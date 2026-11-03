El descontento sector rural de Francia se inclina hacia la derecha populista

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Al otro lado del estuario de la Gironda, desde los castillos del Alto Médoc, se extienden las tierras de cultivo menos glamurosas de la región de Burdeos. Últimamente, han sufrido un triple golpe: el calor extremo de este verano, el aumento del coste de la energía y el descenso global del consumo de vino de consumo diario. Muchos agricultores se han dado por vencidos. Montones de viñas ennegrecidas (en la imagen) yacen en algunos campos, listas para ser quemadas. Este año, 1.095 viticultores de la Gironda han arrancado 7.825 hectáreas de viñedos. Más de una cuarta parte de los viñedos de la región han sido destruidos desde 2023.

En la ciudad de Burdeos, los manifestantes han incendiado barricadas en las últimas semanas. Pero esta es la cara más silenciosa y menos visible del descontento actual en Francia. Aquí, en la localidad de Blaye, los alumnos bloquearon su escuela secundaria; pero todo transcurrió con calma. El sentimiento predominante es de angustia, no de rabia. Los lugareños se muestran escépticos sobre el futuro y preocupados por el coste de llenar el depósito de gasolina en un lugar donde el coche es imprescindible, y creen que el gobierno no está haciendo nada para ayudar. «Estoy triste, no enfadado», dice un viticultor que, tras 30 años de actividad, cierra su negocio debido al desplome de las exportaciones a China y del consumo de vino en Francia, y añade: «Tenemos un presidente que no escucha».

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Durante décadas, la zona rural de Gironda se inclinó hacia la izquierda, mientras que el centroderecha gobernaba en la próspera ciudad de Burdeos. Durante 20 años, la circunscripción parlamentaria de Blaye estuvo en manos de un socialista, antes de pasar al partido centrista del presidente Emmanuel Macron en 2017. Sin embargo, en las elecciones parlamentarias de 2022, el escaño fue conquistado por Edwige Díaz, del partido populista de derecha Agrupación Nacional ( RN ) de Marine Le Pen. Dos años después, fue reelegida en la primera vuelta con el 53% de los votos. En septiembre, Díaz, de 39 años y cuyo abuelo fue comunista, fue elegida senadora.

“Estamos haciendo campaña permanentemente aquí. Estamos en los mercados todo el año, la gente nos ve, nos conoce”, dice la Sra. Díaz, quien se presentó en un pequeño pueblo para la fiesta de jubilación de un gendarme local. El apoyo a la RN ahora proviene no solo de los campesinos y la clase trabajadora, sino también de comerciantes, farmacéuticos y otros vendedores. En las elecciones legislativas de 2024, el partido fue el más popular a nivel nacional entre los votantes de la clase trabajadora (el 57% lo apoyó), así como entre los empleados de oficina (el 44%). “La izquierda se ha radicalizado y defiende Gaza más que a los campesinos”, declara la Sra. Díaz. “La gente también sabe que ya no tiene nada que esperar de Emmanuel Macron ni de sus delfines . En comparación, el discurso de Marine Le Pen es serio y tranquilizador”.

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Antaño defensora de la política de la indignación, Le Pen ha comenzado a ceder la vehemencia al populista de izquierda Jean-Luc Mélenchon y su partido Francia Insumisa ( LFI ). En la actualidad, la líder de RN se presenta, aunque de forma improbable, como la candidata del consuelo y la esperanza. En su primer gran discurso de campaña en Orléans, el 25 de octubre, antes de las elecciones presidenciales del próximo año, lució una chaqueta rosa empolvado y habló de «belleza» y «esperanza».

Un enfoque local en la mejora de la vida cotidiana ha permitido a la RN echar raíces en lugares insospechados. El pueblo de Saint-Savin ha conocido tiempos mejores; sus dos estudios de tatuajes están cerrados con tablones, mientras que el Bar Chez Isa está lleno a la hora del almuerzo. Durante 12 años, el pueblo estuvo gobernado por la izquierda, pero en marzo, por primera vez, los votantes eligieron a una alcaldesa de la RN , Frédérique Joint. Ella ha vuelto a encender el alumbrado público por la noche. En octubre, el pueblo celebró una fiesta de tres días , con una procesión de antorchas desde la iglesia, carreras de coches de juguete por las calles y bailes folclóricos . «Con la pérdida de los viñedos, estamos perdiendo nuestro terruño , nuestro saber hacer, nuestras tradiciones», dice la Sra. Joint. Los presupuestos locales se ven afectados por el aumento de los precios en el supermercado y en las gasolineras. «La gente necesita reunirse en eventos festivos que les hagan sentir bien».

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También abunda la política identitaria radical en lugares como este, con candidatos locales que apelan al cristianismo y la tradición. Pero el giro de los populistas hacia cuestiones de gobernanza cotidianas ofrece cierta esperanza en tiempos difíciles y forma parte de una normalización más amplia. «Estamos presenciando un cambio importante», escribió Luc Rouban, politólogo de la universidad Sciences Po, en una nota de investigación reciente, «con LFI ocupando el lugar de RN en los márgenes… LFI asusta mucho más a los votantes de izquierda moderada que RN a los votantes de derecha moderada».

En cierto modo, el amargo ambiente en Francia resulta desconcertante. El país ofrece a sus ciudadanos un estado de bienestar excepcionalmente protector desde la cuna hasta la tumba. El gasto público en sociedad, que representa el 32% del PIB , es superior al de cualquier otro país de la Unión Europea, con la excepción de Finlandia. Los franceses se jubilan antes y viven más tiempo como pensionistas que la mayoría de sus vecinos.

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Sin embargo, algo se ha roto en la confianza de los votantes en el gobierno y en su fe en el contrato social. La confianza en la política tradicional se está desmoronando. Tan solo el 16% de los encuestados afirmó en octubre que el Sr. Macron es un buen presidente, un mínimo histórico desde su elección en 2017. En otra encuesta, el 81% responsabilizó al gobierno de la reciente violencia. La confianza del consumidor ha caído a su nivel más bajo en 13 años. Tras una década en el cargo, el Sr. Macron y la política centrista que impulsó ya no representan una promesa, sino una decepción. Un viticultor de la Gironda simplemente dice sentirse “derrotado”. Esta angustia está inclinando la balanza de la esperanza hacia la RN.

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