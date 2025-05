María Mérola: “Hablamos de los jóvenes que no terminan el secundario ni trabajan, pero no hablamos de lo que sí hacen las juventudes en Argentina”

María Mérola, directora ejecutiva de Ashoka para Argentina, Uruguay y Paraguay

“Cambiar el mundo” desde “la ausencia activa de tristeza o dolor” son los motores que impulsan a Ashoka, una red inclusiva en la que se busca potenciar a emprendedores como agentes de cambio e impactar de forma positiva en problemáticas sociales.

A partir del trabajo en equipo, un liderazgo en red y el desarrollo de ciertas habilidades como la empatía y el foco en la innovación, desde Ashoka trabajan también con la importancia de la educación en las transformaciones personales y sociales.

María Mérola, que dirige el cono sur de la organización, dialogó con Patricio Zunini en una interesante reflexión sobre el presente y sus transformaciones.

María Mérola, de Ashoka

Creerse capaz

“En este momento estamos convencidos que hay muchas amenazas, estamos rodeados de problemas. Es una coyuntura compleja a nivel social, el cambio climático, la desigualdad creciente; un mundo cada vez menos empático en muchos aspectos, la pobreza es muy importante; la pobreza infantil en nuestro país es súper relevante”, alertó María Mérola.

E inmediatamente invitó a reflexionar a los presentes: “¿Qué pasa si el problema más grande no son todos estos problemas, sino que creamos que no podemos hacer nada al respecto? Eso es desde donde nace Ashoka”.

“Lo más importante para nosotros es que todas las personas sepan que pueden hacer algo respecto a los problemas más graves y más urgentes. Y que está en cada uno de nosotros. Y ese es el convencimiento y el corazón de donde nace Ashoka y de los que nos dedicamos todos los días”, planteó Mérola para separarse de esa idea de que el cambio solo es reino de líderes o tomadores de decisiones.

El emprendedor social y La Tribu 24

“El emprendedor social es un trabajo, es algo que algunas personas se dedican a hacer. Pero ser agente de cambio es tomar un poquito de este espíritu, de esta mirada de los emprendedores sociales y llevarlo a nuestro día a día hagamos lo que hagamos. Y esos son los dos planos con los que trabajamos en Ashoka”, subrayó la invitada.

Mérola se centró en la experiencia del proyecto Tribu 24 lanzado hace unos años con el objetivo de crear una red de adolescentes y jóvenes generadores de cambios. “Nace del convencimiento de que los y las jóvenes en Argentina -y cuando decimos jóvenes en Ashoka decimos adolescentes; chicos y chicas de entre 13 y 20 años- que están haciendo muchísimo por mejorar su entorno y solucionar sus problemas”, explicó Mérola.

Y destacó que esta propuesta de visibilización y creación de comunidad surgió ya que observaron que muchas veces la “juventud no encuentra el lugar para sus inquietudes, sus preocupaciones. Hablamos de los jóvenes que no terminan el secundario, de los jóvenes que no trabajan, que no logran algo; pero no hablamos de lo que sí están haciendo las juventudes en Argentina”; y remarcó la importancia de tener una visibilización nacional, no solo de grandes urbes o de determinados tipos de educación.

“Es una convocatoria que tenemos todos los años, este año vamos por la quinta generación, donde invitamos a jóvenes de todas las provincias y Ciudad de Buenos Aires; los 24 distritos que tenemos en Argentina a contarnos cómo están transformando el mundo. Transformar el mundo es activar una solución en su entorno, transformar su escuela, ver un problema que hay en su barrio y organizarse para solucionarlo”, celebró la Directiva en esta creación de redes donde no solo se trata de levantar la voz ante lo que no funciona sino también de ver lo positivo.

Generación silver: nueva longevidad

¿Qué pasa con los mayores de cincuenta años? “Cada vez vivimos más. Cada vez estamos más activos por más tiempo. Y el fundador de Ashoka que es un hombre que hoy tiene 80 años habla de que es muy importante que durante toda nuestra vida se nos reconozca y podamos ejercer el derecho a contribuir”, planteó Mérola.

“De eso se trata tener una longevidad activa, aportar al mundo. No necesariamente trabajar de manera remunerada”, señaló y agregó: “En Ashoka es uno de los temas que tomamos a nivel global” más allá del trabajo con las juventudes. En esta mirada de “nueva longevidad”, Mérola explicó: “Identificamos emprendedores sociales que están activando, innovando en este campo y mostrando de maneras muy diversas cómo podemos contribuir durante toda la vida”.

“Algo que me ayuda muchísimo a ser agente de cambio es conocer y meterme en historias de gente que sí lo está haciendo", dice Mérola

Cómo potenciar

¿Cómo es posible transformarse en un agente de cambio? Para Mérola hay una fuerza que es natural, pero que debemos pensar en “qué estructuras, qué maneras de pensar, qué formas de explicarnos la realidad fuimos absorbiendo y adoptando” para entender nuestras acciones y los encorsetamientos que tenemos a lo largo de la vida.

“A mí algo que me ayuda muchísimo en ese aspecto [de ser agente de cambio] es conocer y meterme en historias de gente que sí lo está haciendo; que de repente no es gente que tiene todo dado para hacerlo o que no todos tienen 20 años y entonces tomaron esa ilusión y la llevaron a una escala exponencial y cambiaron la realidad”, reflexionó.

Y agregó sobre la importancia de la experiencia y aprender de los errores: “De hecho está mucho más que estudiado que la edad ideal para emprender y tener un emprendimiento de negocios exitoso es después de los 50 años”.

La migración como oportunidad

A partir del programa “Hola, América”, Ashoka trabaja en una mirada positiva y de oportunidad con respecto a la migración y la educación. “Estamos convencidos que la migración es una oportunidad espectacular para conectar agentes de cambio; personas que deciden migrar, que son personas que toman en sus manos su proyecto vital y deciden cambiar la realidad, generar un cambio. Y eso es súper relevante. Pero no solo para la persona o la familia que emigra, sino también para las comunidades que los reciben”, destacó Mérola.

A partir de un contexto latinoamericano con un movimiento migratorio “más alto en las últimas décadas”, Mérola reflexionó que no se trata “de casualidades” sino de “eventos puntuales o disparidades económicas que llevan a que las personas nos movilicemos mucho a través de las fronteras. Eso es una oportunidad para la innovación”.

Incluso desde Ashoka unieron los proyectos de Tribu 24 y Hola América a partir de un concurso de narrativas en el que “le preguntamos a chicos y chicas de secundarios en todo Argentina, Uruguay, Paraguay, cómo ellos veían a las personas migrantes como agentes de cambio, como solucionadores, como emprendedores”.

Ser Ashoka

Sobre el espíritu de Ashoka, Mérola reflexionó: “¿Cómo es el mundo en el que yo tengo ganas de vivir? Un mundo que es más simple, que es más verdadero, que responde a cosas en las que creo, en las que me parece que podemos funcionar mejor juntos. Eso mismo lo llevamos mucho a educación, trabajamos con sistemas educativos, con Ticmas, con ministerios de Educación, también con editoriales, con gente que trabaja en la educación para que ojalá podamos sostener esa llamita, porque es tan simple como convencernos de que eso es posible”.

“Creo que ese es el gran desafío del mundo que se nos viene. Cómo nos convencemos que de verdad está en nuestras manos y que no nos tenemos que amoldar a cosas que no nos cierran”, destacó.

Y finalizó con una experiencia personal, cuando a pocas semanas de empezar a trabajar en la organización: “Me invitaron a conocer a un fellow de Ashoka en su organización y era Raúl Lucero, que es un emprendedor que fundó una organización que se llama Granja Andar”.

Raúl es un profesor de Educación Física que descubrió una nueva vocación al empezar a trabajar con chicos con capacidades especiales. “Raúl encontró una verdad, una honestidad, una cercanía con lo que sí importa en la vida, que lo transformó y fundó esta organización que se llama Gran Andar”, relató Mérola que le generó una sensación única en su cuerpo al ver cómo creó una organización que tiene como foco merecer “tener una vida digna, aportar”.