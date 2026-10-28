La curiosa visita de Kim Jong Un a China (REUTERS)

Guardar

Kim Jong Un, el dictador de Corea del Norte, rara vez viaja al extranjero. Por ello, su sorpresiva visita el 24 de octubre a Dandong, ciudad china fronteriza con Corea del Norte , merece atención. Kim está reconstruyendo lazos con China tras cuatro años de acercamiento a Rusia (mediante el envío de tropas y suministros para la guerra en Ucrania). También podría estar preparando una nueva diplomacia con Estados Unidos y, posiblemente, una reunión con el presidente Donald Trump en noviembre.

El propósito oficial de la última visita del Sr. Kim fue conmemorar la entrada de China en la Guerra de Corea en 1950 para apoyar al Norte comunista. China y Corea del Norte están haciendo hincapié en su solidaridad en tiempos de guerra. Este año se conmemora el 65.º aniversario de su tratado de «amistad», un pacto de defensa mutua. Sin embargo, es raro que el Sr. Kim reconozca el esfuerzo bélico de China de forma tan prominente en territorio chino. También se mostró notablemente efusivo respecto a la relación, elogiando los lazos bilaterales como «forjados en sangre».

PUBLICIDAD

También fue inusual que el Sr. Kim se presentara en China sin ver a su líder, Xi Jinping. Ambos se reunieron en Pyongyang, la capital norcoreana, en junio, cuando el Sr. Xi visitó el país por primera vez en siete años. Esto ocurrió tras una cumbre entre ellos en Pekín en 2025. Sin embargo, en esta ocasión, el Sr. Xi estaba ocupado preparando una reunión del Comité Central del Partido Comunista en Pekín, programada desde hacía tiempo y que comenzó el 26 de octubre. En su lugar, envió a Wang Huning, quien ocupa el cuarto lugar en la jerarquía del gobierno chino. En cada una de las cinco visitas anteriores del Sr. Kim a China desde que asumió el poder, se reunió personalmente con el Sr. Xi.

El Sr. Kim suele cruzar la frontera en su tren blindado personal (que también puede circular por vías chinas). En esta ocasión, fue trasladado en una limusina Mercedes Maybach a través del puente sobre el río Yalu, que separa ambos países. El puente se terminó de construir en 2014 como parte de un proyecto chino previo para ampliar las conexiones de transporte. Sin embargo, su inauguración se retrasó repetidamente después de que el Sr. Kim ejecutara a un tío suyo, quien había sido pionero del proyecto pero fue acusado de planear un golpe de Estado (y se le consideraba demasiado cercano a China). Finalmente, se inauguró el 15 de octubre.

PUBLICIDAD

La visita del Sr. Kim y la inauguración del puente parecen estar diseñadas para aliviar las preocupaciones chinas sobre la creciente influencia de Rusia en Corea del Norte. China representa más del 90% del comercio mundial del país. Sin embargo, el Sr. Kim y Vladimir Putin, líder de Rusia, han estrechado sus lazos últimamente. A cambio de tropas y armamento, Rusia ha suministrado al Sr. Kim combustible, alimentos y tecnología militar. Ambos países firmaron un tratado de defensa mutua en 2024 y han ampliado su infraestructura transfronteriza, incluyendo un puente vial inaugurado en septiembre.

En respuesta, el Sr. Xi ha restado importancia públicamente a sus preocupaciones sobre las ambiciones nucleares de Corea del Norte. Al mismo tiempo, China ha estado mejorando las conexiones de transporte con Corea del Norte y flexibilizando las restricciones al comercio transfronterizo. En los primeros nueve meses del año, el comercio bilateral oficial alcanzó los 2300 millones de dólares, frente a los 1900 millones del mismo periodo del año anterior. El Sr. Wang afirmó que el nuevo puente contribuiría a «ampliar los intercambios de personal y la cooperación comercial».

PUBLICIDAD

Lo más interesante es que la visita del Sr. Kim podría haber tenido como objetivo coordinar su diplomacia con Estados Unidos. El presidente estadounidense se reunió con el Sr. Kim en tres ocasiones durante su primer mandato, con la esperanza de alcanzar un acuerdo para poner fin al programa nuclear de Corea del Norte. Antes de dos de esas reuniones, el Sr. Kim viajó a China unas semanas antes para hablar con el Sr. Xi. El Sr. Trump ha manifestado su deseo de reunirse nuevamente con el Sr. Kim, posiblemente durante una cumbre de líderes de Asia-Pacífico en la ciudad de Shenzhen, al sur de China, a mediados de noviembre.

Desde entonces, funcionarios estadounidenses han intentado desestimar la idea, afirmando que una reunión es improbable. Sin embargo, algunos asesores del gobierno chino dicen que el Sr. Xi está deseoso de facilitarla, con la esperanza de reafirmar su influencia y asegurar que China tenga voz en cualquier posible acuerdo. Al enfrentar a potencias rivales entre sí, el Sr. Kim vuelve a jugar bien sus cartas, a pesar de su debilidad.

PUBLICIDAD

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.