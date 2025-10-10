Calificación perfecta en las pruebas ICFES Saber 11 la obtuvo estudiante de un pequeño pueblo de Cundinamarca: 500/500

El puntaje perfecto en las pruebas de Estado es posible, así lo demostró un estudiante de Fosca - crédito @JorgeEmilioRey / X

Las pruebas Icfes Saber 11 evalúan competencias en lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas, e inglés.

Alcanzar la puntuación perfecta es un hecho poco común, pero posible; así lo demostró un estudiantes de Fosca.

Se trata de Samuel Huertas Moreno, que obtuvo la calificación máxima de 500 puntos en las pruebas Icfes Saber 11 que se presentó en agosto de 2025.

El resultado se convierte en un referente nacional que destaca el modelo pedagógico del colegio rural María Medina.

El gobernador Jorge Emilio Rey fue uno de los primeros en resaltar este logro.

“Tenemos el examen perfecto en las pruebas Saber 11. Samuel Huertas Moreno, de Fosca, obtuvo resultado 500/500. No fue suerte, es el reflejo de un modelo pedagógico exitoso y del esfuerzo de estudiantes, familias y docentes”.

El colegio María Medina, ubicado en una zona rural de Cundinamarca, ha desarrollado en los últimos años una propuesta educativa que integra herramientas tecnológicas con un acompañamiento personalizado.

Tanto las autoridades como los docentes atribuyen el éxito de Samuel al diseño académico del plantel y a la colaboración constante con las familias.

Una profesora del colegio describió a Samuel como “disciplinado, curioso y muy trabajador”, y destacó que el mérito es compartido entre el estudiante, sus padres y el equipo docente, quienes crearon las condiciones necesarias para alcanzar este resultado.

El mandatario departamental aprovechó la ocasión para enfatizar en la necesidad de fortalecer la educación en la región, señalando que “en Cundinamarca creemos que la educación transforma vidas.

Seguiremos fortaleciendo procesos pedagógicos e infraestructura para que más jóvenes puedan alcanzar su potencial”.

El mensaje refuerza la idea de que la excelencia académica es posible en contextos rurales cuando existe un acompañamiento institucional sólido.

Más oportunidades para estudiantes con un buen Icfes

El acceso a becas educativas en Colombia para quienes presentaron las pruebas Saber 11 el 10 de agosto de 2025 depende en gran medida del puntaje obtenido. En esa jornada participaron más de 640.000 estudiantes del calendario A, con la expectativa de que una calificación alta amplíe sus posibilidades académicas en instituciones públicas y privadas.

Según el Icfes, alcanzar más de 350 puntos permite aspirar a ciertos beneficios educativos, aunque para postular a becas y estímulos académicos suele exigirse un puntaje superior a 400. Diversos programas estatales establecen requisitos específicos. Por ejemplo, la iniciativa Generación E, dirigida a estudiantes registrados en el Sisbén, solicita un puntaje igual o superior a 365 puntos para acceder a sus beneficios.

En Cundinamarca, el programa Cundinamarca Más Profesional no exige puntaje mínimo en el Icfes; en su lugar, requiere tener admisión vigente en una institución aliada de educación superior. Los requisitos principales incluyen haber nacido en Cundinamarca o residir allí por al menos cinco años, estar registrado en el Sisbén y haberse graduado de una institución educativa del departamento.

En Bogotá, el programa Jóvenes a la E exige un puntaje mínimo de 300 puntos en el Icfes para postular, aunque el requisito varía dependiendo de la universidad participante. Por ejemplo, la Universidad Santo Tomás solicita al menos 270 puntos.

Algunas universidades públicas, como la Universidad Distrital, otorgan beneficios como matrícula cero a estudiantes destacados según el puntaje en el Icfes. Esta institución ofrece el beneficio en programas que abarcan desde licenciaturas hasta ingenierías con alta acreditación.

En el caso puntual de Samuel Huertas, existen diversas oportunidades a través de las convocatorias del Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca, en alianza con universidades públicas y privadas. Estas alternativas buscan facilitar el ingreso a la educación superior en áreas de alta demanda, que incluyen desde carreras agropecuarias hasta análisis de software e inteligencia artificial.