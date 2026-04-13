Daniel Herrero sobre las prácticas profesionalizantes para estudiantes de escuelas técnicas en La Matanza: “No hay industria sin talento, no hay talento sin educación”

Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto

En un encuentro lleno de expectativas se lanzó el programa de prácticas profesionalizantes a través de la alianza Prestige Auto y Ticmas, en una estrategia público y privada por establecer una sinergia productiva entre educación y empleabilidad en el partido de La Matanza.

Con la presencia de Daniel Herrero, CEO de Prestige, Ricardo de Gisi, Director Provincial de Educación Técnico Profesional en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Dra. Silvina Gvirtz, Secretaria de Políticas Educativas de la Matanza como oradores; el lanzamiento en el centro de visitas de “la planta automotriz contó además con la participación de directivos y docentes de escuelas técnicas del Municipio y del equipo de Ticmas.

La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social empresarial de Prestige Auto y este lanzamiento implica el desarrollo Prácticas Profesionalizantes Supervisadas virtuales asincrónicas para 1500 alumnos de escuelas técnicas en La Matanza. Además de contar con 6 mil horas presenciales y supervisadas en el Centro Industrial “Juan Manuel Fangio”, becas para 10 alumnos de la facultad de ingeniería de UNLAM en 2026, desarrollo de mentorías, pasantías y diversas acciones en diálogo con la comunidad de La Matanza.

En diálogo exclusivo con Ticmas, antes de las palabras de bienvenida, Daniel Herrero destacó: “Amo esta industria. No hay industria sin talento. No hay talento sin educación. Y la educación es lo único que te permite escalar socialmente. Si uno mira cómo está el mundo, y en especial en la industria automotriz, los cambios que vamos a ver por delante en temas de sistema de movilidad, electrificación, digitalización, tenemos cada vez que educarnos más. La tecnología no nos va a dejar sin trabajo.”

Silvina Gvirtz, Secretaria de Políticas Educativas de la Matanza

Y agregó: “Lo único que tenemos que hacer es prepararnos y educarnos para manejar esa tecnología. El error es pensar las tecnologías para achicarnos. Las tecnologías hay que usarlas para crecer. Cuando se descubrieron las líneas de montaje de los autos, la eficiencia del cambio fue tremenda. El tema es cómo ese ahorro de gente, de recursos que nos da la nueva tecnología, la usamos para innovar y hacer otra cosa. El que tuvo la fortuna de educarse, de tener profesores que te guiaron, que te dieron el ejemplo, tiene la obligación de hacer lo mismo con otros. Entonces hay que ayudar a esos chicos y explicarles el valor que tiene la educación.”

Alianza público y privada con la educación como motor de trabajo e innovación

“Decidimos que el eje principal de responsabilidad social empresaria de Prestige sea la educación. Y en ese caso, hemos encontrado un excelente socio como Ticmas”, señaló Daniel Herrero para abrir el encuentro ante la atenta mirada de docentes y directivos de escuelas técnicas de La Matanza.

Y agregó: “También vamos a tener algunas otras actividades en nuestro centro de entrenamiento Malvinas Argentinas. Y como estamos también en un proceso de festejar 140 años de la invención del vehículo de Mercedes-Benz, vamos a hacer varias actividades relacionadas. Serán 140 años con 140 kit escolares en algún lugar, 140 años con 140 estudiantes que puedan venir a hacer algo acá y que los saludemos, entre otras actividades”. Antes de darle la palabra al Director Provincial de Educación Técnico Profesional en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Herrero enfantizó la importancia de cambiar una realidad: “Hay chicos que no saben el valor de estudiar. Nosotros queremos abrir esa puerta con estos programas ”.

Martín Salvetti, Fernando Bogado, Silvina Gvirtz y Franco Carbone

El segundo orador fue Ricardo de Gisi quien celebró este lanzamiento alineado a las políticas públicas bonaerenses que trabajan para “El fortalecimiento y la jerarquización de la educación técnica profesional en la Provincia.” Y remarcó el valor de las prácticas profesionalizantes: “Es el campo de formación identitaria de la educación técnica de hace 20 años. Nosotros, en el proceso de actualización curricular, venimos trabajando para mejorar y fortalecer justamente ese campo de formación desde el punto de vista de las políticas pedagógicas.”

Además destacó: “El mandato fundacional que tiene la educación técnica es justamente la formación para el trabajo en un modelo de desarrollo donde la industria, la producción manufacturera, con mayor conocimiento tecnológico, es como el eje estructural de ese desarrollo. Genera trabajo calificado, genera desarrollo nacional y provincial en este caso. Así que por eso alentamos este tipo de vínculo público-privado. Es un vínculo para nosotros muy virtuoso. En condiciones normales en la provincia de Buenos Aires, cuando se realizan prácticas profesionalizantes, el 60% quedan insertos en la empresa donde hicieron la práctica”.

La última oradora del encuentro, fue Silvina Gvirtz- Secretaria de Políticas Educativas de la Matanza- quien inició con: “Quiero saludarlos en principio en nombre del Intendente Fernando Espinoza que quiere felicitar a Prestige por esta iniciativa. Muy orgulloso de incluir a Ticmas que realmente trabaja hace muchos años en educación y de un modo muy responsable. Por supuesto, un saludo especial para Ricardo y para la Provincia y la verdad que para nosotros es un orgullo trabajar mancomunadamente.”

Y celebró: “Una empresa como Prestige, junto a otra como Ticmas, junto a la Provincia y junto al municipio construyendo futuro, construyendo educación para nuestros estudiantes. De eso se trata esta iniciativa y por ello queremos apostar a este futuro. Un futuro en donde todos nuestros estudiantes, todos los niños y jóvenes de La Matanza se eduquen, se formen y tengan, por supuesto, el aliento de una profesión.”

“En La Matanza formamos ya a los chicos en la alfabetización común, pero también en la alfabetización tecnológica. Todos han visto los kits de computadoras que entregamos. También estamos trabajando con TICMAS en robótica, en el nivel secundario. Trabajamos muy fuertemente con libros y útiles en el nivel primario y, por supuesto, apostamos a que nuestros estudiantes después continúen en la universidad y por eso La Matanza tiene dos universidades, la UNLAM en San Justo y el CUDI”; planteó Gvirtz. Y cerró sus palabras subrayando: “Y de esto se trata, de construir en La Matanza este círculo virtuoso donde la educación sea igualitaria, de calidad y democrática para todos y todas.”

Daniel Herrero

Prestige Auto Mercedes-Benz y Ticmas

En cuanto a la alianza con la solución integral Ticmas, la propuesta está diseñada específicamente para estudiantes de último año de escuelas técnicas, con el objetivo de complementar sus prácticas profesionalizantes. Este trayecto se inscribe dentro de los lineamientos que establecen que hasta un 40% del total de las prácticas (equivalentes a 200 horas) puede desarrollarse en formato virtual asincrónico. Se trata de cinco cursos con un trayecto educativo, de los cuales dos son obligatorios para la acreditación de horas en las prácticas.

“No se trata de una experiencia laboral ni de participación operativa en planta, sino de un recorrido pedagógico cuidadosamente diseñado, donde los estudiantes trabajan a partir de la observación guiada y el análisis de procesos reales. El foco está puesto en que puedan comprender cómo funcionan los sistemas productivos, cómo se organizan las operaciones y qué rol cumplen la seguridad, la automatización y los datos en la industria actual”, señaló Martín Salvetti, Responsable de Educación Técnica, Calidad Educativa y Empleabilidad de Ticmas.

“En este sentido, la propuesta contempla un recorrido acreditable que corresponde a 80 horas asincrónicas, organizadas a partir de 2 cursos obligatorios que cada institución definirá según su criterio pedagógico, en articulación con el equipo de Ticmas”, explicó a los presentes Fabián Pernas, implementador de Ticmas quien además abrió un espacio de preguntas y consultas para los directivos y docentes técnicos que estarán acompañados durante todo el proceso, ya sea en la capacitación de enseñanza de los cursos como en el soporte técnico y pedagógico que sea necesario.

“El principal desafío fue lograr un equilibrio entre el sentido educativo de la propuesta y el funcionamiento real de la planta. Esto implicó diseñar una experiencia que permita a los estudiantes aprender a partir de situaciones reales, sin interferir en los procesos productivos, ni comprometer las condiciones de seguridad. En otras palabras, transformar un entorno industrial en un espacio de aprendizaje sin perder de vista su lógica operativa.”, planteó Salvetti.

Por último, reflexionó: “El valor principal de la propuesta es que no concibe a las prácticas como una instancia aislada, sino como parte de un proceso formativo más amplio, donde la teoría y la práctica se integran de manera progresiva. Esto permite que los estudiantes no solo conozcan la industria, sino que comiencen a proyectarse como futuros profesionales dentro de ella.”