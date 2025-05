La alfabetización es en las aulas y en los hogares: “Las escuelas tienen que hablar con los papás sobre la importancia de su rol en la vida de los niños”

Ana Casiva y Maritza Sago (Ed. Hola Chicos)

En el marco de una jornada de alfabetización organizada por Ticmas, Ana Casiva y Maritza Sago compartieron un encuentro moderado por Patricio Zunini. Las especialistas conversaron sobre una problemática que atraviesa no solo al campo educativo sino también tiene resonancia en la opinión pública: ¿Por qué los chicos no comprenden lo que leen? ¿Qué está ocurriendo con las formas de enseñar y de aprender en Argentina?

Casiva es profesora y Licenciada en Letras, especialista en Alfabetización Inicial con formación en posgrado en Autismo y Lenguaje en primera infancia y forma parte del Equipo Pedagógico de Fundación Varkey. Sago es profesora y licenciada en Fonoaudiología, especializada en enseñanza diferenciada. Y ambas poseen títulos publicados en la editorial argentina Hola Chicos.

El camino de la alfabetización

Las especialistas fueron consultadas por el recorrido que realizaron al analizar y llevar a la práctica el proceso de enseñanza y la primera en tomar la palabra fue Sago quien especificó: “Me he dedicado a la educación especial y eso me dio una formación diferente por tener que buscar distintas metodologías y distintas formas para enseñar. Lo cual me sirvió también como fonoaudióloga porque estoy especializada en lenguaje y entonces he ido aplicando distintas formas”.

Y destacó que siempre lo hizo “desde mi profesión basada en la conciencia fonológica, que es algo que lo hemos hecho desde hace 50 años, pero no se tenía en cuenta, es decir, no se tenía en cuenta para la alfabetización. Y ahora estoy muy contenta de que estamos empezando a dar una vuelta de nuevo”.

Por su parte, Ana Casiva subrayó: “Me tocó acompañar en Mendoza la implementación del programa ‘Queremos aprender‘, cuyas autoras son Ana Borzone y Vanessa de Mier. El trabajo de ellas ha sido de verdad muy iluminador para todos. Esto que podíamos ver desde la experiencia que los chicos aprendían mucho mejor siguiendo la conciencia fonológica, ellas lo han podido investigar con mucha seriedad y han visto los buenos resultados que los chicos pueden tener en el corto plazo, trabajando de manera sistemática”.

Y explicó: “Los chicos comienzan a transitar su desarrollo de habilidades en conciencia fonológica desde muy chiquitos a través de juegos en el jardín. Esto es buenísimo desde todos los aspectos. Por un lado, porque los chicos aprenden, pero además porque ellos se entusiasman. La motivación de los chicos y su alegría y sus ganas de aprender y el sentir que pueden, es el gran motor del aprendizaje”

Enfoques

A partir del foco puesto en la conciencia fonológica en la enseñanza, Casiva y Sago explicaron cómo lo toman desde las disciplinas en las que se especializan; la lingüística y la fonoaudiología, respectivamente.

“A mí me gusta siempre distinguir entre lo que es método fónico y el desarrollo de conciencia fonológica”, indicó Casiva y argumentó: “Si el método fónico tiene que ver con una mirada más tradicional de la enseñanza más unidireccional, donde el docente va marcando el camino. Mientras que la conciencia fonológica tiene que ver con habilidades que desarrolla el niño, es decir, que el protagonista del aprendizaje es el niño y el docente siempre tiene que tener muy claro los intereses del niño, porque ese es el gran punto de partida y sin duda le va mostrando y va modelando”.

“Conciencia fonológica es un conjunto de habilidades que las podemos acompañar a través de actividades muy focales, muy puntuales y necesitan de práctica. Por eso, el juego es clave y en esta práctica los chicos se van haciendo cada vez más capaces y vamos complejizando la habilidad hasta llegar a habilidades muy complejas como es identificar el fonema, aislarlo y poder combinarlos de diferentes maneras, entendiendo cuál es el principio alfabético que es la clave de la decodificación que es necesaria para la lectura autónoma”, explicó Casiva.

Por su parte, Sago detalló: “La idea de la fonoaudiología también se compone de las ideas escolares. Nosotros, de por sí estamos identificados como que solo corregimos fonemas, es decir, la R; pero hacemos muchas cosas más”.

Y destacó la importancia de no perder de vista que: “un niño adquiere el lenguaje a través de su audición” y “la conciencia fonológica es fundamental porque el niño cuando tiene el sonido y después descubre que puede pasarlo a una escritura, a un grafema, esa es la identificación. Y a partir de ahí poder jugar con ellos de alguna manera, como ubicarlos antes o después. Y ahí ya tenemos una noción de tiempo que también la trabajamos”.

Alertas en el proceso de alfabetización

Ante una realidad nacional que indica que un 46% de los estudiantes en primaria no alcanza un mínimo de comprensión lectora, la pregunta que muchos se hacen es qué señales tempranas pueden detectarse para revertir esta situación.

Al respecto, Sago señaló: “Las cosas que hay que detectar, por ejemplo, es cuando un niño de dos años todavía no habla, no dice nada. Entonces hay que ver qué pasa. Muchas veces no habla porque no necesita hablar, es decir, porque le estamos dando todo, porque dice ‘mmm’ y ya está”.

Además se encargó de desmitificar que el hermano menor tarda necesariamente más en hablar que un hermano mayor y que deben tenerse en cuenta los contextos en que hay niños más libres y otros “más mimados, el bebito de la casa”. Y explicó que el habla “es una forma de crecer” y subrayó cómo hoy en día los niños tienen muy poco vocabulario porque “no leen tanto como antes o no les leen tanto como antes, porque hay una pantalla que a veces reemplaza”. También señaló que es una señal de alerta cuando un niño en edad preescolar no puede reconocer letras o sonidos.

Aprendizaje y habilidades

Aprendizaje y habilidades

Desde 2017, en la provincia de Mendoza, se lleva a cabo el programa ‘Queremos aprender’ con el foco puesto en una mirada integral del aprendizaje con aportes de la investigación en ciencia cognitiva, la psicolingüística y la neurociencia y diseñado para niños y niñas de nivel inicial y primer ciclo.

Casiva, que forma parte del programa, remarcó que “la conciencia fonológica es la puerta más fácil de entrar porque los chicos van haciendo un proceso” y explicó “deslindar el sonido es un trabajo que no le hace falta al niño para comunicarse. Por lo tanto, es un trabajo que requiere intervención directa del docente. Ahora ese camino me va a permitir hacer la lectura o escritura autónoma. Pero mientras tanto hay que trabajar otras cosas que son tan importantes como el vocabulario, es decir, tener muchas palabras, y palabras muy interconectadas entre sí”.

Y resaltó también la importancia de la alfabetización programática que debe realizar la escuela a partir también de la enseñanza de habilidades ejecutivas como la atención, la planificación y estilos de discursos; entre otros.

El rol materno y las emociones

Patricio Zunini contextualizó el diálogo a partir de una jornada previa de alfabetización realizada por Ticmas en la Casa de la Lectura donde la investigadora Carolina Gattei, de la Universidad Torcuato Di Tella, destacó la vinculación entre la alfabetización de los niños y el grado educativo de la madre; como así también el impacto positivo a partir de la cantidad de libros en un hogar.

Ana Casiva coincidió y planteó que “Lo que muestra [este estudio] es que las madres siguen siendo las que tienen mayor peso en la formación de los niños porque son las que están más a cargo de cuidarlos. Pero en realidad la clave del aprendizaje son las interacciones. ¿Cuántas veces el niño miró a alguien, fue mirado por alguien y conversaron y compartieron un objeto de interés juntos? Ahí es cuando el aprendizaje tiene lugar”. Y celebró la importancia del diálogo.

Maritza Sago subrayó: “El énfasis que nosotros ponemos a leer o cómo también jugamos crea el interés, porque siempre lo que hay que tener es la parte emotiva presente para poder motivar adecuadamente a cada uno de los niños. Y a veces en el aula tenés muchos que se motivan con algo y otros con otras cosas, y hay que descubrir como docentes también esas cosas”.

Y agregó: “Si bien estamos hablando de que la mamá es un referente principal porque eh a veces es la que más está o la que más lee, también hoy las madres trabajan igual que el padre y puede ser que haya una abuela, que haya una niñera o que haya alguien que también tenga la indicación. Acercar a los niños hacia la lectura, pero no una lectura monótona, sino una lectura realmente emocional, donde haya algo que nosotros brindamos como adultos desde este libro, para que tenga este interés en después poderlo leer él”. Para ello, resulta clave encontrar las lecturas adecuadas para cada edad.

La sinergia escuela- familia en la alfabetización

¿Qué ocurre cuando la alfabetización no continúa en el hogar? Sago reflexionó que muchas veces los docentes se encuentran con familias que no continúan con ese proceso de aprendizaje iniciado en el aula o que incluso desconfían de la capacidad de lectura o escritura de sus hijos.

“El acompañamiento de la casa es fundamental”, destacó Sago y Casiva coincidió que “es esencial que la familia valore su lugar. Por ahí la familia no tiene tan claro el rol crucial que cumple en el desarrollo del niño. Entonces, yo creo que todas las escuelas tenemos que llamar a los papás y hablar con ellos sobre la importancia de su rol y el valor que tiene a largo plazo en la vida del niño”, resaltó.

Y agregó la importancia de ser optimistas y constantes aunque “Por ahí la escuela se enfocó demasiado en la tarea. Yo creo que tenemos que recuperar la importancia de dialogar, de hacer cosas juntos” porque “todos los chicos pueden aprender, es esencial a nuestra a nuestra especie”.

“Pero los primeros años son años de tremenda fecundidad. Por lo tanto, también son años de tremenda vulnerabilidad cuando no se aprovechan con mucha responsabilidad para que a ellos se les abran todas las posibilidades para que florezca su capacidad de seguir aprendiendo. Así que yo creo que en la medida en que llamemos a los papás y los hagamos aliados en las escuelas, todo lo que hagamos en las escuelas se va a potenciar, porque así los chicos pueden aprender todo el tiempo, no solo cuando están en la escuela”, finalizó Casiva.