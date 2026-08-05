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Qué es el capital paciente y por qué ayuda a construir capital educativo

Comprender la ventana de opotundidad que se abre en un ciclo de aprendizaje permite repensar las alianzas entre empresas y educación

Un salón de clases de primaria con niños y una maestra, mesas redondas, sillas, estanterías con libros y juguetes, y un cartel de fomento a la igualdad.
Los cambios empiezan a verse cuando los docentes se sienten acompañados, encuentran respuestas y pueden probar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En educación, un año puede alcanzar para poner en marcha un proyecto, pero rara vez alcanza para transformar una práctica.

El concepto de “capital paciente” viene del mundo de la inversión de impacto y pone en palabras algo que quienes trabajamos cerca de las escuelas conocemos bien: hay cambios que necesitan tiempo. Incorporar una herramienta y revisar prácticas que llevan años instaladas son procesos que cada escuela vive a su manera.

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Una comunidad educativa puede recibir tecnología y tener dificultades para llevarla al aula. Una capacitación puede despertar entusiasmo, pero después llegan las urgencias, las dudas y la falta de tiempo. Para que lo aprendido se incorpore a la práctica hace falta un trabajo cercano y sostenido.

Los cambios empiezan a verse cuando los docentes se sienten acompañados, encuentran respuestas y pueden probar.

Esto nos invita a revisar cómo pensamos la inversión social en educación. Durante mucho tiempo la organizamos alrededor de proyectos con principio y fin, cronogramas e indicadores que muestran cuánto se hizo. Esos datos hacen falta, claro, pero cumplir prolijamente el plan no nos dice cuánto logramos transformar.

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Estudiante adolescente con buzo azul escribiendo en un cuaderno abierto sobre una mesa, junto a un portátil encendido con una interfaz de chat.
Las actividades y los convenios terminan, las tecnologías cambian. Lo que una comunidad aprende a hacer con ellas es lo que queda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saber cuántos dispositivos se entregaron o cuántos estudiantes participaron es importante, pero hay que mirar qué pasó en las aulas, qué incorporaron los docentes y cuánto de esa experiencia pudo sostener la escuela.

La pregunta que deberíamos hacernos es : ¿qué queda cuando la inversión termina?

Una inversión puede cerrar con todas las actividades cumplidas, pero el punto es si, al final, quedan docentes con más herramientas, equipos capaces de tomar decisiones y comunidades que aprendieron a usar la tecnología con sentido y es ahí donde se construye capital educativo.

Ese capital es la capacidad que desarrolla una comunidad para aprender, adaptarse y crear nuevas oportunidades, crece con las experiencias, los conocimientos y la confianza entre las personas, y sigue dando frutos con el tiempo.

En el trabajo con las comunidades educativas vemos algo concreto: la tecnología sirve cuando el docente puede llevarla al aula y hacerla propia. Para que eso suceda hacen falta formación y un acompañamiento cercano, atento a lo que pasa en cada escuela.

Cuando una empresa se suma, su inversión puede fortalecer a las escuelas y acompañar el desarrollo de los territorios donde está presente haciéndola parte de un proceso que necesita continuidad y objetivos compartidos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El capital educativo es la capacidad que desarrolla una comunidad para aprender, adaptarse y crear nuevas oportunidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajar así necesita paciencia, algo que no siempre se ajusta a los calendarios corporativos. Los resultados hay que medirlos, aun sabiendo que muchas veces necesitan tiempo para aparecer y, sobre todo, para consolidarse.

Las transformaciones educativas suelen empezar con gestos chiquitos, como un docente que se anima a cambiar una clase, lo comparte con un compañero y despierta el interés de otros. Con el tiempo, esa experiencia encuentra un espacio en la cultura de la escuela. Es muy difícil resumir ese recorrido en una foto de cierre.

Para sostener una inversión así hay que seguir de cerca cada proceso, ver qué funciona, hacer ajustes y dar tiempo para que las capacidades crezcan.

Las actividades y los convenios terminan, las tecnologías cambian. Lo que una comunidad aprende a hacer con ellas es lo que queda. Me gusta pensar que ahí está una de las inversiones más valiosas que podemos impulsar: dejar capacidades que sigan abriendo oportunidades aún cuando el proyecto ya haya terminado.

Marcela González es líder de Alianzas Estratégicas e Inversión Social de Ticmas

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