Nace la IAAE, una asociación para compañías educativas que busca impulsar la innovación en Iberoamérica

Fernando Valenzuela y Juanita Ordóñez, fundadores de la IAAE

Este jueves, 4 de abril, marca un hito en el panorama educativo de Iberoamérica con el lanzamiento de la IAAE, la Ibero-American Association of EdTech. Esta organización sin ánimo de lucro surge como un paso más allá a la gran labor de casi una década de trabajo gestado bajo la EdLatam Alliance, con el objetivo de establecer una red de apoyo a las EdTechs de la región.

La misión central de la IAAE es conectar a los emprendedores educativos en toda Iberoamérica, promoviendo su crecimiento e innovación. En un contexto donde más de 5.000 startups se dedican a la educación en Latinoamérica, esta asociación surge como un punto de encuentro fundamental para catalizar el potencial transformador de la tecnología educativa.

El presidente de la IAAE, Fernando Valenzuela, es una figura relevante en el ámbito educativo. Está considerado como uno de las cien protagonistas más influyentes de la tecnología educativa a nivel global. “Desde la presidencia de la IAAE veo nuestra misión como una oportunidad única para construir un legado en el camino de la innovación educativa en nuestra región”, dice. Y continúa: “Nuestro propósito va más allá de ser una voz líder en el ecosistema EdTech; es ser un puente que une a emprendedores apasionados con las oportunidades que transformarán la educación”. Valenzuela, además, enfatiza el compromiso de la IAAE en garantizar que la innovación tecnológica y la calidad educativa vayan de la mano, cerrando brechas y abriendo oportunidades desde Iberoamérica para el mundo.

Acompañando a Valenzuela en la dirección de la asociación se encuentra Juanita Ordóñez, quien, con más de quince años de labor en el ámbito empresarial en América Latina y Estados Unidos, aporta su conocimiento en gestión del cambio, innovación abierta y liderazgo ágil para fortalecer equipos de alto rendimiento con un enfoque tanto en la rentabilidad como en el impacto social.

Félix López Capel, Jonathan Viner y Lea Cecilia Waismann disertarán durante la inauguración de la IAAE

El board de la IAAE se completa con destacadas personalidades del ámbito educativo y empresarial, como Lea Cecilia Waismann, vicepresidenta de R&D MindCET- EdTech Innovation Center; Michael Spencer, CEO de Global Expansion Strategies; Leo Gmeiner, fundador y CBO de School Guardian; Lucia Dellagnelo, doctora en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad de Harvard; y Leandro Folgar, presidente de Ceibal. Estos líderes aportan una amplia experiencia y visión diversificada al proyecto; cada uno desde su campo de especialización, lo que garantiza una dirección sólida y enriquecedora para la asociación.

La IAAE se presenta formalmente en sociedad con un webinar el 4 de abril, por la mañana (8 AM de México; 11 AM de la Argentina), donde participarán destacados ponentes como Félix López Capel, director de Director at SEK Lab EdTech Accelerator; Jonathan Viner, fundador de 10Digits y editor de Nordic EdTech News; y la ya mencionada Lea Cecilia Waismann. Este evento inaugural marca el inicio de una serie de actividades destinadas a promover el intercambio de conocimientos, la colaboración regional y el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito educativo. Para inscribirse al evento y conocer más sobre la Asociación, se puede ingresar en www.iaaedtech.org/register.

Con un enfoque claro en fortalecer el ecosistema EdTech, fomentar la colaboración regional y conducir la transformación educativa, la IAAE se posiciona como un actor clave en el impulso de la innovación educativa en Iberoamérica. Su compromiso con la calidad educativa y la equidad de oportunidades la convierte en un aliado invaluable para todos aquellos que trabajan por un futuro más prometedor y justo en la región.