Cuando un docente no puede poner un límite, el problema ya no es solo pedagógico

"Un límite no es un castigo", dice Lewin. "Es un marco que permite que el aprendizaje ocurra". (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una docente me contó que le pidió a un alumno de segundo año que guardara el celular. Otro compañero la filmó. Esa misma noche el video ya circulaba en un grupo de padres. A la mañana siguiente la citaron en dirección. No citaron al alumno. La citaron a ella.

Le pregunté qué había aprendido de esa experiencia. Me respondió, sin dudar: “Que la próxima no digo nada“. Y ahí el problema ya no es pedagógico. Cada vez que hablamos de autoridad docente aparece el mismo fantasma: el del docente autoritario, el reto, la humillación.

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Nadie quiere volver a esa escuela. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo y creer que poner un límite es ejercer violencia. Un límite no es un castigo. Es un marco que permite que el aprendizaje ocurra.

El límite como forma de aprendizaje

Las investigaciones sobre desarrollo adolescente muestran que el cerebro todavía está madurando, especialmente la corteza prefrontal, responsable del autocontrol, la toma de decisiones y la anticipación de consecuencias. Es un proceso gradual, que sigue bien entrada la adultez temprana. Mientras tanto, los chicos necesitan adultos que ayuden a sostener esos límites.

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El problema es que hoy muchos docentes no dejan pasar ciertas conductas porque no sepan qué hacer. Las dejan pasar porque aprendieron que intervenir tiene un costo. Les preocupa que aparezca un video editado en redes sociales. Que llegue un correo de una familia indignada. Que la institución, para evitar conflictos, les pida explicaciones a ellos antes que al alumno. Entonces eligen el silencio.

Y cuando un docente siente que callar es más seguro que intervenir, la autoridad deja de ser una herramienta pedagógica para convertirse en un riesgo personal. Y los chicos, mientras tanto, observan todo. Aprenden rápidamente quién sostiene un límite y quién retrocede. Descubren cuándo las reglas cambian según quién protesta más fuerte. Entienden que, si hacen suficiente ruido, quizás las consecuencias desaparezcan. Eso también educa. Para el lado contrario.

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Ningún docente sostiene un límite solo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El límite es colectivo

Solemos pensar que este es un problema de algunos docentes que “no saben hacerse respetar”. Es una mirada injusta. Ningún docente sostiene un límite solo. Lo hace cuando sabe que detrás hay un equipo directivo que lo respalda, protocolos claros y familias que entienden que corregir una conducta no significa atacar a un hijo.

Y a las familias también nos toca una parte. Es natural querer proteger a nuestros hijos. Pero protegerlos no siempre significa defenderlos. A veces significa permitir que enfrenten las consecuencias de sus actos. Porque el límite que hoy cuestionamos en la escuela puede ser la herramienta que mañana les permita convivir, trabajar y construir vínculos sanos.

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Hablamos mucho del bienestar docente. Organizamos talleres sobre manejo del estrés y regulación emocional, y todo suma. Pero un docente no se desgasta solamente por trabajar mucho. Se desgasta cuando siente que hacer lo correcto puede dejarlo solo.

Cuidar a los docentes también es respaldarlos cuando ponen un límite con respeto, criterio y sentido pedagógico. Porque en una escuela donde los adultos tienen miedo de decir “así no”, el que se queda solo no es el docente. Es el chico.

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Laura Lewin es autora, formadora docente y oradora TEDx.Es magíster en Ciencias de la Educación y doctoranda en Neuropedagogía