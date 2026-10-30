El dictador norcoreano Kim Jong-un ordenó a su Ejército una rápida expansión de la tecnología de drones en plena tensión con Seúl

Una demostración de armamento durante la exposición «Desarrollo de Tecnología Aérea No Tripulada – 2026», en este material distribuido por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) (KCNA vía Reuters)

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El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó ampliar con rapidez la tecnología de drones del país y supervisó pruebas de misiles, aeronaves no tripuladas y lanzacohetes múltiples.

Según informó este viernes la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), Kim visitó el jueves una exposición de drones de ataque y otros sistemas no tripulados que reflejan avances recientes de la industria aeronáutica norcoreana.

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Durante el acto, reclamó aprovechar “la superioridad absoluta en la tecnología de drones” y anunció medidas para “expandir y fortalecer rápidamente la tecnología aeronáutica no tripulada”.

Tras la exhibición, Corea del Norte realizó lanzamientos de prueba de varios drones, misiles y armas disparadas desde lanzacohetes múltiples de ultraprecisión de 600 milímetros. Las imágenes difundidas mostraron a Kim durante las pruebas, acompañado por su hija adolescente, Kim Ju-ae, que aplaudía a su lado.

La inteligencia de Corea del Sur estima que la joven, de unos 13 años, es la probable heredera del gobernante norcoreano. Las fotografías también mostraron a Kim con el puño cerrado mientras observaba el lanzamiento de armamento.

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El informe de KCNA se conoció un día después de que el ejército surcoreano informara que Pyongyang lanzó unos 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón. Fueron los primeros disparos de armas balísticas norcoreanas en 17 días.

Kim Jong-un inspeccionando una prueba de un dron en un lugar no revelado de Corea del Norte (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP/Archivo)

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detectó los disparos alrededor de las 12:30 hora local, las 3:30 GMT, desde el área oriental de Wonsan, en Corea del Norte. Los proyectiles recorrieron unos 250 kilómetros en dirección al mar, denominado mar del Este por las dos Coreas.

Seúl denunció que el ensayo vulneró las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). En un comunicado difundido tras una reunión de emergencia de la Oficina de Seguridad Nacional, pidió a Pyongyang que suspenda este tipo de pruebas “de inmediato”. El Gobierno surcoreano sostuvo que el lanzamiento “no contribuye en absoluto” a manejar la situación actual en la península coreana.

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El régimen norcoreano rechazó cualquier responsabilidad en las explosiones y advirtió que respondería ante eventuales provocaciones. La semana pasada, además, amenazó con reanudar las transmisiones de propaganda mediante altavoces y con desplegar nuevos sistemas de armas en la frontera.

Las relaciones entre las dos Coreas se tensaron tras explosiones de minas terrestres registradas el mes pasado en la frontera fortificada, que dejaron tres militares surcoreanos heridos. Seúl acusó a Pyongyang de colocar los explosivos al sur de la línea de demarcación militar y exigió una disculpa. Sin embargo, el régimen rechazó cualquier vinculación con las minas. Esta semana, además, acusó a Seúl ante el organismo internacional de distorsionar las circunstancias de las explosiones con el supuesto objetivo de interferir en sus trabajos de fortificación fronteriza.

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En esta imagen, tomada desde una plataforma de observación en Gimpo, Corea del Sur, el 26 de octubre de 2026, se observa un puesto de guardia norcoreano (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Corea del Norte abandonó las conversaciones con Estados Unidos y Corea del Sur luego del fracaso de la diplomacia entre Kim y el entonces presidente estadounidense Donald Trump en 2019. En las últimas semanas, el país elevó la frecuencia de sus pruebas de armamento, en un contexto marcado por el interés expresado por Trump para retomar el diálogo con el líder de la dictadura.

El sábado pasado, Kim viajó de forma sorpresiva a una ciudad fronteriza de China por un puente recién inaugurado y prometió reforzar los vínculos bilaterales. El dictador norcoreano buscó consolidar la relación con Beijing , principal fuente de ingresos económicos de su país, después de varios años de prioridad para los lazos con Rusia, a la que envió tropas y municiones en apoyo a la guerra contra Ucrania.

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(Con información de Associated Press)