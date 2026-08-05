Aprobaron un nuevo manual para trámites de validez nacional de títulos y certificados educativos

La autorización no se extenderá automáticamente a nuevos grupos de estudiantes y cada jurisdicción deberá tramitar una ampliación antes de sumar otra cohorte

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La Secretaría de Educación de la Nación aprobó un nuevo manual para los trámites de validez nacional de títulos y certificados educativos y dejó sin efecto la normativa vigente desde 2022. La medida fue publicada este 5 de agosto de 2026 en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 479/2026, y alcanza a los estudios presenciales y a distancia de la educación obligatoria y superior no universitaria.

Según la resolución firmada por el secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Horacio Torrendell, el nuevo esquema regirá para el otorgamiento de reconocimiento nacional a títulos y certificados emitidos en el país, con excepción de los expedidos por universidades e institutos universitarios. El texto también aprueba anexos con modelos de notas de solicitud y criterios orientativos para las presentaciones de las jurisdicciones.

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Qué cambia con la nueva resolución

De acuerdo con el Boletín Oficial de la República Argentina, la norma aprueba el “Manual de Procedimiento y Componentes para la Validez Nacional”, que reúne en un solo cuerpo los pasos administrativos vinculados con este trámite. La resolución indica que la actualización surge de la experiencia recogida en los últimos años en distintas áreas de la cartera educativa nacional.

El texto oficial incorpora un procedimiento unificado y anexos con modelos y pautas para las presentaciones provinciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo declarado por la medida es unificar criterios en materia de reconocimiento nacional, en línea con la normativa federal vigente. En ese marco, el texto remarca que este mecanismo debe contribuir a los fines de la política educativa nacional y asegurar parámetros de calidad y equidad para los estudiantes.

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La resolución también aprueba dos anexos complementarios: uno con modelos de notas de solicitud y otro con criterios orientativos para la presentación jurisdiccional. Esa documentación apunta a ordenar la forma en que provincias y autoridades educativas canalizan los expedientes ante el Estado nacional.

Alcance del trámite y rol de las jurisdicciones

La disposición precisa que el nuevo régimen se aplicará a los trámites iniciados después de su entrada en vigencia, fijada para el día siguiente de su publicación. De esa forma, el cambio impactará en las futuras solicitudes de reconocimiento de títulos y certificados educativos.

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La validez nacional permite que un título o certificado emitido en una jurisdicción tenga reconocimiento en todo el país. También constituye un requisito para gestionar el reconocimiento de estudios argentinos en el exterior. La norma aclara, a la vez, que este aval no reemplaza la matrícula profesional cuando una actividad exige inscripción en un colegio, consejo u otro organismo de control.

Las solicitudes deberán ingresar antes del 30 de abril del año previo a cada oferta, y para la primera cohorte que empiece en 2027 se estableció como límite el 30 de septiembre de 2026 (EFE/Morell)

Entre los puntos incluidos en la resolución, el artículo 3 solicita a las jurisdicciones la designación de un referente técnico para concentrar y atender los asuntos relativos a estos expedientes. Esa persona deberá interactuar con la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, área dependiente de la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa.

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La norma además delega en esa dirección la facultad de resolver los trámites de ampliación y nueva localización. A su vez, otorga a la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa la potestad de dictar normas complementarias, aclaratorias u operativas necesarias para la implementación del nuevo esquema.

Nuevas condiciones para carreras y cohortes

La nueva regulación fija como criterio general que la validez nacional no podrá concederse a cohortes que ya hayan iniciado actividades antes de la resolución correspondiente. La única excepción prevista alcanza a los casos en que la jurisdicción presentó el trámite dentro del plazo establecido y la demora administrativa no le resulte imputable.

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El esquema también dispone que las provincias deberán presentar las solicitudes antes del 30 de abril del año anterior a la implementación de cada nueva oferta educativa. Para las carreras presenciales cuya primera cohorte comience en 2027, se fijó de manera excepcional el 30 de septiembre de 2026 como fecha límite.

Otro punto incorporado por la norma es que la validez nacional podrá otorgarse por un máximo de cinco cohortes consecutivas. Eso implica que una autorización concedida para un período determinado no se extenderá de forma automática a nuevos grupos de estudiantes, por lo que cada jurisdicción deberá tramitar una ampliación antes de sumar otra cohorte.

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La resolución también precisa que las instituciones educativas y los alumnos no pueden iniciar por sí mismos el trámite. La gestión deberá ser presentada por la máxima autoridad educativa de cada provincia o por un funcionario con competencia delegada. Una vez recibido el expediente, la Dirección de Validez Nacional contará con diez días hábiles para revisar la documentación, y la jurisdicción tendrá otros diez días hábiles para subsanar faltantes si los hubiera.

Un cuaderno abierto y un lápiz sin usar yacen sobre un pupitre vacío en un aula de una escuela pública, con más escritorios desocupados al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fundamentos y marco legal de la medida

El texto oficial cita como base la Ley de Educación Nacional 26.206, que asigna a la autoridad de aplicación la función de dictar normas generales sobre equivalencias de planes de estudio y diseños curriculares, además de otorgar validez nacional a títulos y certificaciones de estudios. También menciona el papel del Consejo Federal de Educación como ámbito de concertación y coordinación de la política educativa nacional.

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La resolución recuerda, además, que por el Decreto 862 de 2024 se aprobó la estructura organizativa del Ministerio de Capital Humano y se estableció como responsabilidad primaria de la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios la gestión de estos expedientes en la República Argentina.

La decisión se apoya también en antecedentes normativos vinculados con el Registro Nacional de Títulos y Certificados con Validez Nacional, las escuelas argentinas en el exterior, la educación técnico profesional, la formación docente y la educación a distancia. En el caso de las ofertas a distancia, el procedimiento prevé un circuito particular, ya que podrán implementarse después de obtener un dictamen favorable de la comisión federal encargada de evaluar y registrar esa modalidad.

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La resolución sostiene que el nuevo manual busca fortalecer la cohesión del sistema educativo nacional y garantizar los derechos educativos de niños, jóvenes y adultos. También indica que la Unidad de Auditoría Interna del ministerio y las áreas jurídicas competentes intervinieron en el proceso previo al dictado de la medida.