La fecha del regreso a las clases presenciales en el 2021 generó un nuevo contrapunto entre la ciudad de Buenos Aires y el Gobierno

Soledad Acuña

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, adelantó en las últimas horas que e l ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires terminará a mediados de diciembre y que el objetivo es retomar las clases el próximo 17 de febrero. “La intención es volver con todos los chicos y todos los días de clase; estamos viendo en los países de Europa que, incluso con el rebrote. los especialistas dicen que es más seguro la escuela a que los chicos estén reuniéndose en la calle”, señaló la funcionaria porteña.

Este anuncio, el retorno adelantado a las aulas para el próximo año, generó un nuevo contrapunto con el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, quien señaló que “ la recuperación de la normalidad no es un tema de deseo, sino de la realidad epidemiológica” .

“Las decisiones no están tomadas en el aire, tenemos evidencia de otras experiencias en otros países, que están siendo positivas; no es una aventura, no es 'ver qué pasa’, sabemos que es mejor, que se puede hacer y que están más seguro los chicos en la escuela, y que también sirve para recuperar lo que se perdió este año”, aseguró Acuña en diálogo con radio La Red.

Trotta, por su lado, relativizó este anuncio y señaló que el regreso presencial el 17 de febrero “es la expectativa que tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. “Nosotros hace dos semanas venimos trabajando en las resoluciones que queremos tratar en el Consejo Federal de Educación, en función de definir el calendario escolar 2021, en un verano que debe ser de alto compromiso del sistema educativo para recuperar aprendizajes y que sea un momento de respiro para los docentes y familias, que vienen sosteniendo un gran esfuerzo en estos meses”, agregó el funcionario nacional a radio El Destape.

Por otro lado, Acuña informó en las últimas horas que la ciudad de Buenos Aires lleva “un número importante de escuelas abiertas" , y aclaró que se priorizó a los alumnos que habían abandonado la escuela y a los que estaban terminando un ciclo (sala de 5, 7mo grado y 5to año). También explicó que las actividades de revinculación llegarán a todas las escuelas antes de fin de año para que como mínimo todos los chicos puedan ir entre tres y cinco veces a su colegio antes de que termine el ciclo lectivo.

(Maximiliano Luna)

“En el caso de las escuelas privadas, nos van pidiendo autorización, que es automática, no tarda más de 24 horas. Después depende de cada escuela privada cómo puede asegurarse de cumplir los protocolos. Las escuelas firman un compromiso legal de que van a cumplir el protocolo y nosotros hacemos el seguimiento. Ya hay más de 1400 escuelas privadas que ya abrieron ”, dijo.

La ministra de Educación porteña reveló que la intención del Gobierno porteño es “terminar en fecha a mediados de diciembre el año calendario de este 2020 y comenzar el 2021 en forma anticipada el 17 de Febrero”.

Según explicó, comenzar 15 días antes servirá para que los chicos tengan un período de adaptación a la rutina y también para que los docentes puedan hacer un diagnóstico claro de la situación pedagógica.

Trotta explicó que la idea del Gobierno es que la clases sean presenciales a partir de marzo del próximo año (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

“Siempre hay diferencias en el aprendizaje, pero esta vez van a ser mucho más marcadas. Una maestra que el año que viene recibe un cuarto grado, en realidad recibe chicos que cursaron por última vez en segundo, por eso lo mejor es empezar lo antes posible ”, insistió.

Así, el Gobierno porteño trabaja sobre la hipótesis de que será posible volver con un 100% de presencialidad. Sin embargo, en caso de que el panorama epidemiológico no lo permita, también trabajan en paralelo sobre un “modelo híbrido de parte presencial y parte virtual”.

Finalmente, Acuña también reveló que funcionarios de su cartera ya están teniendo reuniones con los gremios para terminar de resolver las diferencias sobre la paritaria y para avanzar en el acuerdo para que los docentes se reincorporen 15 días antes para iniciar el ciclo lectivo el 17 de febrero.

Trotta, durante la tarde del domingo, dio más precisiones pero sobre la vuelta a clases en todo el país. “La expectativa es que en el año 2021 se recupere la normalidad que perdimos. Pero hay que ser cuidadosos y ver la realidad epidemiológica de cada jurisdicción”, indicó.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta

En declaraciones a TN sostuvo que la expectativa “es que el escenario sanitario sea mejor que el actual” y explicó que en la actualidad hay “solo siete provincias con clases presenciales en una parte de su territorio”. El ministro espera que que la situación epidemiológica esté mejor en febrero y marzo en todas las regiones del país y repitió su idea de que “hay que convivir con el covid-19” y que “no hacen falta vacunas para volver a las aulas”.

“La experiencia del 2020 es muy importante como práctica institucional para, en el mes de marzo, volver a tener clases en todo el país” , indicó, al tiempo que afirmó que ese regreso será “con protocolos” hasta el momento en que “llegue la vacuna”-

Seguí leyendo:

El campo sigue en alerta: los productores creen que el caso Etchevehere puede replicarse y no descartan medidas de fuerza

Cuál es la alternativa que maneja River para recibir a Banfield si la AFA no respalda su idea de jugar en Ezeiza

Quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos según las encuestas en los estados clave

Santiago Cafiero, tras la carta de Cristina Kirchner: “Yo soy un funcionario que funciona”