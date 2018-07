"Es un proyecto que no tiene consenso de ningún tipo", sostuvo a Infobae Jorge Dobal, secretario general de AMET, el gremio de los maestros técnicos. "Cuando se plantea una reforma curricular en la que vas a eliminar asignaturas, vas a reducir el número de horas y creás cargos que no existen en el estatuto docente, no lo podés hacer a espaldas de la comunidad educativa. En un principio no estamos de acuerdo con la reducción de los contenidos curriculares. Habría que sentarse y buscar puntos de acuerdo", agregó.