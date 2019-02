No implementan grandes innovaciones pedagógicas o tecnológicas. El secreto, para ellos, es no tener un secreto. Apuestan por el contacto cercano con el alumno. "Se genera un vínculo afectivo con la escuela. Para nosotros el colegio no tiene ex alumnos, sino alumnos egresados. Tratamos de reivindicar a la escuela pública como lo que es: una de las grandes construcciones culturales de este país".