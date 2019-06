Mariano Narodowski, ex ministro de Educación porteño y actual profesor de la Universidad Di Tella, es uno de los firmantes del documento: "Ya no alcanza con repetir eslóganes por la educación de calidad en las campañas electorales. Es necesario un compromiso político serio y un respaldo técnico adecuado. No hay sector en la Argentina que esté conforme con la educación que tenemos: los signos del colapso son evidentes. La dirigencia política debe consensuar una mejora real y proponer a la sociedad cuáles son las metas y cómo va a hacer para alcanzarlas", señaló.