestre que inicia, los aspirantes podrán postularse a:

  • Tecnología en Saneamiento Ambiental y Tecnología en Sistematización de Datos (Universidad Distrital).
  • Matemáticas Aplicadas, Biología y Tecnología en Gestión de Negocios (Colegio Mayor de Cundinamarca).
  • Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos y profesionalización en Artes Gráficas y Visuales (Universidad Pedagógica Nacional).
  • Técnico Profesional en Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica (Instituto Técnico Central).
La oferta académica incluye carreras técnicas, tecnológicas y licenciaturas adaptadas a la demanda local de la población estudiantil - crédito Ministerio de Educación
La oferta académica incluye carreras técnicas, tecnológicas y licenciaturas adaptadas a la demanda local de la población estudiantil - crédito Ministerio de Educación

El proceso prioriza a jóvenes que residan en Suba o que hayan egresado de colegios ubicados en la localidad. Sin embargo, también es clave considerar los siguientes requisitos generales para la inscripción:

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  • Haber obtenido el título de bachiller.
  • Haber presentado el Examen de Estado para la Educación Media (ICFES – SABER 11), sin restricción en la fecha.
  • No haber obtenido un título universitario previo.
  • Cumplir con los requisitos y pruebas de admisión específicos de cada programa.
  • No estar matriculado actualmente en ninguno de los programas de la universidad seleccionada.
  • Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3 (para la Universidad Pedagógica Nacional).

Para los programas de la Universidad Pedagógica Nacional, los aspirantes deben acreditar residencia en Suba (certificado expedido por la Alcaldía Local) o haber egresado de un colegio en la localidad (diploma o acta de grado).

El nuevo campus reunirá a la Universidad Distrital, Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad Pedagógica Nacional e Instituto Técnico Central en Bogotá - crédito Ministerio de Educación
El nuevo campus reunirá a la Universidad Distrital, Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad Pedagógica Nacional e Instituto Técnico Central en Bogotá - crédito Ministerio de Educación

Proceso de inscripción: paso a paso

  1. Selección del programa: los aspirantes deben revisar la oferta académica y escoger el programa de interés.
  2. Diligenciamiento del formulario de inscripción: el registro es completamente gratuito y debe realizarse entre el 4 de mayo y el 3 de junio de 2026.
  3. Envío de documentos: tras la inscripción, los postulantes deben enviar en un único archivo PDF los siguientes documentos al correo correspondiente (según el programa seleccionado):
    1. Comprobante de inscripción (credencial).
    2. Copia del diploma de bachiller o acta de grado.
    3. Copia del documento de identidad.
    4. Resultado de la prueba Icfes/Saber 11.
    5. Declaración juramentada diligenciada y firmada.
    6. Certificado de residencia en Suba o diploma de colegio local.
    7. Foto tipo documento (3×4 cm, fondo blanco, formato JPG).
  4. Pruebas de admisión y entrevistas: del 10 al 17 de junio de 2026 se citará a los aspirantes para pruebas o entrevistas según el programa.
  5. Publicación de resultados: a partir del 16 de julio de 2026 se podrá consultar la lista de admitidos. El proceso de matrícula y carga de documentos será del 16 al 21 de julio.
  6. Registro de espacios académicos: el 27 de julio de 2026 se hará el registro de asignaturas y espacios académicos. Si quedan cupos disponibles, se llamará a la lista de espera entre el 28 y el 30 de julio de 2026.

Las clases comenzarán en el Lote 1 del Multicampus, con 3.700 metros cuadrados operativos, mientras que el Lote 2 recibirá módulos adicionales en etapas posteriores. Todos los estudiantes admitidos serán beneficiarios de la Política de Gratuidad del Gobierno nacional, garantizando el acceso sin costo a la matrícula.

El proceso de admisión prioriza a jóvenes residentes y egresados de colegios del noroccidente de Bogotá, especialmente de Suba - crédito Ministerio de Educación
El proceso de admisión prioriza a jóvenes residentes y egresados de colegios del noroccidente de Bogotá, especialmente de Suba - crédito Ministerio de Educación

Además, dispondrán de un programa de bienestar universitario compartido entre las instituciones, con servicios de apoyo académico, orientación psicológica, actividades deportivas y culturales.

Fechas clave para tener en cuenta

  • Inscripciones: hasta el 3 de junio de 2026.
  • Pruebas y entrevistas: 10 al 17 de junio de 2026.
  • Lista de admitidos: desde el 16 de julio de 2026.
  • Matrícula y carga de documentos: 16 al 21 de julio de 2026.
  • Registro académico: 27 de julio de 2026.
  • Llamado a lista de espera: 28 a 30 de julio de 2026.
  • Inicio de clases: 3 de agosto de 2026.

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