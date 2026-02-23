Educación

Incertidumbre en la Provincia de Buenos Aires: gremios docentes rechazan la oferta y peligra el inicio de clases

El ofrecimiento salarial del 3% fue rechazado por los principales gremios y la negociación quedó en un punto crítico. A pocos días del 2 de marzo, crece la posibilidad de que el ciclo lectivo no comience según lo previsto

Guardar
El ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires enfrenta demoras tras el rechazo gremial a la propuesta de aumento salarial del gobierno provincial

La provincia de Buenos Aires enfrenta una etapa de incertidumbre por la posible postergación del inicio de clases, previsto originalmente para el lunes 2 de marzo. La razón principal es el rechazo de los principales gremios docentes a la última oferta salarial del gobierno provincial, que propuso un aumento del 3% para febrero. Así lo informó en Infobae en Vivo Ramón Indart, programa que conduce junto a Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro y Cecilia Boufflet.

El gobierno bonaerense destina cerca de un tercio de su presupuesto total a educación, lo que representa 17 billones de pesos, según datos oficiales. El 90% de esos fondos se utiliza para el pago de salarios docentes, mientras que solo el 10% queda disponible para infraestructura y otros gastos.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

De acuerdo con la gestión provincial, el salario inicial para un maestro con jornada simple rondaría los $760.000 mensuales, mientras que un docente con jornada completa podría llegar a 1,5 millones de pesos. Indart explicó: “Ese 3% llevaría más o menos a $760.000 el salario de un maestro que arranca y lleva a 1,5 millones alguien que tiene jornada completa, o sea, dos cargos”.

Un maestro con jornada simple
Un maestro con jornada simple en la provincia de Buenos Aires percibiría $760.000 mensuales según el último ofrecimiento salarial oficial EFE/ Paco Campos/Archivo

Durante la transmisión, Indart también remarcó la magnitud del universo educativo bonaerense: “Son 550 mil docentes que se encargan de educar a 5,2 millones de alumnos en total. Más de cinco millones de chicos que van a las clases. De ese universo, el 70% es sistema público, el 30% es sistema privado”.

Paritarias docentes y situación presupuestaria

El inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires suele depender de las discusiones paritarias, que definen los aumentos salariales del sector docente. Este año, el conflicto se agravó por el ajuste presupuestario y la situación financiera de la provincia, que enfrenta un déficit importante y dificultades para cumplir con el pago de la deuda. De acuerdo con el Ministerio de Economía bonaerense, la prioridad actual es sostener los salarios sin desatender las obligaciones básicas de funcionamiento escolar.

La educación pública en la provincia abarca al 70% de los alumnos, mientras que el 30% asiste a escuelas privadas, muchas de ellas con subsidios estatales. Según datos oficiales, la red educativa provincial incluye más de 7 mil escuelas públicas y cerca de 6 mil establecimientos privados. El sistema depende en gran parte de la negociación salarial para garantizar la normalidad en el dictado de clases.

La negociación paritaria en Buenos
La negociación paritaria en Buenos Aires se encuentra estancada, con los principales gremios sin llegar a un acuerdo y un inminente riesgo de paro docente Foto NAzzzz

Indart advirtió sobre la complejidad de la negociación gremial: “Lamentablemente, los gremios docentes son varios y hay dos principales. El más cercano a Kicillof es el de Baradel, que dijo: ‘Si el otro gremio, que es el más grande, dice que no, yo tengo que decir que no’. Está trabado, no arrancan las clases el lunes”. Según fuentes gremiales citadas por el periodista, la negociación se encuentra estancada y el riesgo de paro se mantiene firme.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Gremios DocentesBuenos AiresAxel KicillofRoberto BaradelDemora Inicio ClasesSistema Educativo ProvincialInfobae a las nueveInfobae en vivo

Últimas Noticias

Premios a las mejores escuelas del mundo: qué son y cómo postularse antes del 6 de marzo

América Latina lleva tres años consecutivos ganando el reconocimiento internacional más ambicioso del sector educativo. Colombia, Argentina, México y Brasil ya tienen escuelas galardonadas. La sexta edición acaba de abrir su convocatoria

Premios a las mejores escuelas

Cómo es el experimento matemático que pone bajo la lupa el razonamiento de la IA

El proyecto llamado “First Proof” es un riguroso test internacional que busca evidenciar si los modelos de lenguaje de inteligencia artificial razonan o solo memorizan

Cómo es el experimento matemático

Estas fueron las carreras más demandadas para nuevo ingreso en la Universidad de El Salvador

Más de 13,000 aspirantes se sometieron al examen de admisión de la UES, la mayor parte buscaba ingresar a carreras relacionadas a medicina superando hasta cinco veces los cupos disponibles

Estas fueron las carreras más

Tiempo de cosecha: un programa educativo busca prevenir el trabajo infantil en Misiones durante el verano

Durante décadas, los hijos ayudaban a sus familias en las tareas del campo: la recolección del tabaco coincide con el cierre de las escuelas. En zonas rurales del NEA, el programa Porvenir previene el trabajo infantil por medio de centros de verano, becas y acompañamiento a los chicos

Tiempo de cosecha: un programa

Luis Bogado y una nueva jornada docente que convoca SPEPM: “Hablar de alfabetización es hablar de justicia educativa”

El Director Ejecutivo del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) celebró los más de mil inscriptos a un espacio de reflexión para docentes de todos los niveles en la provincia del litoral argentino

Luis Bogado y una nueva
DEPORTES
Crece la expectativa en Italia

Crece la expectativa en Italia por la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors: “Los contactos son constantes”

El diálogo entre Lando Norris y otro piloto que reveló la separación del campeón de la F1 y la modelo Magui Corceiro

Impacto en Europa: aseguran que el Cholo Simeone dejará el Atlético de Madrid para dirigir a un gigante en Italia

Terminó el round, era atendido en su esquina y se desplomó: la escalofriante secuencia en una pelea de boxeo que recorre el mundo

La hilarante respuesta de un jugador de tenis tras el desliz de una periodista durante una entrevista

TELESHOW
Marcelo Teto Medina contó cómo

Marcelo Teto Medina contó cómo enfrenta el cáncer de colon: “Terminé mi 5° etapa de quimioterapia"

Así será la 1° semana de Gran Hermano: más presiones, estrategias y nominaciones exprés en un confesionario renovado

La noche especial de Valeria Mazza en el doble festejo de cumpleaños con su hijo Benicio: cena con velas y mucho amor

Anamá Ferreira será abuela por primera vez: “Hoy puedo decir lo que mi corazón ya sabía”

Cómo se prepara Mirtha Legrand para su fiesta por sus 99 años: intimidades del té con sus amigos más cercanos

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno y ONG impulsan expansión

Gobierno y ONG impulsan expansión de humedal clave para biodiversidad panameña

Empresarios panameños piden apostar por el turismo como motor económico

García Troche, la expareja de Sebastián Marset, fue trasladada a una cárcel de máxima seguridad en Paraguay

De la propaganda al campo de batalla: desinformación rusa y reclutamiento de brasileños para invadir a Ucrania

Nueva suba del oro en medio de las tensiones por los aranceles de Trump