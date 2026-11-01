Los votantes decisivos de Estados Unidos son los que han llegado más recientemente

Unas personas emiten sus votos en Ames, Iowa. (AP Foto/Bryon Houlgrave)

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La campana fúnebre de la campaña presidencial de Kamala Harris sonó por primera vez en el condado de Loudoun, Virginia. Este condado, donde residen votantes acomodados —de los cuales una cuarta parte es de ascendencia asiática—, se había decantado de forma contundente por Joe Biden en 2020. Cuando, en la noche electoral de 2024, se informó de que Harris había ganado por 16 puntos, frente a los 25 de Biden, los analistas se preguntaron si se trataba de un error.

Es posible que el condado vuelva ahora a inclinarse hacia la izquierda. En un centro de voto anticipado, unos voluntarios repartieron recientemente papeletas de muestra en hindi. Arjun, un hombre de unos 50 años, describió un caso de “arrepentimiento del votante” tras haber apoyado a Donald Trump hace dos años. “Todo lo que decía era mentira”, explicó. Frente a Patel Brothers, un concurrido supermercado, una mujer afirmó que votará a los demócratas porque los recortes de Trump han mermado la asistencia a su hijo discapacitado. Otros antiguos partidarios de Trump afirmaron sentirse repelidos por la guerra con Irán, los altos precios, los recortes en los visados, las deportaciones crueles y las reducciones en la plantilla federal. “Muchos de mis amigos han perdido sus trabajos”, dijo Mohammed, un arquitecto.

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La caída de la popularidad de Trump en Loudoun refleja, en cierto modo, las tendencias en todo el país: a nivel nacional, su índice de aprobación neto es de -27. Pero estos cambios —a favor de Trump hace dos años y en su contra desde entonces— no se distribuyen de manera uniforme por todo Estados Unidos. Por el contrario, se han concentrado en estados y distritos que, aunque geográficamente dispares, comparten una sorprendente similitud demográfica: cuentan con una gran proporción de votantes asiáticos o latinos.

Tanto demócratas como republicanos han confundido con demasiada frecuencia la demografía con el destino. Para la izquierda, el creciente número de votantes no blancos parecía aliviar la necesidad de ganarse a los blancos culturalmente conservadores, mientras que los republicanos temían que los inmigrantes aseguraran un poder demócrata duradero. De hecho, la proporción de votantes latinos con derecho a voto ha aumentado del 9% al 16% en los últimos 20 años, mientras que la de los asiático-estadounidenses ha pasado del 3% al 5%. Pero ambas partes se equivocaban. Los grupos étnicos de más rápido crecimiento en Estados Unidos son también los más abiertos políticamente. Eso confiere a los estadounidenses más recientes del país una influencia desproporcionada a la hora de determinar su rumbo.

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En este país de inmigrantes, los recién llegados han marcado la política de los partidos a lo largo de su historia. La última oleada comenzó después de 1965, cuando se eliminaron las cuotas de inmigración y la gente volvió a llegar, principalmente desde América Latina y Asia. No se convirtieron en partidarios acérrimos. Las encuestas a pie de urna mostraron que Ronald Reagan obtuvo el 37% de los votos hispanos en 1980 (él los describió como republicanos que “aún no lo saben”), y George W. Bush consiguió un sólido 44% en 2004. En la década de 1990, al Partido Republicano le fue aún mejor con los asiáticos, a quienes se ganó por completo en 1992 y 1996.

No fue hasta 2012, cuando las encuestas a pie de urna revelaron que Barack Obama había obtenido el 73% de los votos de los asiático-estadounidenses y el 71 % de los latinos, que los estrategas empezaron a considerar a estos grupos como demócratas fiables. “Con una nueva base de apoyo, Obama ya no necesita a los blancos de tendencia conservadora”, rezaba un titular de The Atlantic en 2013. La victoria de Trump en 2016 pareció dar la razón a la idea de que los republicanos debían reforzar su apoyo entre los votantes blancos, en lugar de tender la mano a las minorías étnicas.

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Sin embargo, a pesar de la retórica a menudo racista de Trump, su porcentaje del voto hispano y asiático aumentó ligeramente en 2020, una tendencia que se aceleró en 2024, cuando obtuvo el 40% de los votos asiáticos y el 46% de los hispanos. En esas elecciones, según el Estudio Electoral Cooperativo (CES) de la Universidad de Harvard, los asiáticos y los latinos representaban el 14% de los votantes, pero constituían el 24% de quienes votaron por un candidato presidencial de un partido en 2020 y por otro partido cuatro años después. Esto no los convierte en el mayor bloque de votantes indecisos en términos absolutos: los votantes blancos no hispanos seguían superándolos en número en 2024, ya que representaban el 59 % de quienes cambiaron de partido. Sin embargo, su rechazo al partidismo estricto, su creciente número y los motivos por los que cambian de partido son los factores que les confieren una influencia especial.

Incluso en 2012, cuando Obama obtuvo más del 70% de los votos de asiáticos y latinos, solo el 13% y el 27% de ellos, respectivamente, se identificaban como demócratas “convencidos”, según una encuesta realizada por YouGov para The Economist. Los votantes hispanos, al igual que los asiáticos, destacan por sus posturas heterodoxas, ya que coinciden con los demócratas en algunos temas y con los republicanos en otros. Al analizar una serie de cuestiones políticas de la encuesta CES, The Economist descubrió que alrededor del 34% de los latinos y el 30% de los asiáticos tienen opiniones moderadas o que combinan posturas de izquierda y de derecha, en comparación con solo el 20% de los votantes blancos. Las opiniones de los encuestados latinos y asiáticos sobre un tema concreto son menos indicativas de cómo responderán sobre otro tema. Por ejemplo, los asiáticos se muestran inusualmente a favor tanto de la regulación de la contaminación como de los requisitos laborales para acceder a las prestaciones públicas. Los hispanos son más propensos que otros estadounidenses a respaldar la prohibición del aborto, así como la condonación de la deuda estudiantil.

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En parte, estas combinaciones de opiniones son el resultado de las diversas tradiciones culturales que existen entre estos grupos y dentro de ellos, así como de la variedad de niveles de ingresos. También nos recuerdan que los recién llegados no encajan perfectamente en las categorías preexistentes. Los ciudadanos naturalizados son, en su gran mayoría, hispanos o asiáticos. Solo el 9% de los asiáticos y un tercio de los hispanos tienen ambos padres nacidos en el país (frente al 90% de los blancos y el 77% de los negros), lo que hace que sean menos propensos a heredar una identidad partidista.

Para estos votantes, las “guerras culturales”, que vinculan a una parte importante y creciente de los votantes blancos a un partido concreto, tienen menos importancia. Las cuestiones económicas son primordiales. En una encuesta realizada por YouGov para The Economist en septiembre y octubre, el porcentaje de encuestados que mencionaron los precios al consumo o “el empleo y la economía” como su tema más importante fue del 57% tanto para los asiático-estadounidenses como para los latinos, frente al 50% de los encuestados afroamericanos y el 45% de los blancos.

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Esto refleja las prioridades generales de los votantes latinos y asiático-estadounidenses. Dedican más tiempo al trabajo que el estadounidense medio. Los latinos son más del doble de propensos que los blancos a crear una empresa; los asiático-estadounidenses dedican más tiempo a los estudios. “Aunque no seas tú mismo inmigrante, sino descendiente de inmigrantes, estás en este país para trabajar duro y salir adelante, y eso significa que las consideraciones económicas prevalecen sobre casi cualquier otra cosa”, afirma Carlos Odio, investigador especializado en encuestas a latinos. Como dijo el año pasado Rubén Gallego, senador demócrata, “todo hombre latino quiere una camioneta enorme”, a la que a menudo se le llama cariñosamente “la troquita”.

Todo esto convirtió a los votantes latinos y asiático-estadounidenses en el grupo decisivo perfecto en 2024, cuando los precios fueron el tema dominante. Los latinos se vieron especialmente afectados por la subida de los precios de la gasolina en 2022 debido a que su gasto en coches, camionetas y combustible es superior a la media. Más tarde, en 2023 y 2024, el efecto de la inflación se trasladó a los costes de la vivienda, lo que afectó de manera desproporcionada a los asiático-estadounidenses, que gastan más en vivienda que otros grupos. Este año le toca a Trump sufrir su ira.

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Según una serie de encuestas de amplia muestra realizadas entre posibles votantes para The Argument, una empresa de noticias digitales, la ventaja de los demócratas sobre los republicanos ha aumentado en 17 puntos porcentuales entre los hispanos y en 14 entre los asiáticos desde 2024, en comparación con los 10 puntos de los votantes blancos y los 5 de los negros. Y aunque los análisis cruzados de las encuestas pueden ser propensos a errores, las elecciones estatales celebradas desde la toma de posesión de Trump muestran la misma tendencia. En las elecciones a gobernador de Nueva Jersey y Virginia del año pasado, así como en las primarias de la Cámara de Representantes de California de junio, en las que participaron todos los partidos, los mayores avances de los demócratas con respecto a los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 se produjeron en los distritos electorales con mayor concentración de asiáticos y latinos de sus respectivos estados.

Su descontento desempeñará un papel crucial en las elecciones de mitad de legislatura. Los republicanos de Texas impulsaron una redistribución electoral que podría reportar al partido hasta cinco escaños en la Cámara de Representantes —si tan solo Trump pudiera mantener sus avances en el sur de Texas, de mayoría hispana—. En cambio, nuestro modelo de previsión da como favoritos a los demócratas en tres de estos distritos, y sitúa a los republicanos como ligeros favoritos en otros dos. En total, los latinos y los asiático-estadounidenses representan una proporción de votantes superior a la media en 28 circunscripciones reñidas de la Cámara de Representantes.

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Los latinos y los asiático-estadounidenses también aportarán su peso político a las reñidas contiendas estatales de gran repercusión. En conjunto, representan el 36% del electorado en Texas y el 24% en Florida, los dos estados más grandes que votaron a Trump. Los demócratas se sitúan a solo unos pocos puntos de distancia en las contiendas por la gobernación de ambos estados, gracias en gran medida a las ventajas entre los hispanos de 12 puntos en Florida y 27 puntos en Texas. En cuanto al Senado, es poco probable que se produzca una sorpresa en Florida. Sin embargo, James Talarico aventaja en dos puntos en general y en 33 puntos entre los latinos en su intento por convertirse en el primer demócrata en ganar una contienda por el Senado en Texas desde 1988.

“Me he pasado la mayor parte de mi carrera diciéndoles a consultores políticos y candidatos blancos bienintencionados que los latinos no son un bloque monolítico”, afirma Chuck Rocha, consultor político demócrata. Ahora dice lo contrario: “Todos están monolíticamente cabreados”. Los demócratas están arremetiendo contra el presidente por disparar los precios al consumo al imponer aranceles y iniciar una guerra.

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En el polvoriento y agrícola Valle Central de California, Randy Villegas, un demócrata, se presenta para desbancar a David Valadao, un republicano moderado, en un distrito cuyos votantes son dos tercios hispanos. “Quiero que levanten la mano”, dijo Villegas en un mitin en Bakersfield, “si ustedes o alguien a quien quieren cruzar la frontera hacia Tijuana para conseguir medicamentos con receta más baratos, atención dental más barata y asistencia sanitaria más barata”. Las manos se alzaron por toda la sala.

Además de la economía, este año la inmigración cobra gran relevancia. Los votantes de ambos grupos, que por definición ya se han convertido en ciudadanos, suelen apoyar el control fronterizo y mantienen una postura moderada respecto a la inmigración. Sin embargo, consideran que las tácticas del presidente van demasiado lejos. En Florida, María Elvira Salazar, una diputada republicana del área de Miami que se enfrenta a un duro rival demócrata, publicó en septiembre un anuncio dirigido a Trump en el que afirmaba que “los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten hoy traicionados”.

A principios de 2025, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se centraron en el corazón agrícola de California. Una vez más, están patrullando la zona de cara a las elecciones de mitad de legislatura. En Delano, una localidad agrícola que se decantó por Trump por 15 puntos en 2024, los letreros de las tiendas están en su mayoría en español y los residentes suelen saludarse con un amistoso “buenos días”. Ahora las calles están tranquilas y muchas tiendas permanecen cerradas. “Simplemente no me gusta lo que está pasando con la inmigración”, afirma Griselda Aguilar, una madre de 34 años que apoyó a Trump hace dos años, pero que asistió al mitin de Villegas. “La forma en que se ha gestionado es inhumana”.

En los últimos días de la campaña, la Casa Blanca —lejos de suavizar su retórica sobre los inmigrantes— la está intensificando. J.D. Vance, el vicepresidente, ha alabado la campaña de deportaciones de Trump y aboga por una reforma radical del sistema de visados para trabajadores cualificados. El 26 de octubre, en Montana, elogió a los estadounidenses que “colonizaron esta tierra” y “enterraron a sus propios familiares” en el “hermoso suelo” del estado. Trump ha advertido en repetidas ocasiones, sin pruebas, que el voto ilegal de los no ciudadanos amenazará la integridad de las elecciones.

Esta obsesión no resulta precisamente acogedora para los votantes asiáticos o latinos, ni aborda su principal preocupación: la economía. Si contribuyen a asegurar la victoria de los demócratas, el partido podría dar por sentado que sus seguidores están “volviendo a casa”. La lección de los últimos años, sin embargo, es que ningún partido debería dar por sentados a estos votantes. Aunque cada vez más asiáticos y latinos se inclinan hacia la izquierda, son menos los que se identifican como demócratas que en 2024.

“El hecho de que nos parezca tan extraño que los latinos estén cambiando de opinión en 20 puntos es señal de que algo va mal”, afirma Mike Madrid, autor de “The Latino Century”. Entre otros grupos de votantes, “nadie cambia de opinión a pesar de la pandemia, la guerra, la recesión y la depresión”, señala. “Si alguien hace mal su trabajo, lo despides. Los latinos son el único grupo que hace eso”.

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