Mundo

El dictador norcoreano Kim Jong-un ordenó a su Ejército una rápida expansión de la tecnología de drones en plena tensión con Seúl

El líder de la dictadura supervisó pruebas de misiles, aeronaves no tripuladas y lanzacohetes múltiples de sistemas no tripulados. Tras los ejercicios, pidió consolidar una superioridad absoluta en ese campo aeronáutico tras los recientes avances industriales del país

Una demostración de armamento durante la exposición «Desarrollo de Tecnología Aérea No Tripulada – 2026», en este material distribuido por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) (KCNA vía Reuters)
Una demostración de armamento durante la exposición «Desarrollo de Tecnología Aérea No Tripulada – 2026», en este material distribuido por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) (KCNA vía Reuters)
Guardar

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó ampliar con rapidez la tecnología de drones del país y supervisó pruebas de misiles, aeronaves no tripuladas y lanzacohetes múltiples.

Según informó este viernes la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), Kim visitó el jueves una exposición de drones de ataque y otros sistemas no tripulados que reflejan avances recientes de la industria aeronáutica norcoreana.

PUBLICIDAD

Durante el acto, reclamó aprovechar “la superioridad absoluta en la tecnología de drones” y anunció medidas para “expandir y fortalecer rápidamente la tecnología aeronáutica no tripulada”.

Tras la exhibición, Corea del Norte realizó lanzamientos de prueba de varios drones, misiles y armas disparadas desde lanzacohetes múltiples de ultraprecisión de 600 milímetros. Las imágenes difundidas mostraron a Kim durante las pruebas, acompañado por su hija adolescente, Kim Ju-ae, que aplaudía a su lado.

La inteligencia de Corea del Sur estima que la joven, de unos 13 años, es la probable heredera del gobernante norcoreano. Las fotografías también mostraron a Kim con el puño cerrado mientras observaba el lanzamiento de armamento.

PUBLICIDAD

El informe de KCNA se conoció un día después de que el ejército surcoreano informara que Pyongyang lanzó unos 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón. Fueron los primeros disparos de armas balísticas norcoreanas en 17 días.

Kim Jong-un inspeccionando una prueba de un dron en un lugar no revelado de Corea del Norte (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP/Archivo)
Kim Jong-un inspeccionando una prueba de un dron en un lugar no revelado de Corea del Norte (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP/Archivo)

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detectó los disparos alrededor de las 12:30 hora local, las 3:30 GMT, desde el área oriental de Wonsan, en Corea del Norte. Los proyectiles recorrieron unos 250 kilómetros en dirección al mar, denominado mar del Este por las dos Coreas.

Seúl denunció que el ensayo vulneró las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). En un comunicado difundido tras una reunión de emergencia de la Oficina de Seguridad Nacional, pidió a Pyongyang que suspenda este tipo de pruebas “de inmediato”. El Gobierno surcoreano sostuvo que el lanzamiento “no contribuye en absoluto” a manejar la situación actual en la península coreana.

El régimen norcoreano rechazó cualquier responsabilidad en las explosiones y advirtió que respondería ante eventuales provocaciones. La semana pasada, además, amenazó con reanudar las transmisiones de propaganda mediante altavoces y con desplegar nuevos sistemas de armas en la frontera.

Las relaciones entre las dos Coreas se tensaron tras explosiones de minas terrestres registradas el mes pasado en la frontera fortificada, que dejaron tres militares surcoreanos heridos. Seúl acusó a Pyongyang de colocar los explosivos al sur de la línea de demarcación militar y exigió una disculpa. Sin embargo, el régimen rechazó cualquier vinculación con las minas. Esta semana, además, acusó a Seúl ante el organismo internacional de distorsionar las circunstancias de las explosiones con el supuesto objetivo de interferir en sus trabajos de fortificación fronteriza.

En esta imagen, tomada desde una plataforma de observación en Gimpo, Corea del Sur, el 26 de octubre de 2026, se observa un puesto de guardia norcoreano (REUTERS/Kim Hong-Ji)
En esta imagen, tomada desde una plataforma de observación en Gimpo, Corea del Sur, el 26 de octubre de 2026, se observa un puesto de guardia norcoreano (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Corea del Norte abandonó las conversaciones con Estados Unidos y Corea del Sur luego del fracaso de la diplomacia entre Kim y el entonces presidente estadounidense Donald Trump en 2019. En las últimas semanas, el país elevó la frecuencia de sus pruebas de armamento, en un contexto marcado por el interés expresado por Trump para retomar el diálogo con el líder de la dictadura.

El sábado pasado, Kim viajó de forma sorpresiva a una ciudad fronteriza de China por un puente recién inaugurado y prometió reforzar los vínculos bilaterales. El dictador norcoreano buscó consolidar la relación con Beijing , principal fuente de ingresos económicos de su país, después de varios años de prioridad para los lazos con Rusia, a la que envió tropas y municiones en apoyo a la guerra contra Ucrania.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaKim Jong-unSeúlCorea del NorteCorea del SurPyongyang

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Terminó el recuento en Israel: el Likud fue el partido más votado pero Netanyahu quedó lejos de alcanzar la mayoría

El Likud se consolidó como la fuerza más votada, pero el reparto final del Parlamento deja la formación de Gobierno en manos de los partidos árabes o de un eventual acuerdo entre bloques rivales

Terminó el recuento en Israel: el Likud fue el partido más votado pero Netanyahu quedó lejos de alcanzar la mayoría

Alemania: Elif Eralp quedó envuelta en una controversia tras la filtración de sus temores a un activista pro palestino

El documento enviado por error a Der Spiegel conservó anotaciones privadas en las que la dirigente consideró cancelar una entrevista por referencias a un activista vinculado al FPLP durante la revisión

Alemania: Elif Eralp quedó envuelta en una controversia tras la filtración de sus temores a un activista pro palestino

Estados Unidos y Japón acordaron producir misiles para sus cazas F-35

El entendimiento, sellado por Pete Hegseth y Shinjiro Koizumi en Cebú, contempla el montaje final y la revisión de proyectiles AMRAAM de alcance medio, dentro de una iniciativa para acelerar la fabricación conjunta

Estados Unidos y Japón acordaron producir misiles para sus cazas F-35

Una extraña luz brillante reveló un secreto oculto en la selva amazónica: identifican dos nuevas especies de escorpiones

Científicos de la Universidad Estatal Paulista exploraron formaciones rocosas aisladas durante patrullajes nocturnos con lámparas ultravioleta. Los ejemplares hallados cerca de Cachoeira do Evandro presentan características anatómicas inéditas con potencial médico e insecticida

Una extraña luz brillante reveló un secreto oculto en la selva amazónica: identifican dos nuevas especies de escorpiones

Rusia y Ucrania mantienen la tregua en Oleshky por tercer día consecutivo

El cese de hostilidades permitió completar el desminado de la zona y allanó el camino para el ingreso de asistencia humanitaria a los civiles atrapados en la ciudad

Rusia y Ucrania mantienen la tregua en Oleshky por tercer día consecutivo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La muerte de sus padres, la reconciliación que llegó tarde y el quiebre con la productividad: las confesiones de Darío Sztajnszrajber

La muerte de sus padres, la reconciliación que llegó tarde y el quiebre con la productividad: las confesiones de Darío Sztajnszrajber

Cada minuto cuenta ante un ACV: cinco errores que pueden retrasar la atención médica

“Recontraviva”, la historia de resiliencia de sobrevivir a dos cánceres de mama

Un estudio pone en duda que los cometas hayan aportado las moléculas clave para la vida en la Tierra

La combinación de ejercicios clave para reducir el riesgo de ACV: cómo armar una rutina efectiva y segura

DEPORTES

Franco Colapinto se animó a otro deporte, reveló el plan de Alpine para 2027 y quién es su único amigo en la Fórmula 1

Franco Colapinto se animó a otro deporte, reveló el plan de Alpine para 2027 y quién es su único amigo en la Fórmula 1

13 frases de Manu Ginóbili: el día que perdió su anillo de casamiento, las lágrimas en el Salón de la Fama y la Generación Dorada

Atento Boca Juniors: las dos bajas por lesión que sufrió el Atlético Mineiro, rival en la final de la Copa Sudamericana

Nadia Podoroska dio otro paso en Querétaro y habrá duelo de argentinas en Curitiba

El emocionante homenaje de la NBA a Manu Ginóbili por los 24 años de su histórico debut en la liga más prestigiosa del mundo

ENTRETENIMIENTO

Ian McKellen despide a Patrick Stewart con una emotiva declaración: “En mi caso, lo amé”

Ian McKellen despide a Patrick Stewart con una emotiva declaración: “En mi caso, lo amé”

Patrick Stewart: las emotivas despedidas de Hugh Jackman y otras estrellas de Hollywood tras la muerte del actor

Esta es la fortuna que dejó Patrick Stewart, estrella de ‘X-Men’, tras décadas de éxito en Hollywood

El hijo de Michael Jackson impulsa una campaña para que “Thriller” alcance el número uno de las listas musicales

Netflix convertirá PUBG en una serie live-action protagonizada por Donald Glover