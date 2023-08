Escuelas abiertas y alfabetización en primer grado: las propuestas educativas de Padres Organizados

Mientras la campaña electoral inicia una segunda etapa y en medio de la efervescencia por los resultados de las PASO, algunas voces intentan plantear propuestas con un horizonte de futuro para mejorar la educación argentina. Entre esas voces está la de Padres Organizados, la red de familias surgida en 2020, durante la interrupción de clases presenciales por la pandemia. La organización presentó una serie de iniciativas para los candidatos presidenciales, con el objetivo de enriquecer el debate educativo y llevarlo más allá de las promesas genéricas.

Declarar la educación como “esencial”, jerarquizar la carrera docente, universalizar las salas de 3 y 4 y garantizar la alfabetización en primer grado, modernizar la gestión educativa, cumplir la Ley de Financiamiento, consolidar el rol social de la escuela y fortalecer la seguridad escolar son las siete propuestas que Padres Organizados quiere hacer llegar a los candidatos.

“Buscamos contribuir a que tengamos discusiones racionales, no apostando por soluciones mágicas sino tratando de pensar la complejidad del sistema educativo”, explica Paula Insani, referente de la organización, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario y madre de dos hijos de 8 y 4 años. Las propuestas fueron elaboradas en un proceso de intercambio por Whatsapp entre las familias –distribuidas en más de 100 ciudades de 22 provincias del país–, así como a partir del diálogo con especialistas en educación.

El primer punto que plantean es “declarar la educación esencial”, una iniciativa que también forma parte de la plataforma elaborada para esta campaña por la Academia Nacional de Educación, y que ha tenido eco entre los equipos de Juntos por el Cambio. Insani señala: “Para nosotros, declarar la educación como esencial significa que las escuelas estén abiertas todos los días, con todos los chicos en las aulas, y que lo demás se subordine a esto. Se trata de garantizar, en primer lugar, el derecho de los más débiles: los chicos”.

Este tipo de propuestas ha sido cuestionado por los sindicatos docentes. Insani responde: “Esto no atenta contra el derecho a la protesta: hay que ser más ingeniosos y ver cómo defender los derechos laborales sin tomar a los chicos de rehenes. Nuestra escuela hoy es campo de batalla de los adultos: tenemos que priorizar la infancia y la adolescencia. Los protagonistas del sistema educativo son los estudiantes”.

Frente a algunas críticas recibidas, la referente asegura que la organización no se posiciona contra los docentes. Y afirma en diálogo con Infobae: “Un buen docente puede cambiar la historia de un chico. Pero necesitamos jerarquizar la carrera y darles herramientas para que no dependa todo de su buena voluntad, ubicando a los mejores en los lugares estratégicos. Creemos en el rol transformador del docente, y también creemos que los sindicatos dañan la educación cuando toman a nuestros hijos de rehenes. Eso rompe el compromiso intergeneracional de cuidado”.

Ampliar el jardín de infantes y priorizar la alfabetización

Otro ítem central apunta a ampliar la oferta de jardines de infantes, con la universalización de las salas de 4 y 3 años (en esta última, la cobertura hoy ronda el 40%). El planteo de Padres Organizados apunta a que el nivel inicial prepare a los chicos para la alfabetización: “Necesitamos que nuestros estudiantes aprendan a leer en primer grado”.

En el primer tramo de la campaña, 6 precandidatos a presidente (entre ellos, Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti) prometieron priorizar la alfabetización en el caso de que ganen la elección, al firmar un compromiso en el marco de la Campaña Nacional por la Alfabetización impulsada por Argentinos por la Educación y 130 organizaciones de la sociedad civil, expertos y referentes.

Paula Insani, politóloga y referente de Padres Organizados.

“Es bueno que el tema esté en agenda. El desafío ahora será pasar de la campaña a un plan nacional de alfabetización que garantice que nadie se quede en el camino. Si un chico no sabe leer, no va a aprender nada en su vida. No podemos tener chicos que sean analfabetos funcionales: para formar ciudadanos libres con capacidad de decisión, necesitamos que sepan leer. Y no es lo mismo aprender en primer grado o en tercero: en tercer grado ya es tarde”, afirma Insani.

Desterrar el “efecto cuna” –la reproducción de las desigualdades familiares en la escuela– es otra preocupación de Padres Organizados, en un contexto signado por un 60% de pobreza infantil, según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. También reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo –cuya meta de inversión del 6% del PBI en educación solo se cumplió en 2015–, poniendo el acento en la eficiencia del gasto y en la modernización de la infraestructura escolar.

“Creemos que todo peso para la educación es dinero invertido en el desarrollo del país. Sabemos que recortar los recursos genera un impacto negativo. Pero aumentarlos no genera mejoras por sí mismo. Necesitamos transparencia en la gestión de los fondos públicos: poder medir cómo impacta el gasto, para saber cómo mejorarlo. No podemos darnos el lujo de dilapidar los recursos de todos, que son finitos: es fundamental invertir de manera eficiente”, señala Insani.

Modernizar la gestión y reconstruir comunidad

En línea con un uso más eficiente de los recursos, desde la organización reclaman también modernizar las áreas de gestión de la educación a nivel nacional y provincial, digitalizar los sistemas de monitoreo, fomentar la transparencia de expedientes y concursos, y garantizar estadísticas de calidad y asequibles, que sirvan para la mejora continua.

Insani explica: “Vemos que las áreas de gestión del Estado en educación están más enfocadas en el control y la administración que en investigación y desarrollo. Cuanto más transparente y digitalizado sea nuestro sistema, más eficiente será, y permitirá liberar recursos para investigación y desarrollo de políticas públicas innovadoras”.

La plataforma de Padres Organizados también se refiere a la necesidad de fortalecer el rol social de la escuela, y señala que la escuela puede “reconstruir comunidad”. Sobre este punto, Insani analiza: “La escuela genera comunidad, construye lazos, va a contramano de la desintegración social. Por eso es pura esperanza. El país que queremos se construye en la escuela. Hoy en nuestras aulas está sentado un futuro presidente, y no le estamos enseñando a leer”.

Una primera versión de las propuestas fue presentada en el 6º Congreso Innova Educa 21, organizado por la Universidad Siglo 21 en la ciudad de Córdoba. Luego, tras el crimen de Morena en Lanús –y a partir de los aportes de muchas familias angustiadas por sus propias experiencias–, desde Padres Organizados sumaron una medida más a su plataforma: garantizar “escolaridad segura”. Esto implica seguridad en el camino hacia la escuela, pero también dentro del aula.

“Que el camino de ida y vuelta de casa a la escuela sea seguro, que los establecimientos cuenten con personal y profesionales necesarios para contener y mediar en situaciones conflictivas internas o externas que afecten a los estudiantes”, señala la plataforma de Padres Organizados. Insani agrega que la seguridad tiene que ver también con el estado de la infraestructura: “En Entre Ríos, mi provincia, hace poco hubo que cerrar una escuela porque a un chico le cayó un ventilador en la cabeza”.

Entre los próximos pasos, desde Padres Organizados planean pedir reuniones con los candidatos presidenciales para acercarles estas propuestas y conocer sus planes. Insani concluye: “Algo positivo de esta primera etapa de la campaña electoral fue que la educación estuvo en boca de los candidatos: todos dijeron algo sobre el tema. Entendemos que, frente a la urgencia de problemas como la inflación y la seguridad, hablar de educación puede no parecer prioritario. Pero nosotros vamos a insistir para tratar de colarlo en la agenda pública y en la agenda política, porque de eso depende el futuro de nuestro país. Necesitamos pensar entre todos cómo reconstruimos la sacralidad de la escuela”.

