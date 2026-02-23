Incertidumbre en la Provincia de Buenos Aires: gremios docentes rechazan la oferta y peligra el inicio de clases

El ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires enfrenta demoras tras el rechazo gremial a la propuesta de aumento salarial del gobierno provincial

La provincia de Buenos Aires enfrenta una etapa de incertidumbre por la posible postergación del inicio de clases, previsto originalmente para el lunes 2 de marzo. La razón principal es el rechazo de los principales gremios docentes a la última oferta salarial del gobierno provincial, que propuso un aumento del 3% para febrero. Así lo informó en Infobae en Vivo Ramón Indart, programa que conduce junto a Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro y Cecilia Boufflet.

El gobierno bonaerense destina cerca de un tercio de su presupuesto total a educación, lo que representa 17 billones de pesos, según datos oficiales. El 90% de esos fondos se utiliza para el pago de salarios docentes, mientras que solo el 10% queda disponible para infraestructura y otros gastos.

De acuerdo con la gestión provincial, el salario inicial para un maestro con jornada simple rondaría los $760.000 mensuales, mientras que un docente con jornada completa podría llegar a 1,5 millones de pesos. Indart explicó: “Ese 3% llevaría más o menos a $760.000 el salario de un maestro que arranca y lleva a 1,5 millones alguien que tiene jornada completa, o sea, dos cargos”.

Un maestro con jornada simple en la provincia de Buenos Aires percibiría $760.000 mensuales según el último ofrecimiento salarial oficial EFE/ Paco Campos/Archivo

Durante la transmisión, Indart también remarcó la magnitud del universo educativo bonaerense: “Son 550 mil docentes que se encargan de educar a 5,2 millones de alumnos en total. Más de cinco millones de chicos que van a las clases. De ese universo, el 70% es sistema público, el 30% es sistema privado”.

Paritarias docentes y situación presupuestaria

El inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires suele depender de las discusiones paritarias, que definen los aumentos salariales del sector docente. Este año, el conflicto se agravó por el ajuste presupuestario y la situación financiera de la provincia, que enfrenta un déficit importante y dificultades para cumplir con el pago de la deuda. De acuerdo con el Ministerio de Economía bonaerense, la prioridad actual es sostener los salarios sin desatender las obligaciones básicas de funcionamiento escolar.

La educación pública en la provincia abarca al 70% de los alumnos, mientras que el 30% asiste a escuelas privadas, muchas de ellas con subsidios estatales. Según datos oficiales, la red educativa provincial incluye más de 7 mil escuelas públicas y cerca de 6 mil establecimientos privados. El sistema depende en gran parte de la negociación salarial para garantizar la normalidad en el dictado de clases.

La negociación paritaria en Buenos Aires se encuentra estancada, con los principales gremios sin llegar a un acuerdo y un inminente riesgo de paro docente Foto NAzzzz

Indart advirtió sobre la complejidad de la negociación gremial: “Lamentablemente, los gremios docentes son varios y hay dos principales. El más cercano a Kicillof es el de Baradel, que dijo: ‘Si el otro gremio, que es el más grande, dice que no, yo tengo que decir que no’. Está trabado, no arrancan las clases el lunes”. Según fuentes gremiales citadas por el periodista, la negociación se encuentra estancada y el riesgo de paro se mantiene firme.

