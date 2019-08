-En realidad, en Argentina hace muchos años que hay escuelas que trabajan por proyectos. El punto acá era qué tipo de proyectos. Muchas de las escuelas ya venían siendo innovadoras, pero fuera de la normativa. Lo que hicimos fue poner sobre la mesa esa necesidad de innovar. Hay muchos países que, hace rato, miran a la secundaria como el espacio de transición de la vida escolar y la inserción en el mundo del trabajo o universitario. No solamente nosotros identificamos la necesidad de transformarla. En el G20 lo pudimos ver con mucha claridad. No es lo mismo que pasen de año a que aprendan, que estudio para el examen y después me olvido.