La medida, sin embargo, no generó una reacción positiva en el personal docente. Esta mañana, un grupo se manifestó en la puerta de la Legislatura de la Provincia de Jujuy en contra del plan: argumentan que aporta muy poco al proceso de aprendizaje de los alumnos y que no están garantizadas las medidas de higiene en todos los establecimientos. También reclamaron una reunión con diputados de la comisión de Educación. "No es que no queremos volver sino que nos parece que hay reclamos pendientes y condiciones que no se están dando”, señalaron en diálogo con el sitio Jujuy al Momento.