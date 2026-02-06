Colonia de vacaciones con robots: la propuesta STEM+ por la que los chicos salen de la pileta

Los chicos de la colonia de vacaciones de Vicente López aprenden los conceptos de robótica jugando con herramientas de STEM

“Un robot es un mecanismo”; “Es algo más que cables”; “La inteligencia artificial también es un robot, pero distinto”; son algunas de las expresiones de niños de nueve y diez años que- en una nublada y calurosa mañana de febrero- compartieron sus conocimientos sobre ciencia y robótica en una de las colonias de verano del Municipio de Vicente López.

Ticmas se acercó a una de las sedes de las colonias de verano, en la sede de Olivos, para registrar cómo el aprendizaje basado en juegos y la cultura maker transforman la educación en una experiencia integral, de impacto y lúdica más allá de las aulas.

Asombro, risas e interés son las emociones que surgen a partir de la combinación de inocencia y de saberes adquiridos desde temprana edad por la fuerte impronta educativa del Municipio con respecto a la ciencia y la tecnología.

Cristina Rodrigues

Territorio STEM+ para transformar a las personas

Ticmas conversó con la Dra. en Ciencias de la Educación y Directora de Tecnología Educativa de la Secretaría de Educación y Empleo del Municipio de Vicente López, Cristina Rodrígues quien no dejó de sonreír ante la curiosidad de los chicos y chicas que formaron parte de los talleres en los que aprendieron a jugar y a descubrir la lógica del funcionamiento de diversos robots.

En una propuesta que une a la Secretaría de Educación con la Secretaría de Deportes, Vicente López se posiciona como el único territorio STEM de Argentina. “Esto viene de la Fundación Simon Stiftung de Alemania, que tiene 54 países que hacen una red de lo que es el enfoque STEM. Si bien la Municipalidad de Vicente López tiene, desde hace muchos años, el área de tecnología educativa; empezamos a crecer en el formato de tecnología educativa y el enfoque STEM, que involucra ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hoy se dice STEM Plus porque es ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, y el más porque en su momento era STEM con A, por el arte y humanidades”, explicó Rodrigues.

Y agregó puntualmente sobre las experiencias que el Municipio trabaja con Ticmas para la comprensión y fluidez lectora con “¡A Leer en Vivo!“ --un programa donde los chicos juegan a ser streamers mientras practican y desarrollan habilidades lectoras-- y en especial con el área Maker: “Estamos muy agradecidos con Ticmas porque pudimos generar esta sinergia que nosotros siempre decimos que rinde tanto, que es la tríada de empresa, educación y academia; en tanto llevar esta actividad de una escuela formal a una escuela no formal, como en la colonia.”

“Lo lindo es que uno entra y ya ves las caras de los chicos, están todos recontentos, alegres, ellos salen de la pileta para jugar acá. Es una cosa muy linda que podamos motivar de esa manera. Y lo más lindo de todo este enfoque tiene que ver con que STEM no es sólo para educación, es para el ciudadano, es para las personas”, destacó.

Sabrina Benchoam y Cristina Rodrigues

Una nueva forma de entender el aprendizaje

Rodrigues es una apasionada de la innovación y la educación y subrayó, sobre el enfoque que propone desde su labor en Vicente López: “STEM lo que está buscando es una verdadera transformación educativa. No es sólo el entorno de la escuela, y por eso esta apertura con la colonia y con el deporte, porque la realidad es que hoy no sabemos a qué se enfrenta el conocimiento y los desafíos que nos trae la situación del mundo global”.

“Entonces con el proyecto de STEM Maker, los chicos aprenden haciendo, aprenden explorando, construyendo, compartiendo las reflexiones críticas con los compañeros; en este sentido también defendiendo sus ideas, trayendo las ideas de los hogares. Todo el proceso de enseñanza que hacemos con todos los makers, lo llevan a sus casas, y lo lindo es que cuando vuelve, vuelve otra cosa con ese mismo producto, es como que se incorporó toda la familia en estos conocimientos”, celebró Rodrigues.

Y planteó: “Creemos fuertemente que el desafío es capacitar a todos nuestros estudiantes, niños, niñas y jóvenes, con esto que es prepararlos para los desafíos que van a venir, que no sabemos cuáles son. Entonces, de esta manera, trabajar Maker STEM los compromete con un conocimiento más desde la motivación, desde las ganas, desde resolver problemas, y de repente quizás ellos no se dan cuenta que están trabajando con matemáticas, que están trabajando con física, y encima construyendo. Son otras formas de aprender, y a la vez a nosotros nos sirve muchísimo, porque vamos más allá de nuestras escuelas, porque todos los chicos que vienen a la colonia no son sólo de las escuelas municipales, entonces desde ese lugar, la verdad que es un proyecto muy valioso, que lo queremos mucho, y que lo queremos porque vemos los resultados”.

Un robot responde a las instrucciones que los chicos le envían desde la tablet

Acompañar, escuchar, aprender

“Cada vez que traemos una propuesta, ya sea de electrónica, de robótica, de programación, de pensamiento computacional, hay algo de sorprenderte junto a los chicos y las chicas, ver la cara de sorpresa en el momento que están descubriendo que realmente eso sucedió, funcionó, que tengan como ese poder de sorpresa, que a veces nosotros como adultos lo perdemos y nos vamos olvidando, que ahí en realidad está la magia del aprendizaje”, aseguró la líder pedagógica del área Maker en Ticmas, Sabrina Benchoam, que participó de los diversos talleres junto a asesores pedagógicos.

“La propuesta de Ticmas para Vicente López consta de acompañar en cinco polideportivos, un día en cada polideportivo diferente, en donde desarrollamos propuestas para diferentes grupos etarios, desde siete, ocho años, nueve y diez, también desarrollamos propuestas para algunos grupos con capacidades especiales”, explicó Benchoam y destacó: “Lo que hicimos fue tratar de hacer propuestas que sean un taller práctico, en donde puedan ver el funcionamiento de una placa Makey Makey, de algún robot en particular, que puedan explorar con diferentes materiales y otros encuentros que fueron más de poner a funcionar el hacer con las manos, que es un poco esto de la cultura Maker que nosotros promovemos”.

En los talleres, Facundo Testino -asesor pedagógico del área de CX de Ticmas- logró captar la atención de los chicos y chicas con paciencia, escucha y espacio para las bromas; incluso jugó con que él era un robot cuando le preguntaron por unos cables que tenía en sus manos.

“Lo más lindo es que los chicos además del juego y que se divierten también están aprendiendo; están adquiriendo un montón de herramientas, de conceptos y de conocimientos que les cambia la cabeza, que les permite pensar en otro lugar”, aseguró Testino y reflexionó sobre la importancia de este tipo de aprendizaje que permite llevar la innovación tecnológica y educativa a todos los niños por igual.

Facundo Testino

Los desafíos de asombrar

Cristina Rodrigues también se tomó un momento para repensar en los desafíos del presente y futuro cercano: “Yo soy de base maestra jardinera, y lo lindo de eso, justamente, es que en nivel inicial es el más propicio para todo esto, porque como que no ven las disciplinas estancas, ellos trabajan por proyectos. Y es justamente un poco lo que este enfoque y el maker pretende. Que los chicos trabajen desde el lugar de explorar, del asombro, de investigar, de la pregunta abierta, de la indagación, entonces, que lo puedan hacer en un espacio que no es la escuela, que quieran venir, que se sientan motivados”.

Aprender sobre los movimientos de un robot, armar un ventiladorcito, descubrir la física a través del juego son decisiones que hacen a una educación en diálogo con el nuevo presente. Para Rodrigues, “los chicos están preparados para esto y para mucho más, entonces desde ese lugar, por eso me gratifica que podamos haber hecho esta alianza. Lo pensamos mucho pedagógicamente con el equipo de Sabrina Benchoam y Joaquín Wolf, de Ticmas”.

“No perdamos los sueños de que la escuela tradicional se puede transformar, que no perdamos los sueños de seguir generando espacios de la gestión pública donde los chicos amen el conocimiento, sino que también ellos sean parte de su propio recorrido, que puedan realizar procesos metacognitivos, donde darse cuenta de cómo aprenden y que tengan la pasión de aprender”, destacó Rodrigues mientras saludaba a varios grupo de pequeños que disfrutaban de un día de colonia jugando, aprendiendo y siendo niños y niñas en pleno derecho.