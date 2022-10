Marcelo Caplan: “La educación con enfoque STEM es un derecho humano”

Marcelo Caplan

Gracias a una particular visión del mundo, el historiador Yuval Harari se ha convertido en una de las personas más influyentes del planeta. En sus libros, Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, desarrolló una serie de teorías con las que interroga el pasado para interpretar el presente y el futuro de la humanidad. Sus ideas lo han convertido en un intelectual ineludible, una figura que acostumbra a dar conferencias en una infinidad de países y que hasta se presentó en el Foro de Davos, delante de presidentes, primeros ministros y otros mandatarios.

No sin falto de polémicas, Harari ha acuñado varios conceptos que preocupan a los líderes del mundo. Uno de ellos es la de la clase social de los “inservibles”. En los albores de la Cuarta Revolución Industrial, se anticipa que, en un futuro mediato, junto con nuevas profesiones que aún no han sido creadas, habrá muchas otras que quedarán obsoletas y cuyas tareas serán reemplazadas por máquinas.

Para Marcelo Caplan, profesor asociado del Departamento de Ciencias y Matemáticas del Columbia College de Chicago, la respuesta a ese futuro apocalíptico planteado por Harari está en la educación. Caplan estuvo presente en la 23° edición de Virtual Educa, que se realizó en Medellín, y visitó el espacio de diálogos de Ticmas donde habló de las ventajas de plantear una educación con enfoque STEM —cuyas siglas en inglés significan: ciencia, tecnología, ingeniería y matemática— como un modelo que les permita a los estudiantes estar más preparados para adaptarse a los cambios y a la adquisición de nuevas formas del ambiente laboral. “Desde mi punto de vista”, dijo, “la educación con enfoque STEM hoy se ha convertido en un derecho humano”.

—¿Cómo se desarrolla ese enfoque?

—Se llama “Educación con enfoque STEM” porque espera cubrir la necesidad de desarrollar un trabajo interdisciplinario para que los estudiantes desarrollen, no una habilidad, sino para que puedan tener la capacidad de trabajar interdisciplinariamente usando todos los contenidos, todos los tópicos y todos materiales y que puedan desarrollar su calidad de vida.

—Con este tipo de enfoque, ¿dónde entra la programación?

—Si hablamos de ciencia, hablamos del método científico. Si hablamos de ingeniería, hablamos del proceso de diseño. La programación no está aislada, sino que es parte del proceso de diseño de ingeniería. Pero también le podemos poner un lugar curricular con el pensamiento computacional. El enfoque STEM cubre el enfoque del método científico, el del diseño de ingeniería, el del pensamiento computacional, el design thinking, etc. Esta pregunta toca un punto álgido, porque todos tratan de ponerle nombres a lo que el estudiante tiene que aprender, cuando lo que él debería desarrollar son habilidades. Por lo tanto, el método científico, el diseño de ingeniería y el pensamiento computacional son partes integrales de todo esto. A mí me gustaría ver cómo estas actividades se interrelacionan, ya no en el día de programación o en la feria de ciencias, sino en un día de resolución de problemas.

—¿Cómo se lleva el enfoque STEMA al aula?

—Es la parte más difícil del proceso. Pero, como todas las cosas en la vida, esto también es un proceso y ahora los centros educativos son más flexibles y están permitiendo incorporar nuevos tipos de enfoques. Los sistemas educativos son nuestras limitaciones y modificarlos lleva tiempo. La educación con enfoque STEM es la incorporación de la transversalidad con enfoque en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Es algo que queremos desarrollar porque todavía hay mucha gente que no las considera como algo necesario. Hoy por hoy no me puedo imaginar un ciudadano que pueda ser productivo si no tiene acceso a una educación de calidad de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. No estoy diciendo que eso es más importante que el resto, sino que se debe acceso a una educación de calidad de la misma forma que se procura al de una buena educación en lectoescritura.

—En una enseñanza que prepara para los empleos todavía no creados del futuro, ¿no se está ante el problema de que los chicos se eduquen con docentes de una generación anterior?

—Si bien tu aserción es correcta, no está acorde a los tiempos que corren. Cuando me formé en los años 80, yo sabía que iba a ser ingeniero. ¿Por qué? Porque en el mundo existían cuatro o cinco carreras: Ingeniería, Medicina, Abogacía, Contabilidad. Hoy estamos viviendo en la cuarta revolución industrial. El auto eléctrico cambia la forma en que nos movemos. Internet de las cosas cambia las formas en las cuales somos productivos. Cambia mi vida y mi casa, y eso requiere habilidades que nadie podía tener presentes quince años atrás. Sí, antes, a lo largo de toda la existencia, el profesor de una generación preparaba al alumno de otra generación. Lo que ha cambiado ahora son las tecnologías disruptivas, que se han introducido de una forma no fue ni planificada ni elaborada. Ahora el docente es de una generación y la problemática de otra. Por eso hay que cambiar el enfoque con el que educamos a nuestros chicos. Eso requiere que los docentes cambien su enfoque, y, para que ellos puedan cambiar su enfoque, tiene que haber un cambio sistémico en los “supervisores de los docentes”, que son los sistemas educativos.

—¿Cómo afecta el enfoque STEM a las plataformas educativas?

—Un LMS [Learning Managment System] es un instrumento, una herramienta. Ni es la panacea ni es lo que va a salvar el proceso educativo. Un LMS permite hacer educación remota muy efectiva. Es cierto que hay simulaciones y un montón de recursos digitales que nos permiten agilizar el proceso educativo, pero eso no significa que el proceso educativo vaya a mejorar por sí mismo. Lo digo una vez más: hay que cambiar el enfoque con el que usamos esos recursos, hay que hacer que los chicos se conviertan en ejecutores de su propia educación.

