Hernan Penagos explicó las razones por las que las ‘alteraciones’ en el censo electoral que denunció Petro no podrían ser: “No trabaja con cédulas”

La Registraduría Nacional del Estado Civil rechaza acusaciones de fraude electoral y asegura la integridad del censo y del software de escrutinio - crédito Luisa González/REUTERS

Apenas horas después de que se conocieran los resultados del preconteo de las elecciones en primera vuelta para la Presidencia de la República, el presidente Gustavo Petro volvió a desatar una tormenta política al no reconocer los datos y responsabilizar a la Registraduría y el software de escrutinio de permitir un supuesto fraude electoral.

Tanto el mandatario nacional como el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, desconocieron los resultados, lo que motivó un pronunciamiento casi inmediato de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Según el jefe de Estado, se habría presentado una modificación en el censo electoral apenas horas antes de los comicios, lo que habría propiciado un supuesto favorecimiento al candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella.

Ante las denuncias, Hernán Penagos registrador nacional, negó de forma categórica cualquier alteración o manipulación de cédulas en el listado oficial de votantes. Las aclaraciones coincidieron con el inicio del escrutinio y la preparación para la segunda vuelta.

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Según indicó el jefe de la entidad, el censo electoral colombiano se cierra legalmente un mes antes de los comicios, lo que impide modificaciones después del 30 de abril. Las autoridades insisten en que, después de esa fecha, no se pueden añadir ni cambiar cédulas, y tanto las actas como las copias del censo se distribuyen a todos los partidos y campañas para un control cruzado.

“El censo electoral, insisto, se cerró hace un mes. De ahí en adelante no se toca y por eso es que en cada mesa de votación tenemos la posibilidad de llevar el listado de votantes a 122.000 mesas”, señaló el registrador en diálogo con Blu Radio.

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Según su versión, el listado se imprime y se distribuye físicamente en más de 122.000 mesas de votación en todo el país. El funcionario indicó que cada mesa dispone de listados impresos, copias de las actas y la presencia de jurados y testigos que facilitan la fiscalización.

Además, Hernán Penagos señaló que todas las campañas, incluidas las que apoyan a Gustavo Petro e Iván Cepeda, reciben copias fieles del censo en el momento de su cierre, lo que asegura que el censo de la primera vuelta es el mismo que se utiliza en la segunda.

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“No hay ninguna posibilidad de adicionar cédulas de ciudadanía a un censo electoral que se distribuye mesa a mesa en 122.020 mesas de Colombia. (...)Semanalmente se ha tenido reuniones con todos los partidos y las campañas para recibir cualquier inquietud”, señaló el registrador en diálogo con El Espectador.

Según explicó el funcionario, la integridad del proceso se refuerza gracias al carácter manual e híbrido del sistema. Penagos precisó en Caracol Radio que “Colombia tiene un proceso electoral eminentemente manual. Eso significa que los votos se marcan en papel y las actas electorales son físicas”.

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Destacó que en las mesas no existen ordenadores que permitan alteraciones digitales de última hora. Incluso, aseguró que el programa informático que computa los formularios E-14 solo consolida los resultados enviados por las mesas y no procesa datos personales de votantes, descartando así la intervención informática sobre el censo.

Respuestas institucionales a las denuncias de fraude electoral

Ante los señalamientos de Petro y Cepeda sobre la adición de cédulas y posibles intervenciones técnicas durante las elecciones, la Registraduría Nacional desestimó tales afirmaciones.

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“El software de escrutinio y de preconteo no trabaja con cédulas. Solo consolida la información que llega de las mesas de votación y de las actas electorales”, señaló Penagos a Blu Radio.

Además, el registrador aseguró que las campañas políticas accedieron a las actas (E-14) desde el cierre de los comicios, lo que permite un cotejo inmediato de la información y refuerza la ausencia de alteraciones.

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El presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente el proceso indicando en su cuenta de X que “el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante y sus datos no son norma pública”. Afirmó que, en la última semana antes de la elección, “fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más”, cifra rechazada por la Registraduría, que sostiene que los resultados físicos siempre pueden verificarse.

Penagos destacó el papel de jurados y testigos, quienes fotografiaron las actas y dieron fe presencial del desarrollo de la jornada.

El cierre del registro de votantes y la entrega de actas a las campañas constituyen solo una parte de las garantías del sistema. Penagos informó que el escrutinio oficial comenzó la noche del 31 de mayo, bajo la gestión de comisiones escrutadoras integradas por jueces de la República, y que al 1 de junio ya se había completado más del 90 % del proceso.

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