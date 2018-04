En la Ciudad trabajó como profesor particular. Daba clases de apoyo de distintas materias. Enseñó inglés, francés, matemática. En su experiencia se topó con alumnos desmotivados, sin interés, que no lograban aprobar, pero que al mismo tiempo, sus carpetas estaban perfectas, con las anotaciones de cada clase. "Eso me llamó la atención porque en Finlandia si hay un chico sin motivación, sus apuntes no están bien, pero acá sí porque eso es lo que se controla", explica.