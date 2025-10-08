Educación

La universidad que entendió que los planes largos y rígidos ya no responden a sus estudiantes

Diana Giraldo, directora de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual de la Universidad del Valle, habló con Ticmas sobre cómo la institución ajusta su oferta: microcursos con créditos, rutas formativas cortas, formación docente en IA y mesas de trabajo con empresas para alinear competencias y empleo

Diana Giraldo, directora de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual de la Universidad del Valle

La Universidad del Valle cumple 80 años y consolida la regionalización como uno de sus rasgos más distinguidos. Nacida en 1945, esta universidad pública hoy opera en sedes y nodos que cubren el Valle del Cauca y el norte del Cauca; una expansión reconocida por la propia institución como parte de su identidad.

En ese marco, la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual funciona como el punto de apoyo para integrar TIC a la enseñanza: formación docente, producción de recursos educativos y entornos virtuales.

En diálogo con Ticmas, la directora del área Diana Giraldo resume un punto clave en la renovación de los currículos universitarios: los planes de estudio largos y rígidos no responden a los intereses de muchos estudiantes. “El sistema está teniendo una crisis”, dice. Por eso Univalle discute ajustes curriculares y prepara un encuentro sobre microaprendizaje y rutas formativas: “Necesitamos dar opciones alternativas, cursos más cortos y focalizados que, además, validen créditos dentro de la carrera”.

La Univalle

La universidad postula una flexibilidad que, por una parte, le permite produciro microcursos y, a la vez, abre el panorama hacia una oferta especializada cuando sea necesario. “Buscamos no tener una o dos opciones, sino darle al estudiante la posibilidad de elegir”. Eso implica contratar, llegado el caso, a privados para producir contenidos. El requisito más importante es alinear la oferta educativa con el mercado laboral. “Necesitamos mucho del sector productivo que nos diga qué se necesita… si hay que formar desde las empresas, hacerlo”.

La mesa de enlace con el mundo del trabajo ya existe dentro de la estructura institucional: extensión, educación continua y prácticas profesionales articulan ese puente con las carreras. El objetivo es que la práctica ocurra durante la formación, no al final.

El giro alcanza a los docentes. La universidad mantiene un catálogo de formación con foco en pedagogías mediadas por tecnología y, hoy, en inteligencia artificial. “La IA nos tomó fuera de base a todos y necesitamos aprender y seguir aprendiendo”, dijo Giraldo. La actualización no cuestiona la experticia disciplinar; la complementa con estrategias de clase acordes al nuevo entorno.

Universidad del Valle

La cooperación entre instituciones completa el cuadro. “La relación entre universidades es muy importante… en la articulación y el diálogo avanzamos e innovamos”, dijo. No se trata de competir por plataformas, sino de compartir experiencias y evitar el trabajo aislado que ralentiza cualquier cambio.

