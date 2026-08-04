Educación
Agregar Infobae enGoogle

Cuando un docente no puede poner un límite, el problema ya no es solo pedagógico

Hablamos de bienestar docente y de manejo del estrés. Pero un docente también se desgasta cuando hacer lo que corresponde lo deja solo. La autoridad pedagógica no depende de una persona: necesita el respaldo del equipo directivo y de las familias

(Imagen Ilustrativa Infobae)
"Un límite no es un castigo", dice Lewin. "Es un marco que permite que el aprendizaje ocurra". (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una docente me contó que le pidió a un alumno de segundo año que guardara el celular. Otro compañero la filmó. Esa misma noche el video ya circulaba en un grupo de padres. A la mañana siguiente la citaron en dirección. No citaron al alumno. La citaron a ella.

Le pregunté qué había aprendido de esa experiencia. Me respondió, sin dudar: “Que la próxima no digo nada“. Y ahí el problema ya no es pedagógico. Cada vez que hablamos de autoridad docente aparece el mismo fantasma: el del docente autoritario, el reto, la humillación.

PUBLICIDAD

Nadie quiere volver a esa escuela. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo y creer que poner un límite es ejercer violencia. Un límite no es un castigo. Es un marco que permite que el aprendizaje ocurra.

El límite como forma de aprendizaje

Las investigaciones sobre desarrollo adolescente muestran que el cerebro todavía está madurando, especialmente la corteza prefrontal, responsable del autocontrol, la toma de decisiones y la anticipación de consecuencias. Es un proceso gradual, que sigue bien entrada la adultez temprana. Mientras tanto, los chicos necesitan adultos que ayuden a sostener esos límites.

PUBLICIDAD

El problema es que hoy muchos docentes no dejan pasar ciertas conductas porque no sepan qué hacer. Las dejan pasar porque aprendieron que intervenir tiene un costo. Les preocupa que aparezca un video editado en redes sociales. Que llegue un correo de una familia indignada. Que la institución, para evitar conflictos, les pida explicaciones a ellos antes que al alumno. Entonces eligen el silencio.

Y cuando un docente siente que callar es más seguro que intervenir, la autoridad deja de ser una herramienta pedagógica para convertirse en un riesgo personal. Y los chicos, mientras tanto, observan todo. Aprenden rápidamente quién sostiene un límite y quién retrocede. Descubren cuándo las reglas cambian según quién protesta más fuerte. Entienden que, si hacen suficiente ruido, quizás las consecuencias desaparezcan. Eso también educa. Para el lado contrario.

Maestra detrás de un pupitre en un salón de clases con bancas vacías, un pizarrón verde con ecuaciones y asignaturas, y una ventana.
Ningún docente sostiene un límite solo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El límite es colectivo

Solemos pensar que este es un problema de algunos docentes que “no saben hacerse respetar”. Es una mirada injusta. Ningún docente sostiene un límite solo. Lo hace cuando sabe que detrás hay un equipo directivo que lo respalda, protocolos claros y familias que entienden que corregir una conducta no significa atacar a un hijo.

Y a las familias también nos toca una parte. Es natural querer proteger a nuestros hijos. Pero protegerlos no siempre significa defenderlos. A veces significa permitir que enfrenten las consecuencias de sus actos. Porque el límite que hoy cuestionamos en la escuela puede ser la herramienta que mañana les permita convivir, trabajar y construir vínculos sanos.

Hablamos mucho del bienestar docente. Organizamos talleres sobre manejo del estrés y regulación emocional, y todo suma. Pero un docente no se desgasta solamente por trabajar mucho. Se desgasta cuando siente que hacer lo correcto puede dejarlo solo.

Cuidar a los docentes también es respaldarlos cuando ponen un límite con respeto, criterio y sentido pedagógico. Porque en una escuela donde los adultos tienen miedo de decir “así no”, el que se queda solo no es el docente. Es el chico.

Laura Lewin es autora, formadora docente y oradora TEDx.Es magíster en Ciencias de la Educación y doctoranda en Neuropedagogía

Temas Relacionados

DocenciaAutoridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La matemática: uno de los termómetros más exactos de la desigualdad educativa

Cuando se habla de crisis educativa en todo el continente americano, hay un dato que se repite en los diversos informes: la matemática es la asignatura donde el origen socioeconómico de un estudiante pesa más que en ninguna otra

La matemática: uno de los termómetros más exactos de la desigualdad educativa

Cómo es el modelo de IA que el Tec de Monterrey desarrolló para detectar casos de violencia de género

Fernanda Sobrino Macías, investigadora especializada en ciencia de datos, presentó el modelo que la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec desarrolló junto con la Fiscalía de Género de Zacatecas y que analiza diez años de expedientes para reconocer los casos de riesgo. Entre los patrones detectados, la palabra “puta” aparece como una señal de que la violencia puede pasar del plano verbal al físico

Cómo es el modelo de IA que el Tec de Monterrey desarrolló para detectar casos de violencia de género

Se reunió el Consejo Federal de Educación para coordinar controles y asegurar el 75% de clases durante el paro docente

El Ministerio de Capital Humano reunió a autoridades educativas de todo el país y coordinó inspecciones para garantizar la cobertura mínima de clases. Fuentes oficiales aclararon que la definición de los salarios del sector corresponde a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires

Se reunió el Consejo Federal de Educación para coordinar controles y asegurar el 75% de clases durante el paro docente

“El sistema de escuelas rurales de alternancia surgió de la voluntad de un joven que quería estudiar sin dejar de ser agricultor”

“Hace 90 años un jovencito del sudoeste francés rechazó seguir estudios desarraigado de su terruño”, cuenta Oscar Dinova, docente retirado y traductor y editor de la autobiografía de Yves Peyrat, cuyo padre y un cura rebelde e innovador diseñaron un exitoso sistema de formación para las familias del campo

“El sistema de escuelas rurales de alternancia surgió de la voluntad de un joven que quería estudiar sin dejar de ser agricultor”

¿El fin de los deberes? La inteligencia artificial obliga a repensar las tareas para el hogar

La irrupción de la IA generativa puso en crisis las tareas escolares tradicionales y reavivó la discusión sobre su sentido pedagógico. Docentes y especialistas sugieren plantear propuestas que involucren experiencias reales y promuevan la reflexión, la creatividad y la autonomía de los estudiantes

¿El fin de los deberes? La inteligencia artificial obliga a repensar las tareas para el hogar

DEPORTES

Gasly encendió las alarmas en Alpine antes del Gran Premio de Países Bajos: “Es crítico”

Gasly encendió las alarmas en Alpine antes del Gran Premio de Países Bajos: “Es crítico”

Finalizó la fecha 3 del Torneo Clausura: cómo están las posiciones y los clasificados a las Copas vía Tabla Anual

Mariano Navone logró el primer triunfo argentino en el Masters 1000 de Montreal: eliminó a Berrettini en un duelo marcado por la lluvia

“¡No lo podían frenar!”: la furia del capitán de Platense con los hinchas tras la goleada que sufrió ante Talleres

La palabra de Sampaoli tras la goleada de Talleres que selló su primer triunfo en el fútbol argentino: “Siempre voy a valorar la manera”

TELESHOW

El primer trailer de Luisana Lopilato como Pepita la pistolera: su impactante transformación

El primer trailer de Luisana Lopilato como Pepita la pistolera: su impactante transformación

Escándalo inédito en Gran Hermano cuando una jugadora quedó eliminada y se negó a abandonar la casa: “No me quiero ir”

La Legislatura porteña declaró a Nicolás Vázquez como nueva Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires

Revelaron cómo La Joaqui se habría enterado de la infidelidad de Luck Ra con Tuli Acosta: “Te está metiendo los cuernos”

Pepe Ochoa relató cómo fue el accidente que sufrió en plena Panamericana: “Pensé que me iba a morir”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica busca cárcel para quienes amañen competiciones deportivas

Costa Rica busca cárcel para quienes amañen competiciones deportivas

Tribunal de Guatemala condena a tres exdiputados por tráfico de influencias en Salud

“No permitan que una familia sustituya a un pueblo”: oposición nicaragüense pide auxilio a los cancilleres del hemisferio

Una pantalla de 500 metros cuadrados dispara la fiebre por “La Odisea”

República Dominicana: Julio marca cifra histórica de licencias de construcción y el año ya supera los permisos otorgados en 2025