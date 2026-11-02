La IA está revolucionando el arte de hacer campaña (AFP)

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En un anuncio, James Talarico, el candidato demócrata al Senado por Texas, aparece vestido con un vestido y cantando sobre los niños transgénero con la melodía de “The Sound of Music”. En otro, Abdul El-Sayed, el candidato demócrata al Senado por Míchigan, aparece jugando a un juego de mesa y riéndose de unas cartas en las que se lee «Muerte a Estados Unidos» y “Celebra el 11-S”. Estos son solo dos de los al menos 220 anuncios de campaña que utilizan contenido generado por IA en esta campaña electoral, según el Wesleyan Media Project, que realiza un seguimiento de la publicidad política. Se han gastado más de 137 millones de dólares en la emisión de este tipo de anuncios.

Sin embargo, más allá de la superficie, la inteligencia artificial está transformando el arte de las campañas electorales de maneras más sutiles. Los candidatos utilizan esta tecnología para realizar campañas más efectivas, analizar datos de votantes y elaborar mensajes personalizados. Una encuesta reciente de la Asociación Estadounidense de Consultores Políticos (AAPC), una organización profesional, reveló que el 83 % de los estrategas de campaña y consultores políticos utilizan la IA con regularidad . Los más entusiastas insisten en que esta tecnología proporciona una ventaja decisiva para las campañas. Otros temen que las escasas restricciones éticas que aún existen se estén dejando de lado.

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La IA está transformando la comunicación entre las campañas y los votantes. El Sr. El-Sayed invirtió 170.000 dólares en Daisychain, una empresa que ofrece una plataforma con IA que permite conversaciones personalizadas con los votantes mediante mensajes de texto. En campaña, el grupo progresista Swing Left adopta un enfoque diferente, potenciando el tradicional contacto puerta a puerta con la IA . Sus voluntarios graban notas de voz que resumen las conversaciones con los votantes. Un software de IA analiza cientos de estas grabaciones para ayudar a las campañas a personalizar sus mensajes. « La IA nos permite comprender mucho mejor las peculiaridades de cada votante», afirma Yasmin Radjy, directora ejecutiva de Swing Left.

Esta tecnología supone una gran ventaja para las campañas más pequeñas con presupuestos ajustados. Saikat Chakrabarti, candidato demócrata a la Cámara de Representantes en California que no logró la reelección, empleó a tres miembros de su equipo para programar software alternativo para prácticamente todo el software de pago de la campaña, desde aplicaciones para contactar con los votantes hasta herramientas de diseño web. Estas mejoras en la eficiencia permiten a las campañas centrarse en lo que realmente importa, argumenta Eric Wilson, del Centro para la Innovación en Campañas, que anima a las campañas conservadoras a experimentar con nuevas tecnologías. “La esencia de una campaña, que es conectar con los votantes, sigue siendo un asunto de personas”, afirma. “La IA nos permite dedicarnos más a eso que a las tareas tediosas y repetitivas”.

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Todo esto ocurre a medida que la IA influye cada vez más en cómo los votantes se informan sobre los candidatos. La AAPC descubrió que al menos el 38 % de los votantes había recibido información electoral a través de un resumen de búsqueda de IA. Por ello, los candidatos se apresuran a influir en lo que los chatbots dicen sobre ellos, una táctica denominada “sloptimisation”. Los sitios web de campaña, por ejemplo, se diseñan cada vez más para que los agentes de IA puedan extraer información . Incluso añadir información al perfil de un candidato en Ballotpedia, una especie de Wikipedia para expertos en elecciones, puede afectar a la información que proporcionan los chatbots de IA . Pero los votantes deben tener cuidado: un estudio publicado por el Institute for Strategic Dialogue, un centro de estudios de Londres, reveló que los principales chatbots dieron respuestas erróneas, incompletas o desactualizadas a más de una cuarta parte de las preguntas básicas sobre las elecciones de mitad de mandato.

Esto ha aumentado los temores de que las elecciones se vean empañadas por la desinformación. VisionHeight, una empresa de ciberseguridad, descubrió recientemente decenas de sitios web aparentemente generados por IA que se hacían pasar por periódicos locales, diseñados para engañar a los chatbots y generar una cobertura favorable a ciertos candidatos al Congreso. Aún más descarados son los deepfakes. Se cree, por ejemplo, que una red rusa de desinformación está detrás de una serie de videos en los que un supuesto exalumno acusa falsamente al Sr. Talarico de delitos sexuales. En otros casos, los anuncios de ataque muestran a candidatos demócratas diciendo cosas que nunca dijeron, a veces sin advertencias claras de que son generados por IA .

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De los 137 millones de dólares gastados en anuncios con IA , el 88% provino de campañas republicanas y grupos afines. Las preocupaciones sobre estos anuncios son exageradas, afirma el Sr. Wilson, comparándolos con una parodia política. Los votantes pueden discrepar. Cualquier queja que tengan pronto podría ser atendida por la inteligencia artificial.

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