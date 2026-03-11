Llega una nueva edición del Festival de Educación Ambiental: “Todos somos actores políticos”

El festival de Educación Ambiental se realiza del 18 al 20 de marzo en Bogotá

“Este festival viene como mucho por el concepto de la biofilia que es el amor por el planeta Tierra. Estamos intentando hacer un festival que logre dar esa sensación en las personas para que asistan por amor al planeta, amor por la naturaleza”, aseguró desde Bogotá- y en plenos preparativos- Daniel Gutiérrez Patiño quien lidera Shambala y es reconocido internacionalmente por su acción y visión sobre la educación ambiental.

El festival tendrá lugar del 18 al 20 de marzo en Bogotá, Colombia, y se realiza junto a la Universidad de los Andes en el predio de la misma. En su nueva edición, el Festival busca posicionarse como un punto de verdadero encuentro ambiental entre educadores, académicos, activistas, corporaciones, patrocinadores y público general.

Concientizar, conectar y accionar son algunas de las premisas que rigen la agenda de tres días en la que participaran desde influencers de redes sociales, periodistas hasta ex funcionarios públicos. A partir de la historia de Laura, un personaje gamificado, el festival invita a reflexionar sobre la transformación personal que es necesaria para entender la educación ambiental.

Ruido que no contamina

El ser ecológico

En la charla con el CEO de Shambala, quienes cultivan el movimiento ambiental a través del tendido de redes de apoyo, mencionó que buscan generar impacto; lo que comúnmente se llama “hacer ruido”; pero un ruido para despertar a la comunidad.

En la primera edición fue la “Feria Colombiana de Educación Ambiental” y su éxito además de la unión con la Universidad de los Andes hoy lleva a transformar esta segunda edición- con entrada libre y gratuita- en un verdadero Festival con talleres, stands, conferencias, mesas redondas de trabajo e inversión.

Gutierrez Patiño destacó que celebra la heterogeneidad de los participantes convocados: “La razón por la que hacemos esto más que todo es para lograr que la narrativa ambiental esté más alineada con sistemas de valores. ¿Qué se espera? pues que haya un montón de entrecruces; un montón de personas que no estén de acuerdo con lo que está en los distintos paneles y que igual puedan conversar”

Y agregó: “Va a haber stands para que las personas también puedan involucrarse de una manera mucho más sensorial, somática; con sus propios cuerpos. Cómo sus cuerpos son una expresión del mundo vivo también y que podamos sensibilizarnos y emocionarnos.”

El valor de las diferencias para construir

El Festival contará con una agenda que apunta a compartir experiencias, pero sin esquivar el debate. Un panel destacado es el vinculado con el periodismo ambiental. El CEO de Shambala señaló: “Creo que en torno a lo ambiental y en torno a la comunicación ambiental hay algo que a mí personalmente me interesa mucho y es hasta qué punto uno entiende que todos somos actores políticos. “

Además planteó la importancia del rol de los influencers en redes sociales con respecto a la educación ambiental de los más jóvenes; más allá de las aulas y la academia. El festival cuenta con una gran convocatoria a escuelas para que participen de los talleres y actividades, algunas organizadas junto a UNICEF. Incluso las escuelas podrán estar presentando proyectos ambientales pensados y desarrollados por alumnos.

“Si tú no te sientes parte de la Tierra, es muy difícil que podamos revertir lo que estamos viviendo. Hay personas que se sienten mucho más cómodas con un discurso que está anclado en la separación humano-naturaleza, entonces eso creo que es algo valioso de revertir y me parece que es una razón muy fundamental estar haciendo este Festival”, celebró Gutierrez Patiño.

18, 19 y 20 de marzo

La Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, abrirá sus puertas para recibir a más de 40 proyectos ambientales, junto a una programación que incluye más de 30 talleres y charlas, orientadas a compartir experiencias, avances y reflexiones en temas como la transición energética, la conservación ambiental, entre otros. El Festival espera reunir a 1400 asistentes entre los que se encuentran profesionales del sector de la sostenibilidad, estudiantes y docentes de áreas relacionadas con estudios ambientales, así como a una amplia ciudadanía interesada en los desafíos ambientales que enfrenta el país.

El Festival Colombiano de Educación Ambiental es organizado por Shambala

Comunidades Ambientales, El Mural del Clima y Guardianes del Páramo, con el patrocinio de Zurich Seguros, Pulitzer Center, ClosetUp y Servinformación, y con el respaldo de aliados como Saving The Amazon, Fundación Natura, UNIAGRARIA, Ticmas, Ensifera, Nature, Educapaz y Pelado B.

La asistencia al Festival es completamente gratuita, solo requiere un registro previo a través de la página web oficial del evento donde puede visualizarse la agenda de speakers y participantes de talleres y conciertos.