El absurdo interminable de los mercados petroleros mundiales

Imagen de archivo de buques cisterna (REUTERS/Karam al-Masri)

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Ocho meses después del inicio de la guerra con Irán, el enigma del mercado petrolero se agrava. Desde principios de septiembre, las exportaciones de Medio Oriente han aumentado. Superaron los 17 millones de barriles diarios (b/d) en la semana que finalizó el 23 de octubre, apenas 4 millones de b/d por debajo de los niveles de 2025, según datos de Vortexa. Sin embargo, en el mismo período, el precio de los futuros del Brent, el referente internacional del crudo, se disparó un 20%, hasta los 115 dólares por barril, acercándose a su máximo de abril.

Tres factores explican el elevado precio del petróleo, empezando por un cambio en la demanda china de crudo. En marzo, su gobierno, preocupado por la escasez de suministros, prohibió las exportaciones de productos refinados. Las refinerías recurrieron a sus reservas y los consumidores redujeron su consumo de combustible. El resultado fue una disminución de casi la mitad en las importaciones de crudo entre febrero y junio, de 6 millones de barriles diarios. Esta fue una de las principales razones por las que la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia no provocó un aumento de los precios.

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En junio, un acercamiento entre Irán y Estados Unidos provocó una caída de los precios. Las refinerías chinas presionaron para que se levantara la prohibición de exportación: con las exportaciones del Golfo aún bloqueadas y las refinerías rusas afectadas por Ucrania, los márgenes de las refinerías en otros lugares alcanzaron máximos históricos. A partir de julio, China reanudó las exportaciones y las importaciones repuntaron. En las tres semanas previas al 16 de octubre, superaron en más de 3 millones de barriles diarios el nivel de junio, lo suficiente como para absorber parte del aumento de las exportaciones de Medio Oriente, señala Neil Crosby, de FGE Nexant ECA, una consultora.

Las importaciones chinas han disminuido ligeramente desde entonces. Sin embargo, un segundo factor —el aumento de los costos de flete— sigue elevando los precios. La forma en que China ha estado comprando ha influido en esto: en lugar de comprar según calendarios preestablecidos, buscó mejores precios en el mercado al contado, lo que generó una demanda de buques cisterna más difícil de planificar y más costosa de asegurar, según Tom Reed de Argus Media, una agencia de información de precios.

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Mientras tanto, el aumento de las exportaciones del Golfo a través del Estrecho de Ormuz ha incrementado la demanda de buques cisterna. Estos viajes requieren flotas de buques cisterna estatales que transitan clandestinamente por el estrecho, recogen la carga y la transfieren en el Golfo de Omán a otros buques que pueden esperar durante días. Esto inmoviliza más buques, elevando los costos de flete a nivel mundial. Estos costos, que antes representaban entre el 4% y el 7% del costo de entrega de petróleo a los compradores chinos, alcanzaron entre el 25% y el 30% en octubre.

Estos costes se han extendido al mercado en general. Los productores de Latinoamérica y África occidental, más alejados de los compradores, han rebajado el precio de su crudo para mantener su competitividad; en cambio, los perforadores del Mar del Norte pueden exigir un precio más alto. Esta “prima geográfica” ha generado una diferencia entre los crudos más baratos y los más caros que recientemente rozó los 60 dólares, lo que impulsó ligeramente al alza el precio del Brent.

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Pero la demanda y el flete no explican del todo por qué el Brent se sitúa muy por encima de su valor “justo”, que JPMorgan Chase, un banco, sitúa unos 20 dólares por debajo del precio reciente. La diferencia refleja el tercer factor: el temor a que una mayor violencia pueda frenar de nuevo las exportaciones del Golfo. En octubre, Irán atacó al menos 30 buques, la cifra mensual más alta de la guerra con diferencia. Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron ciudades, aeropuertos, refinerías y el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita (recientemente reparado). En el mes que finalizó el 22 de octubre, siete de los ocho días en que el Brent varió más de 2,50 dólares por barril trajeron consigo noticias de conversaciones de paz o un empeoramiento de las tensiones, según Morgan Stanley, otro banco.

El Sr. Trump ha insinuado que podría volver a atacar a Irán tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el 3 de noviembre. Los mercados están a la expectativa: el bajo volumen de operaciones en los futuros del Brent otorga un peso desproporcionado a cualquier apuesta alcista. Si no lo hace, es probable que los precios retrocedan en cuestión de días. Sin embargo, un bombardeo a gran escala, junto con importantes ataques iraníes y hutíes, podría elevar los precios hasta los 130-140 dólares por barril, según Jim Burkhard, de S&P Global, una empresa de análisis de datos.

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China posee amplias reservas de petróleo, y los países ricos conservan reservas estratégicas; es probable que ambas se agoten si los precios suben tanto. Además, la curva de futuros del Brent, los márgenes de refinación y los precios de flete a plazo sugieren que los mercados temen que la perturbación se prolongue hasta bien entrado 2027. En abril, los operadores estuvieron al borde del pánico. Ahora están más cerca de la resignación.

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