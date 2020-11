Cómo es el calendario escolar 2021 que quiere imponer el gobierno nacional frente a la postura de CABA

Vuelta a clases en una escuela técnica de la Ciudad de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

La proyección del ciclo lectivo 2021 desató un nuevo contrapunto entre el gobierno nacional y la administración porteña. La intención del ministro de Educación Nicolás Trotta es sostener el inicio de las clases en marzo, mientras que su par de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, busca adelantarlo a febrero.

Según supo Infobae, la propuesta de calendario escolar a nivel nacional establece el comienzo de las clases el lunes 1° de marzo y fija el cierre para el viernes 17 de diciembre. En el medio, las vacaciones de invierno serían desde el lunes 12 de julio hasta el viernes 23.

El próximo miércoles, en el marco de una nueva sesión del Consejo Federal de Educación (CFE), los ministros de todas las provincias acordarán el calendario. No obstante, más allá de los límites, siempre son las jurisdicciones las que fijan sus fechas de acuerdo a sus realidades. Por eso, es posible que surjan diferencias de pocos días entre los distritos, en especial en sus recesos invernales.

“En general se toman las pautas propuestas por el CFE. Vamos a acompañar, pero eso no significa hacerlo exactamente igual. Nosotros establecemos nuestro propio calendario escolar como corresponde a cualquier provincia de acuerdo a su contexto y necesidades. Lo que se aprueba es un marco general de recomendaciones que por supuesto acompañaremos”, explicaron los ministros provinciales consultados.

La única jurisdicción que se desmarcará de ese esquema es la Ciudad de Buenos Aires. Su ministra Acuña ya anticipó que pretenden empezar dos semanas antes, el miércoles 17 de febrero , con el objetivo de volver a generar una rutina escolar después de un año completo sin clases presenciales a raíz de la pandemia.

El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y su par porteña, Soledad Acuña

“Me extraña que el gobierno de la Ciudad haya salido por los medios a poner una fecha antes de discutirlo en el marco del Consejo Federal. Son los que hablan siempre de institucionalidad. Sería bueno que en vez de pensar en los titulares de los medios, lo hagan en coordinación con el sistema para sumar certidumbre a las familias. No se puede proyectar un regreso sin conversar con la provincia de Buenos Aires. Están en contacto permanente y afecta directamente a ambos lados de la General Paz”, le dijo a Infobae el ministro Trotta, que tuvo reuniones con casi todos las carteras provinciales en las últimas semanas.

En la modalidad de cursada también hay distintas miradas entre Nación y Ciudad. E l gobierno porteño trabaja sobre la hipótesis de que será posible volver en forma absolutamente presencial desde febrero.

“Las decisiones no están tomadas en el aire, tenemos evidencia de otras experiencias en otros países, que están siendo positivas; no es una aventura, no es ‘ver qué pasa’. Sabemos que es mejor, que se puede hacer y que están más seguros los chicos en la escuela, y que también sirve para recuperar lo que se perdió este año”, aseguró Acuña en diálogo con radio La Red. Si el nivel de contagios no lo permite, agregó, sí apostarán por un modelo híbrido que combine algunos días de cursada presencial y otros días virtual.

Al respecto, Trotta se mostró más cauto. “Tenemos que ser responsables con lo que decimos para no generar confusión. Hoy es imposible proyectar un regreso 100% presencial porque no se sabe en qué situación epidemiológica estaremos. Lo que sí podemos confirmar es que el inicio a clases es presencial. Después habrá que definir qué intensidad tiene la presencialidad según el momento de la pandemia que atraviese cada jurisdicción”, planteó.

Tal como estaba previsto, el ciclo lectivo vigente terminará en diciembre. Solo los estudiantes que terminan la secundaria tendrán un ciclo de complementación que se extenderá entre febrero y abril de 2021, con la idea de reforzar los contenidos y dar un cierre presencial a la escolaridad obligatoria.

De cara al año que viene, el Gobierno pretende atender uno de los pedidos de Ctera. El gremio solicitó que se priorice a los docentes dentro de los grupos que serán los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus una vez que esté disponible.

