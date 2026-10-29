El presupuesto de defensa de Gran Bretaña hizo poco por abordar problemas más profundos

El ministro de Economía de Reino Unido, John Healey, posa en la entrada de 11 Downing Street con la caja roja ministerial antes de dirigirse a la Cámara de los Comunes para presentar la declaración del presupuesto en Londres, el miércoles 28 de octubre de 2026. (AP Foto/Thomas Krych)

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Cuando Andy Burnham asumió el cargo en julio, el primer ministro, un apasionado del fútbol, ​​prometió pasar a la ofensiva. Su gobierno supervisaría «los mayores cambios de los últimos 40 años». Los británicos, hartos del statu quo, «volverían a creer». Esta ambición exige un líder con carácter en el Tesoro, un ministro de Hacienda que marque la diferencia. Desafortunadamente, el primer presupuesto de John Healey, el 28 de octubre, fue puramente defensivo. Abordó las preocupaciones inmediatas: modestas subidas de impuestos reforzaron las finanzas públicas, e incluso ayudas aún más modestas aliviaron el coste de la vida. Pero el presupuesto dejó sin resolver los grandes problemas, ya sea la reforma del obsoleto sistema tributario británico o la búsqueda de fondos para sus ambiciosos planes de gasto.

Para ser justos, el Sr. Healey estaba jugando en un terreno pantanoso. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria ( OBR ), un organismo de control fiscal, redujo su pronóstico de crecimiento para 2027 del 1,6% al 1%, culpando a la crisis energética causada por la guerra en Oriente Medio. El conflicto elevó la inflación estimada para 2027 del 2% al 3,4%. Los costos de endeudamiento serán 12.000 millones de libras esterlinas (16.000 millones de dólares) más altos al año en promedio a medio plazo. Para 2031-32, el gasto en intereses de la deuda consumirá el 4,2% del PIB (160.000 millones de libras esterlinas al año), más del doble del nivel prepandémico.

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El plan del ministro de Hacienda consistía en demostrar «disciplina fiscal» y dar a Gran Bretaña un respiro en cuanto al coste de la vida. En ambos aspectos, el Sr. Healey logró un éxito a corto plazo, pero se labró un fracaso a largo plazo. El gobierno sigue encaminado a cumplir sus normas fiscales, con una disminución de la deuda y una cobertura del gasto corriente con los ingresos fiscales para 2029-30. Se prevé que el déficit se reduzca a la mitad, del 4,2 % este año al 2,1 % en 2029-30. Si el Sr. Healey consigue esto, lo hará mucho mejor que los franceses o los estadounidenses.

El Sr. Healey optó por reducir su margen de maniobra, en contra de las normas fiscales, de 24.000 millones de libras esterlinas en marzo a 15.000 millones. Dado que las normas solo son vinculantes en 2029-30, introdujo un mayor gasto desde el principio. Mantener el margen incluso en ese nivel requirió una serie de pequeños y complejos ajustes fiscales. Los impuestos sobre los ahorros y las rentas inmobiliarias aumentarán dos puntos porcentuales, recaudando 1.000 millones de libras esterlinas al año en condiciones estables. Un recargo temporal sobre los beneficios bancarios recaudará 1.500 millones de libras esterlinas. Los jugadores y las grandes empresas de alquiler de coches con conductor también tendrán que pagar impuestos. Todos estos cambios complicaron el sistema, pero ninguno supone un desafío existencial para la competitividad de Gran Bretaña.

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Si bien es positivo que el Sr. Healey no haya deteriorado aún más las finanzas públicas, no debemos confundirlo con un modelo de responsabilidad fiscal. Se prevé que la deuda alcance el 96,7 % del PIB en 2029-30, frente al 95,5 % actual. Si el gobierno no logra estabilizar la deuda ni siquiera fuera de una crisis como la pandemia, tendrá menos margen de maniobra cuando llegue la próxima.

Peor aún, pocos creen que el Partido Laborista se atenga a sus planes de gasto. El Sr. Healey se mostró encantado de fijar el objetivo de destinar el 3% del PIB a defensa para 2030. (Difícilmente podría haber actuado de otra manera, tras haber dimitido como secretario de Defensa bajo el mandato de Sir Keir Starmer por negarse a fijar dicho objetivo). Sin embargo, no fue claro sobre cómo financiarlo, posponiendo la decisión para la revisión del gasto del próximo año. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) calcula que, según los planes actuales, la mayoría de los departamentos se enfrentan a recortes reales del 2,6% anual en los últimos tres años de la previsión. Parece improbable que el gobierno consiga la aprobación de sus diputados derrochadores, y el propio Sr. Burnham quiere más dinero para prioridades como un Servicio Nacional de Asistencia Social.

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La situación del coste de la vida es similar. El presupuesto continuó con la estrategia del Sr. Burnham de ofrecer a los votantes pequeños beneficios, como una mascota que lanza caramelos a las gradas en el descanso. La mayoría de los hogares recibirán 100 libras para ayudarles con la calefacción. La reducción del impuesto a la energía se prorrogará hasta julio, y los impuestos sobre los combustibles también se congelarán hasta entonces. Pero aunque la población pueda disfrutar temporalmente de un subidón de azúcar, estas medidas no ocultarán que estamos atravesando un periodo difícil en cuanto al nivel de vida.

La OBR cree que la renta disponible de los hogares disminuirá en términos reales este año y crecerá débilmente a partir de entonces. Para finales de la década, será solo un 1 % superior a la anterior a la pandemia. En última instancia, es el crecimiento económico, no las ayudas sociales, lo que mejorará el nivel de vida. La Alianza para la Prosperidad, un grupo de presión a favor del crecimiento integrado por tecnócratas, calcula que si el crecimiento hubiera continuado según las tendencias anteriores a 2008, el hogar medio tendría 16 000 libras esterlinas más al año.

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Una historia de oportunidades perdidas

Sin embargo, el presupuesto hizo poco por mejorar las perspectivas de crecimiento. Hubo algunas medidas positivas, como un plan para acelerar la construcción de centros de datos y un mayor énfasis en convertir las facturas de electricidad en la principal prioridad de la política energética. La descentralización de las competencias para recaudar impuestos a las autoridades locales también debería incentivar a los políticos locales a impulsar el crecimiento. Pero el Sr. Healey podría haber ido mucho más allá. El sistema de planificación británico, esclerótico y repleto de puntos de veto, permanece prácticamente intacto. Las elevadas tasas de visado del país disuaden a los profesionales más brillantes del mundo de incorporarse a las empresas británicas. Los británicos tendrán que esperar hasta diciembre para conocer los planes del gobierno para facilitar la transición de las personas del sistema de asistencia social al empleo.

La mayor decepción fue el fracaso del Sr. Healey en la reforma del sistema tributario británico, que desincentiva el crecimiento en todos los sentidos. Dejó intacto el impuesto de timbre sobre la venta de viviendas, que impide que la gente acceda a mejores empleos. No eliminó los elevados tipos impositivos marginales (como el 62% para quienes ganan entre 100.000 y 125.140 libras al año), que impiden que la gente trabaje más horas. De hecho, el ministro de Hacienda complicó aún más el sistema. Los pensionistas que perciben 13.000 libras al año ahora se enfrentan a un tipo impositivo marginal del 53% si quieren obtener algún ingreso extra. Más pequeñas empresas estarán exentas del impuesto sobre bienes inmuebles comerciales, pero los centros de juegos para adultos y las tiendas de vapeo están exentos de esta exención.

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La responsabilidad de un presupuesto mediocre recae, en última instancia, sobre el capitán del equipo, el primer ministro. El Sr. Burnham espera ganarse a los votantes con pequeñas promesas ahora y la promesa de una reforma radical más adelante. Esto demuestra una incomprensión del funcionamiento del gobierno. El momento para tomar medidas importantes es pronto, mientras el gobierno aún tiene autoridad y años para que sus políticas den frutos antes de las elecciones. El Sr. Healey logró una defensa exitosa. Pero solo los goles cambian el rumbo del partido.

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