Educación

Pepe Menéndez encabeza el 2° Encuentro de la Comunidad Docente Ticmas

El próximo sábado 25, el pedagogo español dará una conferencia magistral con el título “Construyendo escuelas que valen la pena”. El encuentro presencial será retransmitido via streaming y también contará con la presencia de la educadora mexicana Irma Ibarra, que hablará de cómo formar lectores críticos

Guardar
Pepe Menéndez estará presente en
Pepe Menéndez estará presente en el encuentro que organiza Ticmas

Este sábado, 25 de octubre, a las 10:30, el auditorio de Ticmas abrirá sus puertas —y su transmisión virtual— para el 2° Encuentro de la Comunidad Docente Ticmas. La serie, que inició con Bernardo Blejmar y Gustavo Zorzoli, continuará con la propuesta de reunir a referentes educativos de distintos países para abordar los problemas más urgentes de la escuela.

El eje del nuevo encuentro estará a cargo del pedagogo español Pepe Menéndez, que dará la conferencia “Construyendo escuelas que valen la pena”. La charla va a centrarse en cómo construir la escuela que soñamos en el mundo actual, y cómo producir transformaciones profundas y sostenibles en las aulas reales. El punto de partida es pensar qué pueden hacer hoy los equipos directivos y los docentes para mover la aguja sin perder perspectiva de realidad.

Pepe Menéndez fue director del Colegio Joan XXIII de L’Hospitalet de Llobregat y director adjunto de la red de colegios jesuitas de Cataluña. Participó en el modelo Horizonte 2020 y promovió el centro CETEI, dedicado a la experimentación tecnopedagógica. Hoy asesora instituciones y sistemas educativos en Europa y América Latina. Autor de numeroso libros, el más reciente, Educar para la vida (Siglo XXI), se apoya en las más de cuatro décadas de experiencia en escuelas y en procesos de transformación que impulsó en Cataluña.

Irma Ibarra
Irma Ibarra

Cómo formar lectores críticos

La mañana del sábado va a continuar con una exposición a cargo de la docente mexicana Irma Ibarra, quien hablará sobre “Los retos de la escuela actual en la formación de lectores críticos”. Ibarra aborda la tensión que atraviesa las aulas: abundancia de información y fragilidad atencional. Su línea de trabajo propone articular lenguajes visual, digital, oral y escrito para fortalecer la comprensión y la toma de decisiones informadas por parte de los estudiantes.

Irma Ibarra tiene una extensa trayectoria en la promoción de la lectura, especialmente en literatura infantil y juvenil y en el diseño de recursos para desarrollar la competencia lectora. Su recorrido incluye proyectos de mediación lectora y producción de contenidos, antecedentes que hoy cruza con iniciativas pedagógicas de Ticmas en México.

Para asistir al encuentro —tanto en forma presencial como vía streaming— es necesario inscribirse a través de las cuentas de Instagram y LinkedIn de Ticmas.

Temas Relacionados

Pepe MenéndezIrma IbarraTicmas

Últimas Noticias

Los docentes universitarios realizarán otro paro nacional: piden que se aplique el financiamiento para las universidades

Conadu convocó a otra medida de fuerza en rechazo de la falta de respuesta por parte del Gobierno para promulgar la normativa que fue aprobada por el Congreso. También preparan una jornada de protestas

Los docentes universitarios realizarán otro

Crece la “co-docencia”: cada vez más maestros enseñan juntos en el aula

A nivel mundial, la docencia se está convirtiendo en una profesión colaborativa, según un estudio reciente de la OCDE. En Argentina, la caída de la natalidad abre una oportunidad para expandir el modelo de “parejas pedagógicas” con el objetivo de personalizar la enseñanza y garantizar la inclusión educativa

Crece la “co-docencia”: cada vez

La fundación que desde hace más de seis décadas se compromete con la educación de niñas, jóvenes y mujeres en Colombia

Ticmas conversó con Francy González, Directora Social de la Fundación Otero Lievano que trabaja con un modelo educativo y social basado en valores donde lo cognitivo y lo socio emocional son ejes de aprendizaje

La fundación que desde hace

Un informe de la UNESCO destaca que en poco tiempo faltarán millones de maestros en el mundo

La baja de la natalidad internacional no solo enciende la alerta en las aulas sino que también la falta de docentes crea la necesidad de repensar las causas y la inversión en educación

Un informe de la UNESCO

Tres docentes argentinos representaron al país en la cumbre de Educadores de Iberoamérica en Madrid

Los embajadores, de La Plata y Jujuy, participaron de CONECTA, un evento internacional para trabajar por una educación inclusiva y reducir la brecha digital

Tres docentes argentinos representaron al
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos platos argentinos quedaron entre

Dos platos argentinos quedaron entre los 10 mejores del mundo en un ranking

Aumentaron los casos de cáncer relacionados con la obesidad, según un estudio con datos de 42 países

“Te estoy salvando la vida”: un perito y un oficial de la Bonaerense quedaron presos por extorsión

Encontraron cabezas de animales muertos en una caja frente a un supermercado en La Plata

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Hallazgo inédito: identifican una galaxia

Hallazgo inédito: identifican una galaxia vecina con moléculas claves en los procesos químicos de la vida

Maduro arremetió contra el cardenal Baltazar Porras tras la canonización de José Gregorio Hernández: “Estaba conspirando”

El régimen de Daniel Ortega entregó otras 9.300 hectáreas a mineras chinas en la región costera de Nicaragua

La fiscalía de Estambul pidió más de 400 años de cárcel para alcaldes opositores

El hallazgo de un mineral misterioso en la superficie de Marte da nuevas pistas sobre su pasado geológico

TELESHOW
MasterChef Celebrity presentó a la

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”

La romántica ceremonia de Paz Cornú en República Dominicana para renovar votos con Diego Orden: “Fue un día mágico”