Pepe Menéndez encabeza el 2° Encuentro de la Comunidad Docente Ticmas

Pepe Menéndez estará presente en el encuentro que organiza Ticmas

Este sábado, 25 de octubre, a las 10:30, el auditorio de Ticmas abrirá sus puertas —y su transmisión virtual— para el 2° Encuentro de la Comunidad Docente Ticmas. La serie, que inició con Bernardo Blejmar y Gustavo Zorzoli, continuará con la propuesta de reunir a referentes educativos de distintos países para abordar los problemas más urgentes de la escuela.

El eje del nuevo encuentro estará a cargo del pedagogo español Pepe Menéndez, que dará la conferencia “Construyendo escuelas que valen la pena”. La charla va a centrarse en cómo construir la escuela que soñamos en el mundo actual, y cómo producir transformaciones profundas y sostenibles en las aulas reales. El punto de partida es pensar qué pueden hacer hoy los equipos directivos y los docentes para mover la aguja sin perder perspectiva de realidad.

Pepe Menéndez fue director del Colegio Joan XXIII de L’Hospitalet de Llobregat y director adjunto de la red de colegios jesuitas de Cataluña. Participó en el modelo Horizonte 2020 y promovió el centro CETEI, dedicado a la experimentación tecnopedagógica. Hoy asesora instituciones y sistemas educativos en Europa y América Latina. Autor de numeroso libros, el más reciente, Educar para la vida (Siglo XXI), se apoya en las más de cuatro décadas de experiencia en escuelas y en procesos de transformación que impulsó en Cataluña.

Irma Ibarra

Cómo formar lectores críticos

La mañana del sábado va a continuar con una exposición a cargo de la docente mexicana Irma Ibarra, quien hablará sobre “Los retos de la escuela actual en la formación de lectores críticos”. Ibarra aborda la tensión que atraviesa las aulas: abundancia de información y fragilidad atencional. Su línea de trabajo propone articular lenguajes visual, digital, oral y escrito para fortalecer la comprensión y la toma de decisiones informadas por parte de los estudiantes.

Irma Ibarra tiene una extensa trayectoria en la promoción de la lectura, especialmente en literatura infantil y juvenil y en el diseño de recursos para desarrollar la competencia lectora. Su recorrido incluye proyectos de mediación lectora y producción de contenidos, antecedentes que hoy cruza con iniciativas pedagógicas de Ticmas en México.

Para asistir al encuentro —tanto en forma presencial como vía streaming— es necesario inscribirse a través de las cuentas de Instagram y LinkedIn de Ticmas.